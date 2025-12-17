Slušaj vest

Praznici donose brojne radosti – od ukusne hrane do zdravica sa porodicom i prijateljima. Međutim, obilje slatkiša i prazničnih specijaliteta može ugroziti zdravlje zuba. U prazničnoj atmosferi lako je prepustiti se uživanju, ali osmeh ne mora da trpi zbog toga. Uz nekoliko jednostavnih saveta, možete zaštititi zube i desni, a da se pritom ne odreknete omiljenih užitaka. Porodično praznično okupljanje može biti puno osmeha – uz malo truda, ti osmesi ostaju zdravi i posle slavlja.

Pazite šta jedete i pijete tokom praznika

- Praznična trpeza obiluje slatkišima i specifičnim pićima – od čokoladnih kolača i karamel bombona do gaziranih sokova i kuvanog vina. Šećer reaguje sa bakterijama u ustima stvarajući kiseline koje nagrizaju zubnu gleđ. Lepljive poslastice i tvrde bombone doprinose povećanom riziku od karijesa, jer se dugo zadržavaju na zubima - kaže dr sci. Nataša Pejčić, stomatolog i otkriva kako da da uživate, a da zaštitite zube:

* Konzumirajte slatkiše uz glavne obroke umesto da ih grickate tokom dana.

* Popijte čašu vode nakon deserta kako biste neutralisali kiseline.

* Ubacite u jelovnik sir, hrskavo voće i povrće (jabuke, šargarepu, celer) – deluju kao prirodna “četkica”.

* Orašasti plodovi podstiču lučenje pljuvačke, koja je prirodna zaštita za zube.

Bez redovne higijene taloži se dentalni plak, što može izazvati zadah, upalu desni i karijes Foto: Shutterstock

Budite obazrivi i s pićima Gazirani sokovi oblažu zube lepljivim kiselo-šećernim filmom. Popijte ih umereno i na slamčicu, pa nakon toga čašu vode. Alkoholna pića sadrže šećere i pigmente (crno vino), stoga uživajte umereno i uz zalogaje. Česta čaša obične vode između zdravica održava usta vlažnim i pomaže čišćenje od ostataka hrane i alkohola.

Štetne praznične navike koje oštećuju zube

Neke uobičajene navike tokom praznika direktno povećavaju rizik od karijesa i oštećenja zuba:

* Stalno grickanje: stalno unošenje slatkiša znači da bakterije stalno stvaraju kiseline.

* Preskakanje večernjeg pranja zuba: bez redovne higijene taloži se dentalni plak, što može izazvati zadah, upalu desni i karijes.

* Upotreba zuba kao alata: otvaranje paketa ili grickanje tvrdih predmeta može izazvati naprsnuće ili pucanje zuba.

Saveti:

* Operite zube pre spavanja, bez obzira na umor.

* Očistite međuzubne prostore koncem ili interdentalnim četkicama bar jednom dnevno.

* Izbegavajte grickanje leda, tvrdih bombona i orašastih ljuski.

Održavanje oralne higijene kada se menja dnevna rutina

Praznici često znače putovanja i promenu rutine, ali osnovne navike oralne higijene ne smeju trpeti.

Praktični saveti:

Spakujte putni pribor za oralnu higijenu: četkicu, pastu sa fluorom, konac i vodicu za ispiranje.

Držite se rutine: perite zube u uobičajeno vreme, pre doručka i pre spavanja.

Podsetnici: koristite telefon za podsetnik na večernje pranje i čišćenje međuzubnih prostora.

Zakažite kontrolni pregled pre praznika - rešite male probleme pre nego što postanu veći Foto: Shutterstock

Prevencija hitnih stomatoloških problema

Da bi praznici prošli bez neugodnih iznenađenja, preduzmite preventivne korake:

Kontrolni pregled pre praznika: rešite male probleme pre nego što postanu veći.

Pregled pre putovanja: putovanja često donose promene u rutini i povećan rizik od dentalnih problema.

Osmeh je najbolji ukras praznika

- Praznici su vreme radosti i druženja, i treba uživati u omiljenim jelima i običajima. Uz malo pažnje i pametne rutine, vaš osmeh može ostati blistav i zdrav. Sitne navike poput redovnog pranja zuba, korišćenja konca i umerenog odabira poslastica čine veliku razliku - savetuje dr Pejčić.