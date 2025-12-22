Slušaj vest

Hronični umor sve češće se pominje kao pratilac savremenog načina života, ali se i dalje nedovoljno razume šta ga zaista uzrokuje. Na nedavno održanom 7. međunarodnom kongresu integrativne medicine u Portu, jednom od najvažnijih skupova posvećenih preventivnom zdravlju, prof. dr Dušan Vešović govorio je o holističkom pristupu ovom problemu i o razlozima zbog kojih se iscrpljenost danas često prihvata kao "novo normalno", iako to ne bi smelo da bude.

- Savremena medicina sve jasnije potvrđuje ono što je intuitivno poznato, a to je da čovek nije samo telo, niti samo um. Fizičko, mentalno i emocionalno zdravlje čine jedinstven sistem, a pokušaji da se rešava samo jedan segment, bez sagledavanja celine, najčešće donose kratkotrajne i nepotpune rezultate. Upravo zato integrativna medicina ne polazi od simptoma kao izolovanog problema, već od razumevanja uzroka i međusobne povezanosti svih sistema u organizmu - objašnjava dr Vešović, specijalista medicine rada, farmacije i lekar integrativne medicine.

Dodaje da nije reč o prolaznoj iscrpljenosti koju rešavaju odmor ili vikend pauza, već o stanju koje se razvija postepeno i duboko zadire u svakodnevno funkcionisanje.

Dugotrajni stres, loš san, neadekvatna ishrana i poremećen ritam dana iscrpljuju energetske rezerve Foto: Shutterstock

- Dugotrajni stres, loš san, neadekvatna ishrana, poremećen ritam dana, ali i "tihe" upale u organizmu, vremenom iscrpljuju energetske kapacitete tela. Umor se tada ne javlja kao izolovan simptom, već kao signal da je ceo sistem u disbalansu - napominje doktor.

Prof. dr Vešović posebno ukazuje na ulogu mitohondrija, ćelijskih "fabrika energije", čija funkcija slabi pod stalnim opterećenjem stresom, toksinima i neadekvatnim životnim navikama.

Pozitivne životne navike Pozitivne životne navike ključne su za održavanje ravnoteže, napominje prof. dr Vešović.

Redovan san: kvalitetan san obnavlja telo, balansira hormone i jača imunitet.

Uravnotežena ishrana: proteini, vlakna i zdrave masti pomažu energiji i sitosti, dok preteran unos brze hrane i šećera vodi disbalansu.

Fizička aktivnost: svakodnevno kretanje poboljšava cirkulaciju, jača mišiće i doprinosi mentalnoj jasnoći.

Mentalna i emocionalna higijena: svesno upravljanje stresom, relaksacija i kvalitetne socijalne veze smanjuju negativne efekte stresa.

- Ako želite da vaše telo i um funkcionišu u harmoniji, ne možete živeti životom punim haosa. Hronični stres, neorganizacija i brz tempo svakodnevice utiču na sve, od cirkulacije i varenja, do hormona i mentalne jasnoće. Mlad organizam može da podnosi ove izazove, ali nakon 25-30 godina, telo više ne može da nadoknadi dugoročne posledice haotičnog života koji slabi imunitet - sugeriše.

Gde leži rešenje?

Simptomi ne bi trebalo da se "maskiraju", dodaje, već da se rešavaju tako što se organizmu vraća ravnoteža. Tek kada se istovremeno radi na snu, ishrani, upravljanju stresom, kretanju i oporavku, moguće je govoriti o trajnom povratku energije, a ne o kratkotrajnim poboljšanjima.

Svakodnevno kretanje poboljšava cirkulaciju, jača mišiće i doprinosi mentalnoj jasnoći Foto: Shutterstock