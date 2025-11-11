Slušaj vest

Voće je dragocen deo ishrane jer sadrži vitamine, minerale, antioksidanse i vlakna koji podržavaju imunitet, varenje i opšte zdravlje.

- Međutim, iako ga često doživljavamo kao potpuno “bezgrešnu” namirnicu, važno je znati da voće sadrži i značajnu količinu prirodnih šećera – fruktoze. Zato bi ga trebalo posmatrati kao zamenu za slatkiš, a ne kao namirnicu koju možemo jesti bez ograničenja. Kada osetite želju za nečim slatkim, bolji izbor je jabuka, šaka borovnica ili par kriški narandže, umesto čokolade ili kolača. Tako dobijate slatkiš iz prirode, ali i dragocene nutrijente koji hrane vaše ćelije - kaže prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada, farmacije i lekar integrativne medicine, i otkriva zašto je umerenost važna:

- Kada unosimo previše voća – posebno u obliku sokova, smutija ili kao dodatak obrocima koji već sadrže ugljene hidrate – nivo šećera u krvi može brzo porasti. To može uticati na energiju, apetit i telesnu težinu.

Foto: Shutterstock

Praktičan savet:

* 1–2 porcije voća dnevno su sasvim dovoljne.

* Jedite ga posle obroka kako bi usporili skokove šećera u krvi.

* Uvek birajte celo voće – vlakna usporavaju apsorpciju šećera i čine vas sitijima duže.