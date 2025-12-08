Slušaj vest

Blago gušenje, neobjašnjivo kašljucanje ili vrtoglavicu bi većina ljudi prepisala umoru ili stresu. Ipak, upravo takvi, naizgled bezazleni simptomi (ako se uopšte i jave) mogu da prethode najdramatičnijem i najneočekivanijem događaju u medicini - iznenadnoj srčanoj smrti. Osim srčanim bolesnicima, često se događa ljudima koji do tog trenutka deluju zdravo, bez dijagnoze i bez tegoba, kaže za naš portal kardiolog prim. dr Živan Dimitrijević.

- Reč je o trenutnom zastoju rada srca koji nastaje bez prethodnih upozorenja, kod osobe koja najčešće do tada nije imala poznatu bolest srca i sve traje svega nekoliko sekundi. To su, nažalost, situacije u kojima čovek praktično nema šansu da se spase - objašnjava dr Dimitrijević.

Kada je zdravo srce samo privid

Srce, objašnjava on, može da stane iz nekoliko razloga. Kod mlađih je najčešće uzrok skrivena, urođena srčana mana ili neprepoznata aritmija, a kod starijih masivan infarkt, srčana slabost ili nagli poremećaj srčanog ritma.

- U najvećem broju slučajeva u pitanju je infarkt koji zahvata jednu od glavnih arterija srca. Kada se ona potpuno zapuši trombom, srce ostaje bez dotoka krvi i trenutak kasnije prestaje da radi. Ishod je uvek tragičan - navodi kardiolog.

trcanje shutterstock_1606845043.jpg
Neprepoznate aritmije ili urođene srčane mane su najčešći urzoci stradanja mladih Foto: Shutterstock

Tromb se, dodaje, nikada ne stvara na potpuno zdravom krvnom sudu. Uvek postoji osetljivo mesto, naslaga ili suženje arterije koje je već postojalo. Osoba može da izgleda zdravo, ali u suštini nosi rizik o kome ne zna. To su ti "naizgled zdravi ljudi" o kojima se poslednjih godina često govori, objašnjava naš sagovornik.

Poremećaji srčanog ritma

Pored infarkta, čest uzrok iznenadne srčane smrti su i teški poremećaji srčanog ritma. U tim slučajevima srce gubi svoj prirodni ritam i vodiča koji usmerava njegov rad.

- Komore tada počinju da se skupljaju potpuno nasumično, vlakna rade u neusklađeno i dolazi do stanja koje nazivamo fibrilacija komora. Tada srce prestaje da pumpa krv i smrt nastupa momentalno - objašnjava dr Dimitrijević.

Dodaje da se takvi poremećaji mogu javiti i kod ljudi koji nikada nisu znali da imaju aritmiju, jer mnogi (oko pedeset odsto njih) svoje tegobe uopšte ne osećaju.

srce-shutterstock-153340682.jpg
Čak pedeset odsto ljudi uopšte ne oseća artimiju Foto: Shutterstock

- Mogući uzroci su i manjak kalijuma u krvi, upotreba droga kao što su kokain i amfetamini, pojedini psihijatrijski lekovi takođe mogu da utiču na srčani ritam, ali i ekstreman fizički napor kod profesionalnih sportista koji daleko prevazilazi granice fiziološkog - navodi kardiolog.

Signali nekoliko sati pre događaja

Iako se iznenadna smrt dešava bez klasičnih simptoma, postoje trenuci koji mogu da ukažu da se nešto dešava u srcu.

- Nekoliko sati pre događaja mogu da se jave bezrazložna gušenja, kašljucanje, osećaj nelagode u grudima. Nažalost, većina to ne povezuje sa srcem. Sve to može da prethodi fatalnom infarktu - kaže dr Dimitrijević.

Srčana slabost kao uzrok 

Pored infarkta i aritmija, do iznenadne smrti može da dođe i kod osoba koje već imaju srčanu slabost. To ljudi kod kojih je srce godinama oslabljeno i ne pumpa dovoljno krvi, ali se simptomi ne pogoršavaju naglo.

- Kod takvih pacijenata, srce jednostavno "stane", bez prethodnih pogoršanja ili znakova upozorenja. Samo čujete da je neko od njih iznenada preminuo - napominje kardiolog.

Zašto je fizička aktivnost ključna

Iako iznenadna srčana smrt ne može da se predvidi, redovni pregledi mogu da spreče mnoge slučajeve.

- Dovoljno je jednom godišnje uraditi osnovne analize, EKG i kontrolisati krvni pritisak. To ne mora da radi kardiolog, lekar opšte prakse može mnogo da otkrije. Najveći problem su oni koji se osećaju potpuno zdravo, a zapravo imaju neprepoznate aritmije ili povišen pritisak - kaže dr Dimitrijević.

žena u trenerci hoda parkom, koncept brza jutranja šetnja
Kretanje je naša biološka potreba, navodi kardiolog Foto: Shutterstock

Najčešće rizične navike su, dodaje, iste one koje doprinose svim bolestima srca: fizička neaktivnost na prvom mestu, koja je često praćena gojaznošću, potom pušenje i visok krvni pritisak.

- Kad se sve to spoji, dobijete idealan "koktel" za kardiovaskularne probleme. Srce je mišić kao i svaki drugi. Ako ne radi, slabi. Kada nema cirkulacije, kada krv ne kruži, dolazi do zastoja i stvaranja ugrušaka. Fizička neaktivnost i gojaznost su dve najopasnije navike savremenog čoveka - zaključuje prim. dr Živan Dimitrijević.

