Na većinu faktora rizika, koji su inače jako zastupljeni kod nas, se može uticati

Bol u nogama koji se javlja nakon samo nekoliko desetina metara hoda i nestaje kada stanete, nije znak umora, već upozorenje da je cirkulacija ozbiljno narušena. Takvi simptomi često ukazuju na perifernu arterijsku bolest, upozorava na Instagram profilu kardiolog dr Svetislav Mališić.

- Kada pacijent kaže da mora da stane nakon 50 ili 100 metara hoda zbog bola u listovima, to je ozbiljan znak da postoji poremećaj cirkulacije u arterijskom sistemu nogu. Ovakvi simptomi upućuju na sumnju da postoji suženje velikih arterija koje snabdevaju donje ekstremitete, a to stanje, ako se ne otkrije na vreme, može da dovede do komplikacija, pa čak i amputacije - napominje dr Mališić.

Tiha, ali opasna bolest

Periferna arterijska bolest nastaje kada se u arterijama, najčešće zbog ateroskleroze, talože masne naslage koje sužavaju krvne sudove i otežavaju protok krvi. Iako se najčešće javlja kod starijih osoba, bolest pogađa i mlađe, posebno one koji imaju faktore rizika.

Najčešći simptomi su:

bol, grčevi ili osećaj težine u listovima, butinama ili zadnjici tokom hodanja (tzv. intermitentna klaudikacija)

tokom hodanja (tzv. intermitentna klaudikacija) hladna stopala i noge

bleda ili plavičasta koža

sporo zarastanje rana na stopalima

gubitak dlačica na nogama

slabiji puls na stopalima

Stanje ne boli neprekidno, ali postepeno oštećuje krvne sudove i ugrožava i noge i srce Foto: Shutterstock

Kod uznapredovalih slučajeva bol se javlja i u mirovanju, a može doći i do pojave rana ili gangrene ako se cirkulacija ne uspostavi.

Ko je u riziku?

Najveći rizik imaju pušači, osobe sa povišenim krvnim pritiskom, šećernom bolešću, povišenim holesterolom i gojaznošću. Nasledni faktori, stres i fizička neaktivnost takođe doprinose razvoju bolesti. Stručnjaci napominju da osobe sa perifernom arterijskom bolešću često imaju i promene na arterijama srca i mozga, što znači da su pod povećanim rizikom od infarkta i šloga.

Kako izbeći komplikacije

Kada pacijent ima ovakve tegobe, obavezno radimo kolor doplerarterija donjih ekstremiteta, kaže dr Mališić.

- Taj pregled je jednostavan, bezbolan i precizan i pokazuje na kom mestu i u kolikoj meri je cirkulacija oslabljena - dodaje.

Osobe sa dijabetesom su posebno podložne komplikacijama Foto: Shutterstock

Na osnovu nalaza određuje se dalji pristup lečenju. Kod blažih oblika bolesti najvažniju ulogu imaju promene životnih navika i lekovi koji poboljšavaju cirkulaciju i sprečavaju stvaranje ugrušaka. U slučajevima kada su arterije znatno sužene, primenjuju se minimalno invazivne procedure poput angioplastike sa stentom, dok se kod težih zapušenja sprovodi hirurški bajpas.

Uz terapiju, od presudnog značaja su i prestanak pušenja, redovno kretanje, kontrola krvnog pritiska, šećera i masnoća, kao i ishrana bogata voćem, povrćem i integralnim žitaricama.