Dovoljno vam je desetak do petnaest minuta dnevno

Bol u stopalima je mnogo češći nego što mislimo, naročito ako dugo stojimo ili nosimo neudobnu obuću. Ali, postoji jedan jednostavan trik koji može da donese trenutno olakšanje, preporučuje na svom Instagram profilu dr Jelena Aleksić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije-reumatolog.

- Obična flaša vode može da postane vaš najbolji alat za ublažavanje bola u stopalima tokom dana. Naime, ako vas bole stopla, stavite običnu plastičnu flašu vode u zamrzivač, a zatim sedite udobno i lagano je valjajte stopalima napred-nazad oko 5-10 minuta po podu (dok sedite). Ova vrlo jednostavna masaža hladi, smanjuje otok i opušta mišiće - sugeriše doktorka.

Kako radi ovaj trik? hladnoća smanjuje upalu i otok

masaža opušta zategnute mišiće

poboljšava cirkulaciju

smanjuje bol nakon dugog dana

Za masažu stopala mogu da se koriste različita pomagala, a led pritom smanjuje otok i bol Foto: Shutterstock