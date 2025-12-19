Tegobe su vezane prvenstveno za varenje, ali prejedanje vuče za sobom i druge komplikacije

Sveti Nikola je najmnogobrojnija krsna slava u Srbiji, pa se s razlogom kaže da pola Srbije slavi, a druga polovina ide na slavu. Nikoljdanska trpeza, iako posna, poznata je po obilju visokokalorične hrane i pića, zbog čega postoji realan rizik od prejedanja i posledično šoka za naš organizam, kaže za naš portal prim. dr Marija Radulović, specijalista urgentne medicine.

- Ako krenemo od predjela pa sve do kolača, uz alkohol ili gazirane i negazirane sokove, čak i da uzmemo od svega toga po nešto, da ne uvredimo domaćina, postoji rizik da će to "od svega po malo" biti teško za naš stomak - opominje doktorka.

Statistika kaže da tokom praznika svaka četvrta osoba ima problem sa varenjem, dodaje, a razloga je nekoliko.

- U posnoj hrani ima puno dijetalnih vlakana, koja mogu da dovedu do bolova u stomaku, nadutosti i gasova, pa iz tog razloga, ako je osoba koja nije postila i praktično je sela za ovakvu trpezu nepripremljena, može da ima problem sa varenjem. Posna hrana je bogata i ugljenim hidratia, naročito skroba, pa njen unos može da dovede do naglog porasta šećera u krvi. Na to pankreas reaguje pojačanim lučenjem insulina, a ako se takvi skokovi često ponavljaju, s vremenom se povećava i rizik od dijabetesa - navodi naša sagovornica.

Sa prejedanjm se najčešće muče želudac, žuč i pankreas Foto: Shutterstock

Da bismo izbegli prejedanje i navedene tegobe za Nikoljdan, trebalo bi da budemo umereni i u hrani i u piću. Savet je da jedemo sporije, biramo lakšu hranu, manje porcije, a umesto gaziranih pića, voda je uvek bolja i zdravija opcija.

- Za one koji Svetog Nikolu obeležavaju tako što se na trpezi služi i posna i mrsna hrana, svakako je preporuka da izaberu pre neku zdravu salatu i ribu umesto izuzetno kaloričnog i teškog svinjskog ili jagnjećeg pečenja - sugeriše doktorka.

Ko najteže podnosi obilne obroke?

U obilju hrane lako se izgubi osećaj za meru, što kod hroničnih bolesnika nosi dodatne zdravstvene rizike.

- Zdravstvene tegobe su vezane prvenstveno za varenje, ali prejedanje vuče za sobom i druge komplikacije, kao što su skok krvnog pritiska kod osoba koje već imaju hipertenziju i skok šećera u krvi kod osoba sa dijabetesom - upozorava prim. dr Radulović i poručuje:

Gubitak umerenosti najrizičniji je za hronične bolesnike Foto: Shutterstock

- U vremenima kada se sve ređe družimo i viđamo uživo, slava je prilika da se vratimo onom starom, lepom druženju i razgovoru, ali i da sve to ne pokvarimo nekontrolisanim porcijama hrane. I ne zaboravimo, Sveti Nikola je simbol dobročinstva, milosrđa i praštanja, a ne bacanja hrane, pa bi bilo lepo da budemo i humani.