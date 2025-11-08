Slušaj vest

Reumatoidni artrtitis najčešće zahvata male zglobove šaka stopala, ali se može javiti na bilo kom zglobu. Najjači bol pacijenti osećaju ujutru nakon buđenja. Bol je praćen osećajem dugotrajne ukočenosti šaka koja traje duže od pola sata - kaže dr Ivica Jeremić, reumatolog.

- Ukoliko imate artritis, svaki početak dana postaje izazovan. Budite se bolom u zglobovima, sa ukočenošću i neprijatnim simptomima koji nagoveštavaju da će dan biti teži nego što ste mislili - kaže

U odnosu na poletno jutro, pacijenti sa artritisom imaju prepreke sa kojima se neprestano bore. Međutim, postoje određeni saveti, planovi lečenja i strategije koje mogu da učine da dan provodite bez otežanog bola.

Evo kako da ublažite bol kod artritisa: Koristite toplo-hladnu terapiju - Hladne obloge smanjuju upalu, dok tople poboljšavaju cirkulaciju i opuštaju mišiće.

- Hladne obloge smanjuju upalu, dok tople poboljšavaju cirkulaciju i opuštaju mišiće. Probajte akupunkturu - Stimulacija određenih tačaka na telu može smanjiti bol kod osteoartritisa.

- Stimulacija određenih tačaka na telu može smanjiti bol kod osteoartritisa. Koristite suplemente - Glukozamin, hondroitin, kurkuma i omega-3 masne kiseline smanjuju upalu i poboljšavaju funkciju zglobova.

- Glukozamin, hondroitin, kurkuma i omega-3 masne kiseline smanjuju upalu i poboljšavaju funkciju zglobova. Pazite na san - Kvalitetan san smanjuje upalu i povećava toleranciju na bol.

- Kvalitetan san smanjuje upalu i povećava toleranciju na bol. Izbegavajte dugo sedenje - Ustanite i protegnite se na svakih 30 minuta da biste sprečili ukočenost.

- Ustanite i protegnite se na svakih 30 minuta da biste sprečili ukočenost. Koristite ergonomske dodatke – Stolice sa pravilnim lumbalnim osloncem i ortopedski ulošci pomažu u smanjenju opterećenja i bola u zglobovima.

– Stolice sa pravilnim lumbalnim osloncem i ortopedski ulošci pomažu u smanjenju opterećenja i bola u zglobovima. Uprav­ljajte stresom - Meditacija i vežbe disanja snižavaju nivo stresa i poboljšavaju kvalitet života.

- Meditacija i vežbe disanja snižavaju nivo stresa i poboljšavaju kvalitet života. Održavajte zdravu telesnu težinu - Svaki kilogram viška povećava pritisak na zglobove — gubitak 5–10 odsto telesne mase može znatno smanjiti bol i poboljšati pokretljivost.

- Svaki kilogram viška povećava pritisak na zglobove — gubitak 5–10 odsto telesne mase može znatno smanjiti bol i poboljšati pokretljivost. Redovno vežbajte - Aktivnosti niskog intenziteta, poput plivanja i hodanja, poboljšavaju funkciju zglobova i smanjuju zapaljenje.

- Aktivnosti niskog intenziteta, poput plivanja i hodanja, poboljšavaju funkciju zglobova i smanjuju zapaljenje. Praktikujte protivupalnu ishranu - Omega-3 masne kiseline, antioksidansi i polifenoli pomažu u smanjenju bola i upale.

- Omega-3 masne kiseline, antioksidansi i polifenoli pomažu u smanjenju bola i upale. Unosite dovoljno vitamina D i kalcijuma - Nedostatak vitamina D povezan je s većim rizikom od osteoartritisa.

- Nedostatak vitamina D povezan je s većim rizikom od osteoartritisa. Pazite na zdravlje creva - Probiotici iz fermentisanih namirnica mogu pomoći u smanjenju sistemske upale.

- Probiotici iz fermentisanih namirnica mogu pomoći u smanjenju sistemske upale. Izbegavajte šećere i trans-masti - Previše šećera i nezdravih masti povećava upalne procese i pogoršava simptome artritisa.

- Previše šećera i nezdravih masti povećava upalne procese i pogoršava simptome artritisa. Redovno se istežite - Istezanje povećava fleksibilnost, smanjuje ukočenost i doprinosi lakšem kretanju.

Reumatoidni artritis u brojkama Reumatoidni artritis (RA) pogađa oko 35.000 ljudi u Srbiji, dok od juvenilnog idiopatskog artritisa (IJAR) boluje oko 2.000 dece. Bolest se najčešće dijagnostikuje između 45. i 65. godine života, ali može da se javi i ranije. Žene oboljevaju četiri puta češće od muškaraca. Procenjuje se da u svetu od reumatoidnog artritisa boluje više od 18 miliona ljudi, a svake godine se registruje oko 1,2 miliona novih slučajeva.