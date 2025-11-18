Slušaj vest

Da li ste znali da većina ljudi tokom jeseni i zime ima nedostatak vitamina D, a da toga uopšte nisu svesni? 

- Vitamin D ima ključnu ulogu u održavanju imuniteta i neophodan je za dobro zdravlje. Njegov manjak može doprineti razvoju različitih zdravstvenih stanja, uključujući autoimune bolesti, određene vrste kancera i osteoporozu. Tokom jeseni, a posebno zimi, kada je izloženost sunčevoj svetlosti minimalna, važno je obratiti pažnju na unos vitamina D - kaže Tatjana Popović, nutricionista i health coach.

U tome mogu pomoći sledeći saveti:

* Suplementacija (idealno je prethodno proveriti nivo vitamina D u krvi)

* Hrana bogata vitaminom D (riba, žumance, meso, pečurke…)

* Izlaganje suncu i tokom zimskih meseci (najbolje u jutarnjim satima)

Hrana bogata vitaminom D (riba, žumance, meso, pečurke…)

Takođe, možete da uradite naknadne testove kako biste bili sigurni da dostižete terapeutske nivoe vitamina D, a da ne preterate.

Bonus savet:

Uz svako vađenje krvi zatražite i proveru nivoa vitamina D. Ako ga unosite kroz suplemente (što preporučujem), imajte na umu da se najbolje apsorbuje uz masti.

- Zato ga popijte posle obroka koji sadrži avokado, salatu sa kvalitetnim uljem, meso, ribu ili nakon unosa orašastih plodova ili semenki, jer je ovaj vitamin rastvorljiv isključivo u mastima.

