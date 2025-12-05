Slušaj vest

Tokom menopauze, mnoge žene se suočavaju sa ponavljajućim urinarnim infekcijama koje znaju da budu bolne, uporne i frustrirajuće. Međutim, uzrok često nije bakterija, već promene u organizmu koje dolaze s padom ženskih hormona. Upravo zato, ističe na svom Instagram nalogu urolog dr Slađana Kovačević, nije svaka upala mokraćne bešike ista i ne leči se uvek antibioticima.

- Kada žena uđe u menopauzu, dolazi do hormonskog disbalansa koji utiče ne samo na kožu i lice, već i na urogenitalni sistem. Smanjena proizvodnja estrogena znači i manjak kolagena koji je zadužen za jedrinu i vlažnost tkiva. To se odnosi i na bešiku, pa žene u menopauzi češće pate od urinarnih infekcija i nespecifičnih bolova u donjem delu stomaka - objašnjava doktorka.

Ono što dodatno komplikuje sliku jeste činjenica da rezultati urinokulture često mogu da budu sterilni, bez prisustva bakterija.

U 90 odsto slučajeva bakterijskih infekcija izazivač je Ešerihija koli Foto: Shutterstock

- U tim slučajevima se ne radi o bakterijskoj upali, već o takozvanoj bolnoj bešici. To je stanje kada je unutrašnji sloj bešike, takozvani GAG sloj (glikozaminoglikanski sloj), oštećen - navodi dr Kovačević.

Zašto je GAG sloj važan

GAG sloj deluje kao tanak zaštitni film koji sprečava da mokraća iritira sluznicu bešike, objašnjava doktorka.

- Mokraća sadrži sve ono što telo izbacuje - toksine, produkte metabolizma, materije koje nam nisu potrebne. Kada taj zaštitni sloj oslabi, sluznica postaje izložena i nervni završeci se iritiraju. Tada nastaju bol, učestalo mokrenje i osećaj peckanja, a ponekad se javlja i krv u urinu - kaže doktorka.

Simptomi urinarne infekcije *bol *učestalo mokrenje *peckanje pri mokrenju *bolno mokrenje *ponekad krv u mokraći

Isti mehanizam oštećenja viđa se i kod pacijentkinja koje su imale terapiju zračenjem u predelu karlice, jer zračenje dodatno oštećuje zaštitni sloj.

(Zlo)upotreba antibiotika

Iako su antibiotici neizostavni deo terapije kod bakterijskih infekcija, njihova nekontrolisana upotreba dovodi do ozbiljnog problema, a to je do bakterijske rezistencije.

- Ne smete sami uzimati antibiotike. Danas smo već došli u situaciju da su mnoge bakterije postale otporne, jer se antibiotici uzimaju na svoju ruku, bez saveta lekara - upozorava dr Kovačević.

Lažni poziv za mokrenjem je jedan od simptoima infekije Foto: Shutterstock

Čak i kada pacijentkinja ima rezultat urinokulture sa označenim "S", što znači da je bakterija osetljiva na određeni lek, terapiju mora da odredi stručnjak.

- Lekar procenjuje koji antibiotik, u kojoj dozi i koliko dugo treba uzimati. Samostalno lečenje može da pogorša stanje i doprinese stvaranju rezistencije - dodaje ona.

Kako bešici "vratiti mladost"

Kod žena koje se suočavaju sa ponavljajućim cistitisima, pored pažljivo vođene antibiotske terapije, postoje i preparati koji obnavljaju zaštitni sloj bešike.

- U tim slučajevima preporučujemo kombinaciju sastojaka koji obnavljaju GAG sloj - hijaluronsku kiselinu i hondroitin sulfat. Oni vraćaju vitalnost unutrašnjem sloju bešike, smanjuju bol i sprečavaju nove infekcije - objašnjava urolog.