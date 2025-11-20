Četiri stvari koje morate izbegavati nakon povrede hrskavice kolena: Stručnjak savetuje kako da ubrzate oporavak
Iako sportisti, najčešće oni koji se bave kontaktnim sportovima, imaju povećani rizik od povrede meniskusa, praktično bilo ko, u bilo kom životnom dobu, može da doživi ovu povredu.
O tome kako možete da pomognete sebi nakon povrede meniskusa na Intagramu je govorila prim. dr Jelena Aleksić, fizijatar - reumatolog.
- Meniskusi su hrskavičaste strukture koje se nalaze unutar kolenog zgloba i koje nam omogućavaju amortizaciju pokreta i služe nam kao šok apsorberi. Međutim, kada se desi povreda meniskusa potrebno je određeno vreme za oporavak, a u tom periodu je jako važno da izbegavate određene stvari.
- Prva stvari koju bi trebalo izbegavati jeste uvrtanje potkolenice i kolena.
- To su situacije kada imamo oslanjanje stopalom o podlogu, a krenemo telom u suprotnom pravcu i na taj način radimo rotacije u samom kolenom zglobu što dodatno može da optereti meniskus - objašnjava dr Aleksić.
- Sledeća stvar koju bi trebalo izbegavati jeste prsno plivanje.
- Svakako volimo da naglasimo značaj plivanja u rehabilitaciji povrede kolena, međutim kod prsnog plivanja, ukoliko se ono pravilno izvodi, dolazi do rotacije potkolenice i pritiskanja na meniskus.
- Guranje predmeta nogama po podu je sledeća opasnost.
- Ako su vam recimo zauzete ruke i gurate stopalima neke predmete po podnu, na taj način takođe možete da povredite meniskus.
- Četvrta stvar koju bi trebalo da izbegavate jesu duboki čučnjevi.
- Na taj način se smanjuje prostor između kosti natkolenice i potkolenice i tu može da bude pritisnut meniskus, pa na taj način dodatno možete da ga povredite - kaže prim. dr Aleksić.
Izvor: Instagram @reumatologija.sportskamedicina/zdravlje.kurir.rs
