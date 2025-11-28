Kad telo povuče ručnu: Dr Vešović upozorava — ovo više nije umor već alarm, a simptomi su jasni
Umor koji ne prolazi, nadutost, probadanje u grudima, loš san i osećaj kao da se budimo iscrpljeni — to nisu „sitnice“.
To su prvi znakovi da je organizam u disbalansu, da je ručna kočnica već povučena. Telo govori mnogo pre nego što se nešto pojavi na laboratorijskim analizama.
Kada je sve u balansu, simptoma nema.
- Ali kada dođe do poremećaja, telo reaguje: pad koncentracije, napetost, preskakanje srca, tegobe sa varenjem (nadutost, gasovi, dijareja, zatvor) — iako su nalazi često uredni. To je najraniji znak funkcionalnog poremećaja, stanje u kojem organ radi „ispod nivoa“, ali još ne pokazuje promene na ultrazvuku ili krvnoj slici - objašnjavaprof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada i farmacije i lekar integrativne medicine.
Ozbiljne tegobe se retko pojavljuju preko noći.
- One nastaju zbog godina hroničnog stresa, lošeg sna, nepravilne ishrane, postkovid posledica i epigenetskih faktora. Svakodnevni mali stresovi se sabiraju — i jednog dana telo više nema kapacitet da nadoknadi štetu - upozorava naš sagovornik.
Posebno upozoravaju simptomi poput:
• stezanja u grudima
• bola u stomaku ili gornjem delu abdomena
• dugotrajnog umora
• problema sa crevima
• oticanja nogu
• bolova u mišićima i zglobovima
Creva i mozak su stalno u komunikaciji
- Kada stres poremeti varenje, posledice se mogu osetiti svuda: u energiji, raspoloženju, mišićima, koži, imunitetu. Upravo zato najveći broj savremenih tegoba počinje u digestivnom traktu - ističe doktor Vešović.
Nisu svi simptomi dijagnoza — ali svaki simptom je "poruka".
- Telo ne izmišlja alarm. Ne treba čekati da se u analizama „nešto pojavi“ da bismo reagovali. Ako prepoznajete ove signale kod sebe — vaše telo vam već govori šta mu treba. Ne ignorišite simptome. Ne čekajte da „prođe samo“. Poslušajte svoje telo — na vreme - savetuje dr Vešović.
