Bol u stopalima je mnogo češći nego što mislimo, naročito ako dugo stojimo ili nosimo neudobnu obuću. Ali, postoji jedan jednostavan trik koji može da donese trenutno olakšanje, preporučuje na svom Instagram profilu dr Jelena Aleksić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije-reumatolog. 

- Obična flaša vode može da postane vaš najbolji alat za ublažavanje bola u stopalima tokom dana. Naime, ako vas bole stopla, stavite običnu plastičnu flašu vode u zamrzivač, a zatim sedite udobno i lagano je valjajte stopalima napred-nazad oko 5-10 minuta po podu (dok sedite). Ova vrlo jednostavna masaža hladi, smanjuje otok i opušta mišiće - sugeriše doktorka.

Kako radi ovaj trik?

  • hladnoća smanjuje upalu i otok
    masaža opušta zategnute mišiće
    poboljšava cirkulaciju
    smanjuje bol nakon dugog dana
žena masira stopala zelenim rolerom, loptice za masažu pored na podu
Za masažu stopala mogu da se koriste različita pomagala, a led pritom smanjuje otok i bol Foto: Shutterstock

- Rolanje zamrznute flaše vode je praktično, brzo i potpuno besplatno. Možete to da radite nakon hodanja ili vežbanja i vaša stopala će vam biti zahvalna - poručuje dr Jelena Aleksić. 

Izvor: Instagram dr.jelenaaleksic/Zdravlje.kurir.rs

