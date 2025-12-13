Slušaj vest

Infekcije urinarnog trakta koje izaziva bakterija ešerihija koli (E. coli) jedna su od najčešćih tegoba, naročito kod žena, zbog anatomske građe i kraće mokraćne cevi, ali i zbog hormonskih promena koje utiču na pH ravnotežu. Iako se većina slučajeva leči antibioticima, uzrok ponovnog javljanja infekcije često ostaje neprepoznat, upozorava na svom Instgarm nalogu prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada i farmacije i lekar integrativne medicine.

Ešerihija je prirodni stanovnik creva, a problem nastaje kada pređe u urinarni trakt Foto: Shutterstock

- Ešerihija koli prirodno živi u našem digestivnom sistemu, ali problem nastaje kada se prekomerno razmnoži ili pređe u urinarni trakt. Tada se javljaju peckanje, učestalo mokrenje, bol u donjem stomaku i osećaj iscrpljenosti. Većina ljudi leči samo posledicu (antibitskom terapijom), a ne uzrok - objašnjava dr Vešović i dodaje:

Dva lica jedne bakterije Malo je poznato da se ešerihija koli koristi i u genetičkom inženjeringu za proizvodnju supstanci kao što su proteini, insulin, aminokiseline i druge, ali ima i svoju lošu stranu. Kada se namnoži i dospe do urinarnog trakta izaziva urinarne infekcije čije lečenje nije nimalo jednostavno.

- Do prekomernog rasta bakterije najčešće dolazi zbog oslabljenog imuniteta, poremećene crevne flore, nedovoljnog unosa vode, stresa, neredovnog sna, prečeste upotrebe antibiotika i hormonskih oscilacija. Svi ovi faktori direktno narušavaju sposobnost tela da kontroliše bakterije.

Šest principa zdravlja

Integrativna medicina se, kaže, ne fokusira samo na bakteriju već na jačanje osnovnih stubova zdravlja, a ključ je u malim, svakodnevnim navikama, koje vraćaju telu ravnotežu. Glavni principi zdravlja su:

pravilna ishrana s manje šećera i industrijskih proizvoda, a više povrća, vlakana i fermentisanih namirnica

Fermentisane namirnice obnovljaju mikrobiom i vraćaju creva u ravnotežu Foto: Shutterstock

redovna hidratacija, oko 1,5-2 litra dnevno

kvalitetan san

kontrola stresa

kretanje i fizička aktivnost

obnavljanje mikrobioma uz probiotikei prirodnu ishranu