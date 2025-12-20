Kako prepoznati super grip koji se širi Srbijom? Doktorka otkriva zašto mnogi imaju utisak da im se bolest vraća
Novi soj virusa gripa A(H3N2) podlinije K, često nazivan u medijima “super grip”, brzo se širi širom Evrope, uključujući i Srbiju, a lekari upozoravaju da je reč o sezonskom gripu čiji su simptomi izraženiji nego inače i koji se ove godine pojavio ranije. Prema poslednjim podacima Instituta "Batut", beleži se nagli porast oboljenja sličnih gripu, naročito među decom, ali i odraslima, uz znatno veći broj obolelih nego u istom periodu prošle godine.
Kako za naš portal objašnjava primarijus doktor Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, za lekare u praksi nije presudno da li je reč o gripu, kovidu ili nekom drugom respiratornom virusu, jer je terapijski pristup isti.
- Nama je važno da razlikujemo da li je infekcija virusna ili bakterijska, dok se sami virusi klinički često prepliću - kaže doktorka.
Kao da vas je pragazio voz
Najvažnija poruka za pacijente jeste da "super grip" nema nove ili neobične simptome, već da su oni koji su tipični za grip - intenzivniji.
- Bolest najčešće počinje naglo, sa visokom temperaturom koja ide i do 39-40 stepeni i teško se obara. Prate je jaka malaksalost i osećaj potpunog iscrpljenja, bolovi u mišićima i zglobovima, kao i glavobolja. Pacijenti često kažu da imaju utisak kao da ih je "voz pregazio" - navodi prim. dr Obradović.
Česti su i bol i grebanje u grlu, kašalj, curenje nosa, a kod dela obolelih javlja se i bol u očima prilikom pokretanja, što se može videti i kod klasične influence.
Ono što dodatno zbunjuje pacijente jeste utisak da se bolest "vraća", dodaje naša sagovornica i naglašava da ono što trenutno puni ambulante su upravo posledice gripa.
- Grip ima dve faze. Prva je gripozna faza koja snažno obara imunitet, a zatim se vrlo lako nadovezuju sekundarne virusne ili bakterijske infekcije. Čak i sam grip može da bude sekundaran. Zato ljudi misle da im se bolest ponovo javila, a zapravo je u pitanju nova infekcija - objašnjava prim. dr Obradović.
Kratka inkubacija i brzo širenje
Grip ima veoma kratak period inkubacije, od nekoliko sati do najviše dva dana, što objašnjava zašto se brzo širi unutar porodica i kolektiva. Praznici, slave i veća okupljanja dodatno doprinose porastu broja obolelih krajem decembra i početkom januara.
Kako da se zaštitimo i lakše preležimo infekciju
Prema rečima dr Obradović, vakcinacija je i dalje najbolja preventiva, a još uvek nije kasno za nju.
- Važno je znati da je potrebno oko dve nedelje da se stvore antitela, pa u tom periodu treba biti posebno oprezan - ističe doktorka.
Kada je reč o obolelima, minimum sedam dana mirovanja je neophodan, uz unos dovoljno tečnosti, supa i čajeva. Naša sagovornica upozorava i na preterivanje sa suplementima.
- Ne treba uzimati šake suplemenata, uvek je bolje okrenuti se ishrani sa što više šarenog povrća i voća. Vitamin D, C i cink kod onih koji ih nemaju u dovoljnoj meri su sasvim dovoljni - kaže prim. dr Obradović.
Dobar san, uravnotežena ishrana, provetravanje prostora, manje nikotina (koji uništava vitamin C) i energetskih napitaka, kao i smanjenje stresa, imaju važnu ulogu u oporavku i prevenciji.
- Mi biramo stres, a stres bira bolest - poručuje doktorka.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.
Super grip se širi Evropom, uključujući i Srbiju: SZO upozorava na komplikacije i apeluje na mere zaštite