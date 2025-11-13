Doktor Stefan Milenković, stomatolog, otkriva kako na zdravlje zuba utiče refluks kiseline, suva usta, često povraćanje, i na koji način možemo da ih zaštitimo

Doktor Stefan Milenković, stomatolog, otkriva kako na zdravlje zuba utiče refluks kiseline, suva usta, često povraćanje, i na koji način možemo da ih zaštitimo.

- Kada govorimo o današnjim svakodnevnim izazovima u opštoj populaciji za očuvanje zdravlja zuba, to ju pre svega ogroman spektar lako dostupnih proizvoda koji sadrže proste šećere, koji se odmah zalepe za naše zube. Tako ostanu dugo na površini i predstavljaju savršeno mesto da se razvije karijes, možda neće za jedan dan, ali svakodnevnim kontaktom sa zubom neminovno će se desiti.

Značajnu ulogu u očuvanju zdravlja zuba ima pljuvačka, pa ukoliko se ne luči u dovoljnoj meri, to može stvoriti problem.

- U našim ustima se stalno stvara pljuvačka i zato su usta uvek vlažna i dokle god je tako, vlada jedan proces harmonije. Čim nema pljuvačke, odmah se razvijaju mikroorganizmi koji ugrožavaju ne samo zdravlje usta, već i šire, i to treba shvatiti ozbiljno. Uzorci su razni od kamena u pljuvačnoj žlezdi, autoimunih bolesti, nekih lekova, do banalnog stalnog noćnog disanja na usta. Samim tim i terapija je različita, tako da ako se primeti suvoća usta, treba reagovati i obratiti se lekaru - objašnjava dr Milenković.

Zavisno je od uzroka koji dovodi do oralne suvoće, sama dijagnoza problema je uvek krucijalna i onda možemo dobro delovati.

- Ako nam se pljuvačka manje luči potrebno je stimulisati je upotrebom kiselih namirnica koja će podstaći njeno lučenje. Svakako ne zanemarivati činjenicu da su usta suvlja nego obično, nego se javiti lekaru - bio bi najbolji savet.

Ukoliko su usta suvlja nego obično, važno je javiti se lekaru kako bi otkrio dublji uzrok Foto: Shutterstock

Kako želudačna kiselina utiče na zubnu gleđ?

Kao izuzetno jaka kiselina sa niskom pH, želudačna kiselina može oštetiti gleđ, koja je zaštitni sloj zuba. Pored toga, promena pH vrednosti u ustima utiče i na poremećen balans koji tu vlada i samim tim potencira bolesti usta i desni.

- Potreban je jako učestali kontakt kiseline za zubnom gleđi, jer je gleđ ipak jaka poput stene i nije je lako oštetiti, ali je moguće. Kod trudnica je to jedan period vremena koji je ograničen, dok kod drugih uzroka treba raditi na promeni ishrane i na samoj terapiji koja će smanjiti refluks. Potrebna je dodatna rigorozna higijena usta i zuba kako bi se smanjio efekat kiseline, češćim pranjem zuba, korišćenjem tečnosti za ispiranje koje su prilagodjene očuvanju pH u ustima. Svakako, kao i uvek gledamo da delujemo na uzrok pre svega, dok ublažavamo njegove posledice - kaže naš sagovornik.

Takođe napominje da bi nakon povraćanja, a pre pranja zuba, ipak treblo malo sačekati.

- Pre samog pranja zuba savet je da se ispere jaka želudačna kiselina koja je ostala u ustima, jer momentalnim pranjem zuba bismo mogli tu kiselinu dodatno da nanesemo na zube. Dakle, prvo tečnost za ispiranje i dobro mućkanje da malo vratimo balans u ustima. Nije loše onda sačekati malo, pa kasnije temeljno oprati zube pastom i četkicom.

Jako je značajno da jednom u šest do osam meseci odemo na redovan pregled kod stomatologa Foto: Shutterstock

Kako očuvati zdravlje zubne gleđi?

- Zub je stalno izložen pritiscima žvakanja i spoljnim uticajima i to je tako celog života. Ako želimo da sačuvamo zube, moramo da budemo svesni da sve što je dugo na zubu privlači bakterije i samim tim zub bude slabiji.

Prvi savet je da ne smemo da preskačemo pranje zuba koje je minimum dva puta dnevno i to na način da smo sigurni da su zubi dobro očišćeni. Tu predlažem uvek malo čvršće četkice, jer sa manje napora ćemo bolje očistiti zube.

je da ne smemo da preskačemo pranje zuba koje je minimum dva puta dnevno i to na način da smo sigurni da su zubi dobro očišćeni. Tu predlažem uvek malo čvršće četkice, jer sa manje napora ćemo bolje očistiti zube. Drugi savet smanjiti pritisak na zube noću. Tada je potrebna guma za noćno škripanje zubima kao sastavni deo naše higijene, jer svi mi s vremena na vreme stežemo vilice noću, a to dugoročno može oslabiti naše zube.

smanjiti pritisak na zube noću. Tada je potrebna guma za noćno škripanje zubima kao sastavni deo naše higijene, jer svi mi s vremena na vreme stežemo vilice noću, a to dugoročno može oslabiti naše zube. Treći savet bi bio da pored nege zuba treba trljati i masirati desni, jer su one potpora zubima.

Svakako, uz sve ovo, jako je značajno da jednom u šest do osam meseci odemo na redovan pregled kod stomatologa, jer tu ćemo dobiti i neke specifinčne smernice, ako su neophodne u održavanju redovne higijene.

