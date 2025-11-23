Slušaj vest

Jedno od najčešćih pitanja koje pacijenti postavljaju nakon infarkta glasi da li srce može da se oporavi ? Odgovor, nažalost, nije ohrabrujući, jer se ćelije srčanog mišića (kardiomiociti) ne regenerišu, navodi na Instagram profilu kardiolog dr Goran Popović.

- Nakon srčanog udara, deo srčanog mišića koji je pretrpeo oštećenje ostaje u vidu ožiljnog tkiva. To tkivo je elektrofiziološki i funkcionalno neaktivno, što znači da više ne sprovodi električne impulse koji pokreću srčani ritam i ne kontrahuje se kao zdravi mišić - objašnjava kardiolog.

Ožiljno tkivo ne učestvuje u pumpanju krvi, pa srce mora više da se napreže da bi obavilo isti posao. Zbog toga vremenom može doći do smanjene funkcije ili srčane slabosti, posebno ako je zahvaćena veća površina mišića, naglašava dr Popović.

Na upozorenje reagujte odmah

Što je veći krvni sud zahvaćen infarktom, to je, dodaje on, veća površina srčanog mišića koja nepovratno strada. Upravo zato je od ključnog značaja brza reakcija čim se pojave simptomi koji mogu ukazivati na začepljenje koronarne arterije, kao što su bol u grudima, osećaj pritiska, gušenje, malaksalost.

Kod infarkta su presudna prva dva "zlatna sata" za postavljanje stenta Foto: Shutterstock

- Vrlo je važno da pacijent što pre stigne do angiosale kako bi se otvorio zapušeni krvni sud. Uklanjanjem tromba i postavljanjem stenta otvara se koronarna arterija i na taj način smanjuje zona infarkta, odnosno ožiljka, a povećava se deo srčanog mišića koji ostaje u funkciji - ističe dr Popović.