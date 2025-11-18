Slušaj vest

Gojaznost je hronična bolest, koja je multifaktorijalne prirode i koja se odlikuje uvećanjem telesne mase u meri koja dovodi do narušavanja zdravlja i razvoja brojnih komplikacija.

O pridruženim zdravstvenim problemima i lečenju gojaznosti razgovarali smo sa prof. dr Editom Stokić, endokrinologom iz UKC Vojvodine.

- Gojaznosti se prepisuju različiti komorbiditeti odnosno komplikacije. Najviše govorimo o kardiovaskularnim bolestima kao rezultatu ubrzane ateroskleroze, o tipu 2 dijabetesa, zatim o brojnim malignim bolestima koje su sa većom prevalencom kod gojaznih osoba. Takođe, ne smemo zaboraviti da gojaznost sa sobom nosi i infertilitetne smetnje, poremećaje reprodukcije i kod muškaraca i kod žena.

Takođe, gojaznost dovodi i do skraćenja očekivanog trajanja života, napominje prof. dr Stokić.

- Kada je neko gojazan, dakle kada je indeks telesne mase od 30 do 35, predviđeno trajanje života skraćuje se za dve do četiri godine, ali kada je gojazan od 35 do 40, u odnosu na indeks telesne mase, njegovo očekivano trajanje života se skraćuje za čak osam do 10 godina. Naravno, sa lečenjem gojaznosti svi ovi komorbiditeti odlaze na drugu stranu i sa gubitkom telesne mase se vraćamo na očekivano trajanje života.

Devedeset odsto osoba sa tipom 2 dijabetesa je gojazno Foto: Shutterstock

Gojaznost povećava rizik od dijabetesa tipa 2

Pitali smo profesorku i na koji način je gojaznost povezana sa povećanim rizikom od nastanka dijabetesa tipa 2 i kako se bolest može držati pod kontrolom.

- Devedeset odsto osoba sa tipom 2 dijabetesa je gojazno i ono što je interesantno, to je taj patofiziološki mehanizam to jest konekcija koja postoji između povećanog masnog tkiva koje postaje, mi kažemo, disfunkcionalno, znači kreće da radi pogrešno i odašilje brojne takozvane adipocitokine koji su odgovorni za konekciju između gojaznosti i nastanka tipa 2 diabetesa. Međutim, ono što ranije u našim knjigama nije postojalo, to je da se dijabetes tipa 2 može pojaviti i kod dece. Međutim, sada sa pojavom gojaznosti i kod dece i adolescenata se verifikuje tip 2 šećerne bolesti kao jedna od komorbiditeta komplikacija gojaznosti. To je dovelo do toga da se čak bake i unuci leče istim lekom, što je veoma porazno.

Ono što je pokazala klinička praksa i rezultati kliničkih ispitivanja, to je da se sa gubitkom telesne mase može normalizovati glikoregulacija i da se pacijenti iz tipa 2 diabetesa mogu uvesti u remisiju, kaže naša sagovornica.

- Prvo, možete postići da mu smanjite dozu leka za tip 2 diabetesa, ili čak sa druge strane da ga izvedete iz dijabetesa, što je veoma optimistično. Često na predavanjima kažem, možete gumicom izbrisati dijagnozu tipa 2 šećerne bolesti. Sa gubitkom telesne mase preveniramo “putovanje” ka šećernoj bolesti.

Sa gubitkom telesne mase preveniramo “putovanje” ka šećernoj bolesti Foto: Shutterstock

Insulinska rezistencija - Insulinska rezistencija je rezultat gojaznosti. Ona vremenom cedi pankreas kao sunđer, tako da u jednom trenutku prelazi u bolest u kojoj naprotiv nema viška insulina, nego ima manjka insulina. Insulinska rezistencija je patofiziološki mehanizam konekcije gojaznosti i tipa 2 dijabetesa - kaže prof. dr Stokić.

Kako se leči gojaznost?

Kao svaka druga hronična bolest, gojaznost se leči primenom farmako terapije. Međutim, to nije početak lečenja gojaznosti.

- Prva stepenica ili prva faza lečenja gojaznosti je medicinska nutritivna terapija odnosno dijeta, koja u slučaju gojaznosti mora biti hipokalorijska, dakle u energetskom deficitu i individualizovana. Naravno, nije sve jedno da li se dijetskom režimu podvgrava muška ili ženska gojazna osoba, mlada ili osoba starije životne dobi, ili je reč o nekoj osobi koja već ima neke druge istovremeno postojeće bolesti.

Uspeh u lečenju gojaznosti se postiže jedino uvođenjem i povećanog nivoa fizičke aktivnosti, ali istovremeno i sa promenom stila života Foto: Shutterstock

Dakle, lečenje podrazumeva individualizovanu hipokalorijsku dijetsku ishranu, ali i obaveznom promenom životnog stila.

- Uspeh u lečenju gojaznosti se postiže jedino uvođenjem i povećanog nivoa fizičke aktivnosti, ali istovremeno i sa promenom stila života.Dalje se primenjuje farmakoterapija koja podrazumeva primenu lekova. Međutim, u nekim slučajevima neophodno je primeniti i neke druge metode kao što su barijatrijska ili metabolička hirurgija za šta postoje jasne indikacije i preporuke kada se one primenjuju.

Kada bi pacijenti trebalo da se jave lekaru?

Moderni koncept gojaznosti kaže: Nemojte čekati da vreme odmakne, odmah krenite sa lečenjem.

- Dakle, nema vremena za trošenje na nemedicinske oblike lečenja gojaznosti, nego je neophodno da se pacijenti odmah jave lekaru, a on će proceniti koji su postupci neophodni da se sprovedu u dijagnostičkom smislu i koje terapijske mere.

