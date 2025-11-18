Problem kod virusnih hepatitisa je taj što infekcija je u najvećem broju slučajeva asimptomatska, ističe dr Maja Cvetanović

Hepatitis je upala jetre koja dovodi do oštećenja ili uništenja njenih ćelija (hepatocita).

O problemima dijagostike bolesti i o tome kako izgleda lečenje ovih pacijenata u Srbiji, govori dr Maja Cvetanović, infektolog sa Kliničkog centra Niš.

- Virusni hepatitis i prvenstveno hepatitis B i C imaju i dalje veliki javno zdravstveni značaj na globalnom nivou. Prema najnovijim epidemiološkim podacima u svetu je oko 245 miliona obolelih sa hroničnim virusnim hepatitisom B, sa brojem od oko 1.200.000 novootkrivenih infekcija godišnje. Što se tiče hepatitisa C, procenjuje se da je to broj od 50 miliona ukupno u svetu sa incidencom od oko 1.500.000 obolelih godišnje.

Infekcija često ne daje simptome

Problem kod virusnih hepatitisa je taj što infekcija je u najvećem broju slučajeva asimptomatska.

- Pacijenti nemaju nikakve kliničke, odnosno bar ne tako izražene kliničke tegobe ili simptome. Primera radi, samo je jedna četvrtina bolesnika od akutnog hepatitisa B sa onom klasičnom ikteričnom formom, odnosno sa ikterusnim sindromom i žutilom kože i sluzokoža, a 60% obolelih od akutnog hepatitisa B nema izražene tegobe, a ta brojka je još veća što se tiče hepatitisa C.

Drugi problem kod ovih bolesti je hronicitet, ističe doktorka.

- Naime, akutna infekcija u velikom broju, bar što se tiče hepatitisa C, negde do 80%, nakon akutne infekcije prelazi u hroničnu formu bolesti. Brojke su tu nešto manje. Od pet do 10% inficiranih od akutnog hepatitisa B neće uspeti da eliminiše virus i razviće hroničnu formu bolesti.

Koji simptomi se mogu javiti? Hepatitis često ne daje znake odmah. Kad se pojave, simptomi mogu biti: - Umor i malaksalost

- Mučnina i slab apetit

- Proliv

- Bol u gornjem desnom delu stomaka

- Povišena temperatura (kod virusne infekcije) Kod hroničnog hepatitisa mogu da se jave i:

- Žutilo kože i beonjača

- Tamna mokraća i svetla stolica

- Svrab kože

- Zbunjenost i pospanost (kod težeg oštećenja jetre)

Neprepoznata i nelečena infekcija, bilo da je B ili C hepatitis u pitanju, kroz dugi niz godina ili decenija vodi u progresivno oštećenje jetre, noseći sa sobom ozbiljne komplikacije kao što su ciroza jetre i hepatocelularni karcinom.

- Od komplikacija dekompenzovane ciroze jetre, bilo da su to gastrointestinalno krvarenje, bakterijske infekcije, hepatorenalni sindrom i hepatocelularni karcinom, godišnje u svetu umire oko milion ljudi, što je zaista velika brojka. Zato je ključni korak rano otkrivanje infekcije i nadzor nad svim rizičnim grupama. One su jasno definisane i proističu iz samog načina transmisije virusa, a to su parenteralni put kao glavni način (parenteralni način prenošenja virusa obuhvata direktan prodor virusa u krvotok ili telesne tečnosti, najčešće putem kontakta sa inficiranom krvlju, iglama, ili drugim medicinskim instrumentima) zatim seksualni i vertikalna transmisija (prenos virusa sa majke na bebu tokom trudnoće i ređe dojenja).

Imamo odlične terapijske opcije

Što se tiče lečenja ovih hroničnih bolesti, doktorka napominje da tu dobro stojimo i da Srbija ima odlične mogućnosti kada je terapija u pitanju.

- Direktno delujući virusni agensi, takozvana DAA terapija (direct-acting antivirals), je pravo revolucionarno otkriće u epidemiološkom i kliničkom smislu za hronični hepatitis C. Njena efikasnost, dužina trajanja lečenja, način administracije terapije, znači to je uzimanje tableta u kućnim uslovima i minimalna neželjena dejstva, značajno su promenila, odnosno unapredila tok i lečenje bolesti i na taj način smanjila transmisiju virusa unutar same populacije i broj mogućih komplikacija.

Ova terapija je široko dostupna od 2022. godine i uspešno je do sada lečeno preko 2000 pacijenata širom zemlje sa zaista velikim procentom izlečenja. Takođe, najsavremenija terapija za hronični hepatitis B je u našoj zemlji dostupna bez ikakvog ograničenja.

Ključni korak je dakle u podizanju svesti o značaju ranog otkrivanja infekcije.

- To se može postići uključivanjem testiranja na hepatitis B i C u što veći broj sistematskih pregleda, a naročito kod pacijenata koji su pod povećanim rizikom, kao što su gojazni, dijabetičari, sve osobe koje planiraju neke hirurške intervencije ili zahvate,

i bolesnici sa metaboličkom masnom bolešću jetre. Na taj način bi se već postojeća dobra praksa, koju mi svakako posedujemo, unapredila u sistemu ranog otkrivanja ovih infekcija.

Hepatitis u Srbiji U Srbiji je tokom 2024. godine prijavljeno ukupno 439 slučajeva virusnog hepatitisa B i C, što je za 12 odsto više nego prethodne godine, ali gotovo dvostruko manje nego 2016, kada je zabeležen rekordan broj obolelih. Najviše je bilo hroničnih oblika – hepatitisa C (204 slučaja) i hepatitisa B (129 slučajeva), dok je akutni hepatitis C potvrđen kod 102 osobe. Registrovana su tri smrtna ishoda. Od početka 2025. godine do kraja jula zabeleženo je još 139 novih slučajeva, mahom hroničnih oblika, pri čemu muškarci čine dve trećine obolelih. U istom periodu preminulo je pet osoba, starosti između 42 i 77 godina.

