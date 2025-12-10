Slušaj vest

Koža odraslih je osetljivija, sporije se oporavlja i drugačije reaguje na inflamaciju. Faktori poput prestanka uzimanja oralnih kontraceptiva, promene u ishrani, upotreba neodgovarajuće kozmetike, a naročito fluktuacije hormona oko menstrualnog ciklusa i perimenopauze, mogu pokrenuti upalne procese čak i na koži koja je ranije bila besprekorna - kaže dr Vikalo.

Problem akni obično vezujemo za adolescenciju, ali sve je veći broj ljudi, naročito žena, koje se sa perzistentnim aknama suočavaju u tridesetim, pa čak i četrdesetim godinama. Ovaj problem može biti frustrirajući i značajno uticati na samopouzdanje.

Kako bismo rasvetlili zašto se "tinejdžerske" muke vraćaju u zrelom dobu, razgovarali smo sa dr Jasminom Vikalo, specijalistom dermatovenerologije, koja nam je objasnila ključne razlike, okidače i savremene terapijske pristupe.

Zašto se akne u kasnije životnom dobu kod osoba koje ih ranije nikada nisu imale?

- Akne u odrasloj dobi se češće javljaju kod žena nego kod muškaraca. Ukoliko se nastavljaju na pubertetske akne, radi se o perzistentnim aknama, a ukoliko su se nedavno prvi put pojavile, reč je o zakasnelim aknama. Morfološki, akne se kod odraslih dosta razlikuju od pubertetskih, a patogenetski mehanizam je isti. S obzirom da su akne upalni procesi na koži, kod odraslih žena manifestuju se obično u vidu nepravilnosti na koži brade, donje vilice i vrata, u takozvanoj „U zoni“, za razliku od tinejdžerskih akni koje su dominantno u „T zoni“ (čelo, nos i brada) - objašnjava dr Vikalo.

U periodu puberteta, prirodno dolazi do hormonskih promena i rasta nivoa androgena (muških polnih hormona) i posledične hiperseboreje, koja je osnovna podloga za upalne procese i razvoj akni.

- Kod odraslih, uticaj hormona je takođe veliki i treba proveriti šta je uzrok hormonske neravnoteže. Akne se mogu pojaviti usled prirodne fluktuacije hormona u pojedinim stanjima kao što su trudnoća i neposredno pred menstruaciju, u menopauzi ili nakon prestanka uzimanja kontraceptiva.

Akne se mogu pojaviti usled prirodne fluktuacije hormona Foto: Shutterstock

Uticaj životnih navika

Osim hormonskog disbalansa, česti uzroci pojave akni kod odraslih su i loše životne navike.

- U loše zivotne navike ubrajamo emotivni i fizički stres (nedostatak tečnosti i sna), pušenje, upotrebu neodgovarajuće kozmetike i ishranu bogatu ugljenim hidratima i mlečnim proizvodima. Stres moze da izazove nove ili pogorša već postojeće akne, usled pojačanog lučenja hormona kortizola, kao i androgena iz kore nadbubreznih žlezda, koje naše telo povećano proizvodi kao odgovor na stres. Ovi hormoni stimulišu lojne zlezde na pojačano lučenje sebuma, utiču na imunološku barijeru kože, remete mikrobiom i stvaraju savršeno okruženje za rast bakterija.

Trebalo bi smanjiti unos mlečnih proizvoda i izbegavati obrano mleko jer sadrži obilje hormona, među kojima su reporoduktivni, hormoni rasta i drugi hormoni koji pojedinačno i zajedno utiču na nastanak akni.

Dokazano je da hrana sa visokim glikemijskim indeksom brzo povećava količinu šećera u krvi i podstice naš pankreas da luči više insulina.

- Insulin stimulise androgene na pojačanu produkciju sebuma i hiperkeratinizaciju, koji su ključni u nastanku masne i problematične kože.

Cigarete i rizik od pojave akni - Utvrđena je i povezanost pušenja sa pojavom akni zbog moguće interakcije nikotina sa receptorima na lojnim žlezdama, a u sebumu pušača nađena je manja koncentracija a-tokoferola koji je važan antioksidans i njegovo smanjenje može dovesti do pogoršanja akni - kaže dr Vikalo.

Korišćenje nekomedogene kreme za sunčanje (SPF) je obavezno, jer akne i terapija čine kožu osetljivom na hiperpigmentacije Foto: Shutterstock

Uticaj spoljašnjih faktora

Takođe, intenzivno se proučava uticaj ekspozoma kao sveukupnog spoljnog štetnog dejstva na akne.

- Spoljašnji iritansi kao sto su aerozagađenje, UV zračenje, vetar i hladnoća, narušavaju barijernu funkciju kože, smanjuju antioksidacijsku sposobnost i uzrokuju upalne procese koji su ključni u razvoju i progresiji akni. Upravo zato, tretman akni kod odraslih često mora biti holistički i uključivati produktivno upravljanje stresom.

Razlike između hormonskih akni i akni izazvanih stresom

- Iako se akne nikada ne javljaju iz samo jednog razloga, klinička slika nam daje jasan putokaz. Dermatolog uvek započinje pregled detaljnim razgovorom o menstrualnom ciklusu, navikama spavanja, ishrani, emocionalnom stanju i aktuelnoj nezi. Lokalizacija i priroda lezija su ključni za određivanje dominantnog okidača - objašnjava naša sagovornica.

Hormonske akne: Najčešće su lokalizovane u donjoj trećini lica – brada, linija vilice i vrat, formirajući takozvanu "U zonu". Tipično su to duboke, bolne, cistične promene i noduli, koji se često ponavljaju na istom mestu i pogoršavaju pred menstrualni ciklus.

Najčešće su lokalizovane u donjoj trećini lica – brada, linija vilice i vrat, formirajući takozvanu "U zonu". Tipično su to duboke, bolne, cistične promene i noduli, koji se često ponavljaju na istom mestu i pogoršavaju pred menstrualni ciklus. Akne izazvane stresom: Mogu se pojaviti bilo gde, ali su često praćene svrabom i često se pogoršavaju nakon perioda intenzivnog nespavanja ili emocionalnog napora. Uglavnom se manifestuju kao sitne, upalne papule na obrazima i čelu, redje na bradi. Najčeščći hormonski disbalansi koji stoje iza akni

Najčešći disbalans koji uzrokuje akne kod žena su povišeni androgeni (muški hormoni). Iako su nivoi često unutar referentnih vrednosti, sama koža može biti preosetljiva na normalne koncentracije.

- Stanja kao što je sindrom policističnih jajnika (PCOS) su čest uzrok perzistentnih akni, praćenih pojačanom maljavošću i neredovnim ciklusom. Drugi važan faktor su fluktuacije estrogena i progesterona. Dermatolog je prvi korak u dijagnostici. Ako klinička slika (lokalizacija, tip lezija i ciklično pogoršanje) snažno upućuje na hormonski disbalans, pacijentkinju obavezno upućujemo na endokrinološki ili ginekološki pregled uz analize hormona, posebno testosterona, DHEA-S, SHBG i prolaktina.

Stanja kao što je sindrom policističnih jajnika (PCOS) su čest uzrok perzistentnih akni Foto: Shutterstock

Kako izgleda savremeni pristup lečenju akni kod odraslih?

- Terapija kod odraslih se značajno razlikuje. Kod adolescenata se češće fokusiramo na lokalnu terapiju koja reguliše lučenje sebuma i smanjuje komedone. Kod odraslih, ključ je u tretiranju inflamacije (upale) i rešavanju unutrašnjih uzroka - objašpnjava dr Vikalo.

Savremeni pristup uključuje:

Lokalna terapija: Češće se koriste preparati na bazi azelaične kiseline i retinoidi (prilagođeni osetljivosti kože odraslih), koji su odlični protiv upale i pigmentacija.

Češće se koriste preparati na bazi azelaične kiseline i retinoidi (prilagođeni osetljivosti kože odraslih), koji su odlični protiv upale i pigmentacija. Sistemska terapija: Ako su akne teške ili hormonski uslovljene, neizbežna je sistemska terapija. To može uključivati oralne kontraceptive (koji regulišu androgene), spironolakton (antiandrogeni lek) ili, u težim slučajevima, oralni izotretinoin (sa mnogo opreznijim doziranjem nego kod tinejdžera).

Ako su akne teške ili hormonski uslovljene, neizbežna je sistemska terapija. To može uključivati oralne kontraceptive (koji regulišu androgene), spironolakton (antiandrogeni lek) ili, u težim slučajevima, oralni izotretinoin (sa mnogo opreznijim doziranjem nego kod tinejdžera). Protokoli u ordinaciji: Tretmani poput hemijskih pilinga (posebno onih sa azelaičnom, salicilnom ili glikolnom kiselinom) i tretmani frakcionim laserom (ne oštećuje spoljašnji sloj kože i tretira kožu u malim "pikselizovanim" zonama, a ne na celoj površini) daju brže rezultate, smanjuju upalu i saniraju ožiljke. Ožiljci od akni

Poseban problem predstavljaju ožiljci od akni. Koji od dermatoloških tretmana će dati najbolje rezultate zavisi od kliničke slike pacijenta i iskustva dermatologa.

Za tretitanje ožiljaka od akni se najčešće koriste:

TCA piling na bazi trihlorsirćetne kiseline.

Frakcioni laser pomaže u remodelovanju tkiva, efikasno delujujući i na ožiljake od akni.

RF microneedling kombinuje precizno kontrolisano prodiranje mikro iglica sa radiofrekventnom energijom, stimulišući duboki sloj kože da remodelira kolagen i elastin, čime se vidno ublažavaju i popravljaju teksturalni ožiljci od akni.

Akne se moraju pažljivo lečiti kako bi se izbegla pojava ožiljaka Foto: Shutterstock

Nega i sastojci u kozmetici koje bi trebalo izbegavati

Neophodno je uspostaviti rutinu koja je nežna i hidratantna, uprkos aknama.

• Pomažu: Azelaična kiselina (smanjuje crvenilo i upalu), niacinamid (smanjuje crvenilo i reguliše sebum), hijaluronska kiselina (za obaveznu hidrataciju) i retinoidi i benzoilperoxid. Losioni sa antibioticima smiruju upalu, ali, ako se ne primenjuju zajedno sa keratolicima, izostaje terapijski efekat. Korišćenje nekomedogene kreme za sunčanje (SPF) je obavezno, jer akne i terapija čine kožu osetljivom na hiperpigmentacije.

• Izbegavati: Komedogene preparate, proizvode sa visokim koncentracijama alkohola i agresivne pilinge. Koža odraslih sa aknama je upaljena, a preterano isušivanje i trljanje samo pogoršavaju inflamatorni odgovor.

Kada je vreme da se potraži stručna pomoć?

- Stručnu pomoć treba potražiti čim primetite da se akne ponavljaju ciklično, da ostavljaju braon ili crvene fleke (postinflamatorna hiperpigmentacija), ili da formiraju bolne, duboke čvorove (nodule). Akne kod odraslih, za razliku od onih u pubertetu, retko prollaze same, a što duže čekate, veći je rizik od nastanka ožiljaka i dugotrajnih pigmentacija - savetuje dr Vikalo.

Zašto je kod akni terapija često dugotrajnija i zahteva strpljenje?

Uzroka akni kod odraslih ima više i u zavisnosti od toga, drugačiji je i pristup, kao i brzina izlečenja.

- Kao dermatolog sa dve decenije iskustva mogu da kažem da brzina izlečenja akni kod odraslih zavisi od brzine uvođenja zdravih životnih navika, doslednosti u obavljanju odgovarajuće rutine nege, blagovremenom javljanju dermatologu, kako bi izbegli pojavu fleka i ožiljaka koji se dugotrajno leče.

