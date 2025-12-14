Slušaj vest

Bol u grudima, preskakanje srca, osećaj stezanja koji se povremeno vraća, signali su koje nikada ne bi trebalo ignorisati. Ipak, mnogi ih odlažu da provere odmah, verujući da će "proći samo od sebe". Upravo tu nastaje rizik, jer svaki trenutak odlaganja može da znači razliku između upozorenja i ozbiljnog srčanog događaja. Zato je kateterizacija srca jedna od najvažnijih dijagnostičkih metoda u savremenoj kardiologiji, kaže na Instagram profilu dr Aleksandar Cicović, interventni kardiolog.

- Reč je o postupku tokom kojeg ulazimo u srčane arterije kroz ruku, a vrlo retko kroz nogu, i slikamo arterije srca da bismo otkrili eventualne patološke promene. To se radi u dva slučaja: jedan je kada imamo akutni srčani napad i tada se postupak sprovodi urgentno, a drugi je kada pacijent ima simptome koji ukazuju na moguća suženja. Tada se radi planirano, uz prethodne analize krvi - objašnjava dr Cicović.

Nikad ne zanemarujte bol u grudima, preskakanje srca, osećaj stezanja... Foto: Shutterstock

Jedna od velikih prednosti kateterizacije, ističe kardilog, jeste što ona istovremeno može da bude i dijagnostička i terapijska.

- U istom aktu možemo da uradimo snimanje, da vidimo kako izgleda srce i, ako otkrijemo suženje, da ga odmah tretiramo postavljanjem stenta. Na taj način se obnavlja normalan protok krvi i sprečava oštećenje srčanog mišića - naglašava.

Kako izgleda kateterizacija srca?

U praksi, postupak se obavlja pod lokalnom anestezijom, najčešće kroz arteriju na ručnom zglobu, i traje od 30 do 60 minuta. Kateter je tanak, savitljiv instrument koji omogućava precizno snimanje koronarnih arterija uz minimalan rizik i brzi oporavak, te većina pacijenata kući odlazi istog dana.

Ko su kandidati?

Kardiolozi naglašavaju da pravovremena dijagnostika spasava srčani mišić, jer svako suženje koje se otkrije i reši na vreme znači sprečen infarkt. Upravo zato, kateterizacija se preporučuje osobama koje imaju:

Visok holesterol povećava rizik od srčanih bolesti Foto: Sutterstock

učestale bolove ili stezanje u grudima

promene na EKG-u ili ultrazvuku srca

ili ultrazvuku srca porodični rizik od kardiovaskularnih bolesti

dijabetes, povišen pritisak ili holesterol