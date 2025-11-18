Tri saveta za optimalan nivo vitamina D tokom zime: Nutricionista otkriva koji je prvi korak
Da li ste znali da većina ljudi tokom jeseni i zime ima nedostatak vitamina D, a da toga uopšte nisu svesni?
- Vitamin D ima ključnu ulogu u održavanju imuniteta i neophodan je za dobro zdravlje. Njegov manjak može doprineti razvoju različitih zdravstvenih stanja, uključujući autoimune bolesti, određene vrste kancera i osteoporozu. Tokom jeseni, a posebno zimi, kada je izloženost sunčevoj svetlosti minimalna, važno je obratiti pažnju na unos vitamina D - kaže Tatjana Popović, nutricionista i health coach.
U tome mogu pomoći sledeći saveti:
* Suplementacija (idealno je prethodno proveriti nivo vitamina D u krvi)
* Hrana bogata vitaminom D (riba, žumance, meso, pečurke…)
* Izlaganje suncu i tokom zimskih meseci (najbolje u jutarnjim satima)
Takođe, možete da uradite naknadne testove kako biste bili sigurni da dostižete terapeutske nivoe vitamina D, a da ne preterate.
Bonus savet:
Uz svako vađenje krvi zatražite i proveru nivoa vitamina D. Ako ga unosite kroz suplemente (što preporučujem), imajte na umu da se najbolje apsorbuje uz masti.
- Zato ga popijte posle obroka koji sadrži avokado, salatu sa kvalitetnim uljem, meso, ribu ili nakon unosa orašastih plodova ili semenki, jer je ovaj vitamin rastvorljiv isključivo u mastima.
