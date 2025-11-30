Slušaj vest

U susret Svetskom danu borbe protiv AIDS-a, koji se obeležava 1. decembra pod sloganom "Prevazilazimo prepreke, jačamo odgovor na AIDS", stručnjaci podsećaju da je najvažnije, od dijagnoze do terapije, delovati na vreme. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", od početka 2025. do 24. novembra ove godine u našoj zemlji novootkriveno je 99 osoba inficiranih HIV-om. I dok savremena terapija omogućava dug i kvalitetan život, rana dijagnostika i redovno testiranje i dalje su najsigurniji način da se bolest drži pod kontrolom i spreči njeno širenje, kaže za naš portal infektolog dr Svetlana Popović i otkriva kako izgleda put od postavljanja dijagnoze do terapije.

Epidemiološki podaci - HIV u Srbiji i svetu * U Srbiji je od početka 2025. do 24. novembra otkriveno 99 novih slučajeva HIV infekcije. * Od početka epidemije 1985. godine registrovano je 5.002 osoba inficiranih HIV-om, a 2.288 obolelih od AIDS-a.

* Do sada je 1.238 osoba preminulo od AIDS-a, dok je još 148 umrlo od drugih bolesti.

* Seksualni put prenosa dominira u 98% slučajeva, uglavnom nezaštićeni analni odnosi među muškarcima (84%).

* Među novootkrivenima, 24 puta je više muškaraca nego žena, najčešće uzrasta 20-49 godina.

* U svetu sa HIV infekcijom živi 40,8 miliona ljudi, a 1,3 miliona se inficiralo tokom 2024. godine; 630.000 osoba je preminulo od AIDS-a.

- HIV je virus koji napada CD4 protein na površini limfocita, ćelija koje su zadužene za odbranu organizma. Virus slabi imunitet organizma, i ukoliko se na vreme ne prepozna i ne leči, može doći do razvoja AIDS-a, najteže, terminalne kliničke manifestacije infekcije. Virus se prenosi na tri načina - nezaštićenim seksualnim kontaktom, razmenom igala za injektovanje droga i sa majke na dete. Ne prenosi se rukovanjem, grljenjem, ljubljenjem, deljenjem pribora za jelo, kijanjem, kašljanjem, preko insekata ili životinja - objašnjava naša sagovornica.

Ne prenosi se rukovanjem, grljenjem, ljubljenjem, kijanjem, kašljanjem... Foto: Shutterstock

Vremenski period od trenutka kada se dogodi infekcija do dana kada se testovima mogu otkriti antigen i antitela na HIV naziva se period prozora. U tom periodu se, po pravilu, ne mogu dokazati antitela specifična za HIV. Ona se najčešće mogu otkriti šest do osam nedelja nakon infekcije, dok se kod malog broja osoba serokonverzija, odnosno pojava antitela, javlja tek posle 12 do 16 meseci.

Testirajte se Prema najnovijim preporukama američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), svim osobama uzrasta između 13 i 64 godine preporučuje se da se barem jednom u životu testiraju na HIV, u sklopu rutinske zdravstvene zaštite.

- Danas su dostupni savremeni testovi kod kojih je period prozora značajno kraći - između četiri i osam nedelja. U tom razdoblju infekcija već postoji, a pacijent je najinfektivniji, iako uobičajeni testovi još ne mogu da otkriju prisustvo antitela - napominje infektolog.

Prvi simptomi

Nakon faze primarne infekcije sledi stadijum asimptomatske serokonverzije, kada se u krvi već mogu otkriti antitela na HIV, ali ne postoje nikakvi simptomi koji bi ukazivali da je osoba inficirana. Ovaj period može da traje godinama i s epidemiološkog stanovišta predstavlja najopasniji stadijum, jer osoba koja nosi virus nema gotovo nikakve tegobe, pa virus nesvesno može da prenosi drugima.

Predrasude su i dalje tu Neosnovani strah, zablude i predrasude i dalje utiču na izbegavanje društvenih kontakata sa HIV pozitivnim osobama. Stigma protiv ljudi koji žive s ovim virusom usko je povezana sa neznanjem o samoj bolesti, smatra doktorka. - Kod ljudi se javlja iracionalni strah od infekcije, kao posledica nedovoljne edukovanosti o putevima prenosa. Stigma otežava život obolelih osoba, ali često i sprečava ljude da se testiraju na vreme iz samog straha šta će okolina misliti o njima. Veliki je značaj porodice i bliskog okruženja u prihvatanju osoba koje imaju ovu bolest, ali i samog društva u pružanju podrške - naglašava.

- Najčešći simptomi kojima počinju kliničke manifestacije HIV infekcije su uvećanje limfnih žlezda, dugotrajna povišena telesna temperatura, prolivi koji traju duže vreme, gljivične infekcije u ustima i česte herpes infekcije. To je ujedno period kada se oboleli najčešće javljaju lekaru i započinje proces dijagnostike - sugeriše doktorka.

Planiranje načina lečenja

Kada osoba sazna da je nalaz na HIV pozitivan, neophodno je da se odmah javi infektologu u jednom od naših nacionalnih centara za HIV infekciju, radi dalje dijagnostike i pravovremenog uvođenja odgovarajuće terapije.

Najefikasniju zaštitu i dalje pruža kondom, a dodatnu sigurnost obezbeđuje PrEP terapija Foto: Shutterstock

- Svi naši referentni centri poseduju najsavremeniju opremu za dijagnostiku ove bolesti. Već pri prvoj poseti infektologu obavljaju se svi neophodni testovi i analize, kojima se određuje stadijum bolesti i planira način lečenja. Zahvaljujući ovakvom postupku, put od dijagnostike do početka terapije je značajno skraćen, što omogućava brzo, efikasno i uspešno lečenje obolelih - naglašava dr Popović.

Poruka za pacijente i zdrave osobe

Ukoliko ste imali neki rizik da dobijete HIV, obavezno se testirajte. Rano započinjanje terapije omogućava da se infekcija drži pod kontrolom. Terapijske opcije u Srbiji, inače, ne zaostaju za razvijenim zemljama, naglašava doktorka, a na na listi RFZO za lečenje HIV infekcije postoji pet inovativnih lekova.

U savetovalištima za HIV/AIDS možete dobiti stručni savet, podršku i pomoć Foto: Shutterstock

- Savremena terapija, koja je kombinaciju dva ili tri leka u jednoj tableti, postiže da nema virusa u krvi, kao ni u polnim tečnostima. Time se zaustavlja širenje infekcije na druge ljude, a zaražene majke imaju mogučnost da rode zdravo potomstvo - poručuje dr Svetlana Popović.