Tokom jeseni, a posebno zimi, kada je izloženost sunčevoj svetlosti minimalna, važno je obratiti pažnju na unos vitamina D

Da li ste znali da većina ljudi tokom jeseni i zime ima nedostatak vitamina D, a da toga uopšte nisu svesni?

- Vitamin D ima ključnu ulogu u održavanju imuniteta i neophodan je za dobro zdravlje. Njegov manjak može doprineti razvoju različitih zdravstvenih stanja, uključujući autoimune bolesti, određene vrste kancera i osteoporozu. Tokom jeseni, a posebno zimi, kada je izloženost sunčevoj svetlosti minimalna, važno je obratiti pažnju na unos vitamina D - kaže Tatjana Popović, nutricionista i health coach.

U tome mogu pomoći sledeći saveti:

* Suplementacija (idealno je prethodno proveriti nivo vitamina D u krvi)

* Hrana bogata vitaminom D (riba, žumance, meso, pečurke…)

* Izlaganje suncu i tokom zimskih meseci (najbolje u jutarnjim satima)

Takođe, možete da uradite naknadne testove kako biste bili sigurni da dostižete terapeutske nivoe vitamina D, a da ne preterate.

Bonus savet:

Uz svako vađenje krvi zatražite i proveru nivoa vitamina D. Ako ga unosite kroz suplemente (što preporučujem), imajte na umu da se najbolje apsorbuje uz masti.