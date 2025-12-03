Slušaj vest

Razgovarali smo sa dr Mladenom Miloševićem, specijalistom opšte hirurgije o tome kako izgleda priprema za operaciju i oporavak, i na šta bi pacijenti trebalo da obrate pažnju.

- Sa aspekta mladog hirurga, ali i nekoga ko je već 13 godina lekar u operacionim salama, mogu reći da svaka operacija, pa i ona koja spada u tzv. rutinske i koju redovno izvodite, ipak svaki put nosi veliku odgovornost jer je ispred vas uvek novi pacijent. Zapravo, smatram da jedna te ista operacija tj. operativna tehnika nije u potpunosti ista kod dva različita pacijenta. Svakako, na hirurgu je da uvek pruži svoj maksimum u smislu preciznosti izvođenja određene operacije, međutim jedan od mojih učitelja je znao da nama mlađima često kaže: “Uvek težite da operaciju izvedete što savršenije možete u datim oklonostima, pa se nadajte da sve prođe u redu, iako su čak i tada moguće razne komplikacije. Ali, ako je ne uradite kako bi trebalo, nemate čemu mnogo da se nadate ni vi ni pacijent…”

Kako izgleda priprema za operaciju?

Od vrste operacije koja se izvodi, tačnije organa koji se operiše, zavisi i preoperativna priprema pacijenta.

- Zajedničko za sve operacije, osim za operacije u lokalnoj anesteziji, je da na dan operacije pacijent ne sme ništa jesti niti piti. Kada se npr. operiše debelo crevo, dan pre operacije, pacijent prolazi pripremu čišćenja debelog creva, što je zapravo ista priprema kao i kada se pacijent upućuje na pregled debelog creva tj. kolonoskopiju.

Kada se npr. operiše debelo crevo, dan pre operacije, pacijent prolazi pripremu čišćenja debelog creva Foto: Shutterstock

Postoperativni tok

U postoperativnom toku, jako je bitno naglasiti pacijentu sve detalje vezane za njegovo ponašanje, počev od unosa tečnosti i hrane, preko nege operativne rane, pa do toga kada sme da se bavi fizičkom aktivnošću.

- Sve to naravno zavisi od toga kojoj je operaciji pacijent bio podvrgnut. Recimo, ukoliko je urađena operacija preponske kile, pacijentu se između ostalog savetuje i da ne diže težak fizički teret, niti da praktikuje intenzivan trening u teretani. Ukoliko je pacijent imao operaciju hemoroida, savetuje se povećan unos vlakana i tečnosti posle operacije, kako bi stolica bila mekša. Svakako, uvek je neophodan individualan pristup, posvetiti punu pažnju pacijentu i pre i posle operacije, jer samo tako možete očekivati da sve prođe u najboljem redu.

Svaka operacija je drugačija

Doktor Milošević napominje da retko koristi izraz “rutinska” operacija u svojoj praksi, jer je ipak u pitanju mnogo više od obične rutine.

- Možda i jeste ponekad rutina za hirurški tim i medicinsko osoblje u operacionoj sali, ali nije, niti može biti rutina sa aspekta pacijenta, imajući u vidu da dobar broj pacijenata nije imao ranije neku operaciju, posebno ne u opštoj anesteziji, što često ima i veliki psihološki uticaj na pacijenta, posebno osećaj straha i strepnje, što je i očekivano. Budući da se bavim i urgentnom hirurgijom, kada često minuti mogu biti presudni u spašavanju života neke osobe, mogu reći da svi mi koji smo i u takvoj hirurgiji, nosimo u sebi stalno izvesnu dozu adrenalina, uvek smo nekako na oprezu, naučimo vremenom da brzo razmišljamo, da donosimo prave odluke u kritičnim situacijama, što nije uvek lako.

Doktor Mladen Milošević u operacionoj sali sa kolegama Foto: Privatna arhiva

S druge stane, kada su u pitanju takozvane “hladne” operacije, napominje naš sagovornik, onda možemo reći da je to manje stresna situacija i za hirurga i za pacijenta.

- U obe situacije, uvek se maksimalno trudim da svom pacijentu i njegovoj porodici naglasim kakva je operacija u planu, kakav je oporavak, ali govorim i o mogućim komplikacijama određene operacije. Naravno, kada izvodite “hladnu” operaciju imate mnogo više vremena da popričate sa pacijentom, da mu odgovorite na sva pitanja i nedoumice. S druge strane, u urgentnoj hirurgiji uglavnom nemate taj "komfor" jer morate pomoći pacijentu u što kraćem vremenskom intervalu.

Komunikacija hirurga i pacijenta je ključna

Doktor ističe da je važno da hirurg uvek sasluša pacijenta pre operacije ukoliko je to potrebno, bez obzira koliko vremena ima na raspolaganju.

- Mislim da je to jako bitno, jer se tako stvara posebna konekcija između hirurga i pacijenta, koja se pre svega bazira na poverenju. Uzajamno razumevanje i poverenje su krucijalne u tom odnosu između hirurga i pacijenta.

Pitanja pacijenata su uglavnom vezana za preoperativnu prepremu i za njihov oporavak posle operacije. - Naravno, pacijent pre operacije prolazi sve neophodne specijalističke preglede - uglavnom su to pregled interniste (kardiologa) i pneumofiziologa, uz naravno laboratorijske pretrage i skrining hemostaze, koji su neophodni. Nakon toga pacijent odlazi na pregled anesteziologu i naposletku sledi operacija.

