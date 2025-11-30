Proširene vene se ne javljaju same od sebe

Da li proširene vene mogu da imaju veze sa demencijom? Na prvi pogled zvuči kao potpuno nepovezana tema, jedno je u nogama, drugo je u mozgu. Ipak, nedavno objavljena korejska studija otvorila je zanimljivu i važnu raspravu, jer je pokazala da proširene vene mogu da budu marker šireg problema u krvnim sudovima, a to može da ima posledice i na pamćenje i kognitivne funkcije, otkriva za naš portal vaskularni hirurg dr Dario Jocić.

Studija, objavljena u časopisu Plos One u aprilu 2025. godine, pratila je skoro 400.000 odraslih osoba starijih od četrdeset godina tokom više od decenije. Ispitanici koji su imali dijagnostikovane proširene vene imali su veći rizik da tokom godina razviju neki oblik demencije. Istraživanje ne tvrdi da vene direktno izazivaju bolest, ali pokazuje jasnu statističku vezu.

- Kada se ovi podaci pogledaju iz ugla svakodnevne medicine, postaje jasnije zašto ova vest ima smisla. Proširene vene se ne javljaju same od sebe, često se povezuju sa gojaznošću, povišenim pritiskom, dijabetesom, smanjenom fizičkom aktivnošću i navikama poput dugotrajnog sedenja. Sve to zajedno utiče i na vene u nogama i na krvne sudove u mozgu - objašnjava dr Jocić.

Mnogi naučnici smatraju da proširene vene možda nisu uzrok, već pre upozorenje da se u organizmu dešavaju promene koje dugoročno mogu da doprinesu oštećenju moždanog tkiva. U nekim radovima se pominje i uloga hronične upale i oslabljenog protoka krvi, što može da bude zajednički imenitelj oba problema, dodaje doktor.

- Zanimljivo je da je ista korejska studija otkrila još jednu stvar. Osobe koje su lečile svoje veneskleroterapijom, laserom ili drugim postupcima, imale su nešto niži rizik od razvoja vaskularne demencije u odnosu na one koje nisu primile nikakav tretman. To ne znači da lečenje vena sprečava demenciju, ali sugeriše da poboljšanje cirkulacije i smanjenje upale možda ima šire koristi po zdravlje.

Šta ako već imate proširene vene?

Dr Dario Jocić naglašava da je važno zadržati meru i ne "paničiti" zbog ovih podataka. Prema njegovim rečima, ovo istraživanje nam pre svega pomaže da bolje razumemo da su krvni sudovi jedan povezani sistem.

Savet doktora: šta možemo da uradimo sad Ako imate proširene vene ili znate nekoga ko ih ima: * Obratite pažnju i na druge vaskularne faktore, dakle, kontrola krvnog pritiska, šećera, holesterola, kao i odgovarajuća ishrana i fizička aktivnost.

* Ne zanemarujte simptome poput bola u nogama, otoka, osećaja neprijatnosti, već razgovarajte sa izabranim lekarom i razmotrite koje su mogućnosti za lečenje.

* Vodite računa o celokupnom zdravlju krvnih sudova, što obuhvata i vene i srce i mozak.

- Ako na jednom mestu postoji problem, verovatno je da se negde drugde odvija sličan proces. On ističe da je kod osoba s proširenim venama važno ispitati i druge faktore rizika, pre svega krvni pritisak, nivo šećera, holesterol, kao i životne navike. To je jednostavan način da se preventivno utiče i na zdravlje nogu i na zdravlje mozga - sugeriše.

Za ljude koji već imaju varikozitet, ovaj rad može da bude dodatni podsticaj da potraže savet lekara. Lečenje vena prvenstveno služi za smanjenje tegoba kao što su bol, otok i umor u nogama, ali prema najnovijim podacima možda ima i neočekivane šire koristi. Ipak, potrebna su dalja istraživanja da bi se otkrilo da li poboljšanje venske cirkulacije zaista utiče na kasniji razvoj demencije, naglašava naša sagovornik.

- Za širu populaciju poruka je da proširene vene nisu samo estetski problem. Ako nova istraživanja potvrde ove nalaze, možda ćemo u budućnosti na njih gledati kao na prozor u stanje celokupnog vaskularnog sistema, uključujući i mozak - zaključuje dr Jocić.