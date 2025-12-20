Slušaj vest

Novi soj virusa gripa A(H3N2) podlinije K, često nazivan u medijima “super grip”, brzo se širi širom Evrope, uključujući i Srbiju, a lekari upozoravaju da je reč o sezonskom gripu čiji su simptomi izraženiji nego inače i koji se ove godine pojavio ranije. Prema poslednjim podacima Instituta "Batut", beleži se nagli porast oboljenja sličnih gripu, naročito među decom, ali i odraslima, uz znatno veći broj obolelih nego u istom periodu prošle godine.

Kako za naš portal objašnjava primarijus doktor Biserka Obradović, specijalista opšte medicine, za lekare u praksi nije presudno da li je reč o gripu, kovidu ili nekom drugom respiratornom virusu, jer je terapijski pristup isti.

- Nama je važno da razlikujemo da li je infekcija virusna ili bakterijska, dok se sami virusi klinički često prepliću - kaže doktorka.

Kao da vas je pragazio voz

Najvažnija poruka za pacijente jeste da "super grip" nema nove ili neobične simptome, već da su oni koji su tipični za grip - intenzivniji.

- Bolest najčešće počinje naglo, sa visokom temperaturom koja ide i do 39-40 stepeni i teško se obara. Prate je jaka malaksalost i osećaj potpunog iscrpljenja, bolovi u mišićima i zglobovima, kao i glavobolja. Pacijenti često kažu da imaju utisak kao da ih je "voz pregazio" - navodi prim. dr Obradović.

Česti su i bol i grebanje u grlu, kašalj, curenje nosa, a kod dela obolelih javlja se i bol u očima prilikom pokretanja, što se može videti i kod klasične influence.

U 6 zemalja – Irskoj, Kirgistanu, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji i Ujedinjenom Kraljevstvu – više od polovine pacijenata testiranih na bolesti slične gripu bilo je pozitivno na grip.

Ono što dodatno zbunjuje pacijente jeste utisak da se bolest "vraća", dodaje naša sagovornica i naglašava da ono što trenutno puni ambulante su upravo posledice gripa.

- Grip ima dve faze. Prva je gripozna faza koja snažno obara imunitet, a zatim se vrlo lako nadovezuju sekundarne virusne ili bakterijske infekcije. Čak i sam grip može da bude sekundaran. Zato ljudi misle da im se bolest ponovo javila, a zapravo je u pitanju nova infekcija - objašnjava prim. dr Obradović.

Kratka inkubacija i brzo širenje

Grip ima veoma kratak period inkubacije, od nekoliko sati do najviše dva dana, što objašnjava zašto se brzo širi unutar porodica i kolektiva. Praznici, slave i veća okupljanja dodatno doprinose porastu broja obolelih krajem decembra i početkom januara.

Kako da se zaštitimo i lakše preležimo infekciju

Prema rečima dr Obradović, vakcinacija je i dalje najbolja preventiva, a još uvek nije kasno za nju.

- Važno je znati da je potrebno oko dve nedelje da se stvore antitela, pa u tom periodu treba biti posebno oprezan - ističe doktorka.

Pileće supice i čorbice su obavezne ako nas obori virus Foto: Shutterstock

Kada je reč o obolelima, minimum sedam dana mirovanja je neophodan, uz unos dovoljno tečnosti, supa i čajeva. Naša sagovornica upozorava i na preterivanje sa suplementima.

- Ne treba uzimati šake suplemenata, uvek je bolje okrenuti se ishrani sa što više šarenog povrća i voća. Vitamin D, C i cink kod onih koji ih nemaju u dovoljnoj meri su sasvim dovoljni - kaže prim. dr Obradović.

Dobar san, uravnotežena ishrana, provetravanje prostora, manje nikotina (koji uništava vitamin C) i energetskih napitaka, kao i smanjenje stresa, imaju važnu ulogu u oporavku i prevenciji.

- Mi biramo stres, a stres bira bolest - poručuje doktorka.