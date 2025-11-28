Telo govori mnogo pre nego što se nešto pojavi na laboratorijskim analizama.

Umor koji ne prolazi, nadutost, probadanje u grudima, loš san i osećaj kao da se budimo iscrpljeni — to nisu „sitnice“.

To su prvi znakovi da je organizam u disbalansu, da je ručna kočnica već povučena. Telo govori mnogo pre nego što se nešto pojavi na laboratorijskim analizama.

Kada je sve u balansu, simptoma nema.

- Ali kada dođe do poremećaja, telo reaguje: pad koncentracije, napetost, preskakanje srca, tegobe sa varenjem (nadutost, gasovi, dijareja, zatvor) — iako su nalazi često uredni. To je najraniji znak funkcionalnog poremećaja, stanje u kojem organ radi „ispod nivoa“, ali još ne pokazuje promene na ultrazvuku ili krvnoj slici - objašnjavaprof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada i farmacije i lekar integrativne medicine.

Ozbiljne tegobe se retko pojavljuju preko noći.

- One nastaju zbog godina hroničnog stresa, lošeg sna, nepravilne ishrane, postkovid posledica i epigenetskih faktora. Svakodnevni mali stresovi se sabiraju — i jednog dana telo više nema kapacitet da nadoknadi štetu - upozorava naš sagovornik.

Posebno upozoravaju simptomi poput:

• stezanja u grudima

• bola u stomaku ili gornjem delu abdomena

• dugotrajnog umora

• problema sa crevima

• oticanja nogu

• bolova u mišićima i zglobovima

I veliki broj studija otkriva vezu između mentalnog zdravlja i želuca Foto: Shutterstock

Creva i mozak su stalno u komunikaciji

- Kada stres poremeti varenje, posledice se mogu osetiti svuda: u energiji, raspoloženju, mišićima, koži, imunitetu. Upravo zato najveći broj savremenih tegoba počinje u digestivnom traktu - ističe doktor Vešović.

Nisu svi simptomi dijagnoza — ali svaki simptom je "poruka".