Naslage na karotidama mogu postojati i kod onih koji se osećaju potpuno zdravo

Srčani i moždani udar naspupaju iznenada, ali se ne razvijaju preko noći. Godinama pre nego što se dogode, u krvnim sudovima tiho počinje da se taloži plak koji sužava lumen arterija i remeti protok krvi prema mozgu i srcu. Ono što se spolja još ne vidi, na ultrazvuku je često vrlo jasno. Kardiolog dr Svetislav Mališić na Instagramu upozorava da pregled karotida ne bi trebalo posmatrati kao pregled rezervisan za starije osobe, naročito kada su povišen holesterol i porodične predispozicije za kardiovaskularne bolesti sve češće.

- Nisu bitne godine. Nisu bitni čak ni simptomi. Bitno je da čovek ima svest o tome da se rizično ponaša, da imate zastupljene faktore rizika, a naročito povišen holesterol - kaže on.

Rizici koje otkriva ultrazvuk Ovaj brz, bezbolan pregled može da otkrije suženja i zadebljanja krvnih sudova vrata, koja povećavaju rizik od:

*moždanog udara

*smanjenog protoka krvi prema mozgu, što se ponekad ispoljava kao nesvestica, nestabilnost ili zujanje u ušima

*poremećaja moždane cirkulacije u ranoj fazi

U praksi, dodaje, veliki deo problema kreće mnogo ranije nego što ljudi pretpostavljaju. Naslage na karotidama mogu postojati i kod onih koji se osećaju potpuno zdravo, pa čak i kod osoba koje redovno treniraju, ali zanemaruju laboratorijske nalaze. U tom smislu, ultrazvuk je važno upozorenje pre nego što se pojave ozbiljne posledice.

Povišen holesterol često prolazi neprimećeno jer sam po sebi ne izaziva tegobe Foto: Shutterstock

- Pogotovo kod ljudi, a njih je jako mnogo, koji imaju porodičnu hiperholesterolemiju, da ne govorimo o onim pacijentima čiji su bliski srodnici već preležali infarkt ili šlog. Za njih je to obavezno - ističe dr Mališić.

Da li nam preti infarkt ili šlog?

Porodična hiperholesterolemija, jedna od najčešćih naslednih metaboličkih bolesti, dovodi do visokog LDL holesterola već u mlađem dobu. Takvi pacijenti nose rizik mnogo pre četrdesete, a aterosklerotske promene kod njih počinju ranije i napreduju brže. Upravo zato im se savetuje češće praćenje karotida i stroža kontrola masnoća u krvi.

- To je jedna rutinska stvar koju bi svako od nas trebalo da uradi, jer je jedini način na koji možemo najbezbolnije da utvrdimo da li nam za nekih pet, deset ili dvadeset godina preti opasnost od pojave infarkta, šloga ili nekog drugog vaskularnog oboljenja - objašnjava kardiolog i naglašava da je prisustvo naslaga na krvnim sudovima vrata često pokazatelj da slične promene postoje i na drugim važnim mestima u organizmu.