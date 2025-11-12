Gangrena je ozbiljno stanje odumiranja tkiva usled prekida dotoka krvi ili infekcije, koje zahteva hitno lečenje.

- Gangrena je ozbiljno, životno ugrožavajuće stanje koje nastaje kad dođe do odumiranja tkiva zbog prekida dotoka krvi, infekcije ili kombinacije ta dva faktora. Bez odgovarajućeg snabdevanja kiseonikom i hranljivim materijama, ćelije u zahvaćenom delu tela umiru, što dovodi do propadanja tkiva. Najčešće pogađa prste, stopala i potkolenice, ali može zahvatiti i druge delove tela, pa čak i unutrašnje organe. Ono što gangrenu čini opasnom, jeste brzina kojom se može proširiti i težina posledica, ako se ne reaguje na vreme - objasnio je dr Dario Jocić, vaskularni hirurg.

Rani simptomi gangrene

Rani simptomi su suptilni, ali ključni za ishod lečenja.

- Pacijent može da primeti hladnoću i bledilo u prstima, zatim tamnjenje kože, koja postaje plavičasta ili crna. Prisutan je bol, koji kasnije može da nestane zbog odumiranja nerava. To je varljivo, jer stanje postaje teže - istakao je dr Jocić.

Kod vlažne gangrene javlja se i neprijatan miris, otok i curenje tečnosti iz rane. Svaka promena boje kože, rane koje ne zarastaju ili bol u stopalima tokom hodanja su alarm da se odmah potraži pomoć vaskularnog hirurga.

Koje osobe su u posebnom riziku?

- Bilo zbog suženih arterija, krvnih ugrušaka ili hroničnih bolesti kao što su dijabetes i periferna arterijska bolest (PAD). Osobe sa dijabetesom su posebno ugrožene, jer pored oštećenja krvnih sudova, imaju i smanjenu osetljivost nervnih završetaka, pa često ne primete rane koje kasnije inficiraju.

Pušači, gojazne osobe, pacijenti sa povišenim holesterolom ili oni koji su imali traume i opekotine takođe su u uvećanom riziku.

Dijabetes povećava rizik od gangrene zbog oštećenja krvnih sudova i smanjene cirkulacije Foto: Shutterstock

Kako se razlikuju suva, vlažna i gasna gangrena?

Suva gangrena se najčešće javlja kod pacijenata sa hroničnim poremećajem cirkulacije, bez infekcije. Tkivo postaje suvo, tamno i mumificirano, ali se proces širenja odvija sporije. Vlažna gangrena uključuje infekciju i mnogo brži razvoj – tkivo otiče, crveni, javlja se neprijatan miris i curenje gnoja.

Najteži oblik gangrene - Gasna gangrena je najteži oblik, izazvana bakterijama koje proizvode gasove u tkivu, što dovodi do otoka, mehurića pod kožom i brze sistemske intoksikacije. Ovo stanje je hitno i bez pravovremenog lečenja može završiti fatalno.

Komplikacije

Nelečena gangrena može izazvati sepsu – sistemsku infekciju koja zahvata čitav organizam i može dovesti do otkazivanja više organa.

- Kod pacijenata sa dijabetesom često dolazi do širenja infekcije na okolna tkiva i kosti, što zahteva amputaciju. Osim fizičkih posledica, postoji i veliki psihološki teret, jer gubitak ekstremiteta menja kvalitet života i funkcionalnu sposobnost pacijenta.

Savremeni pristup lečenju

Lečenje zavisi od tipa i obima gangrene.

Prvi korak je zaustavljanje širenja infekcije, primenom antibiotika širokog spektra i stabilizacijom opšteg stanja pacijenta. Zatim se hiruški uklanja nekrotično tkivo, čime se sprečava dalje propadanje. Kod gangrene izazvane lošom cirkulacijom, ključna je rekonstrukcija krvnih sudova, bilo putem angioplastike, stentiranja ili takozvane bajpas operacije, kako bi se ponovo uspostavio protok krvi.

Antibiotici se koriste za lečenje gangrene kako bi se zaustavila infekcija i sprečilo širenje Foto: Shutterstock

- U teškim slučajevima, kada su svi drugi pokušaji iscrpljeni, neophodna je amputacija da bi se sačuvao život - istakao je dr Jocić.

Mere prevencije

Prevencija je temelj zaštite od gangrene. Pacijenti sa dijabetesom treba redovno da kontrolišu nivo šećera u krvi i svakodnevno pregledaju stopala. Ne smeju se ignorisati čak ni najmanje ranice. Potrebno je održavati dobru higijenu, nositi udobnu obuću i izbegavati hodanje bez obuće.

- Kod osoba sa perifernom arterijskom bolešću neophodan je prestanak pušenja, regulisanje krvnog pritiska i masnoća, kao i umerena fizička aktivnost. Ključne su redovne vaskularne kontrole, jer rano otkrivanje promena u cirkulaciji često znači spasene udove ili čak i život - zaključio je naš sagovornik.

