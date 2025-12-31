Slušaj vest

Svake zime, u danima oko praznika, hitne službe i operacione sale širom zemlje susreću se sa istim obrascem povreda. Uglavnom se dešavaju naglo, neočekivano, često pred svedocima koji su do tog trenutka verovali da se radi o bezazlenoj zabavi.

Oči, jedan od najosetljivijih ljudskih organa, posebno su izložene riziku tokom praznika zbog upotrebe pirotehnike.

- Iz ugla nekoga ko više od dve i po decenije leči i operiše povrede oka na univerzitetskoj klinici, mogu da kažem da pirotehnika zauzima posebno mesto među uzrocima trauma – ne zato što su one uvek najteže, već zato što ih je gotovo u potpunosti moguće izbeći - istakao je dr Siniša Babović, oftalmolog.

Najčešće povrede

Najčešće se radi o kombinaciji više vrsta oštećenja. Eksplozivna sila može dovesti do posekotina kapaka, oštećenja površine oka, ali i dubljih struktura koje su ključne za vid. Sitne čestice baruta, plastike ili metala često dospevaju u oko velikom brzinom, delujući poput projektila.

- U blažim slučajevima, povrede zahvataju samo spoljašnje delove oka i uz pravovremeno lečenje vid se u potpunosti oporavlja. Međutim, u težim situacijama dolazi do ozbiljnog narušavanja unutrašnje građe oka, gde se lekari ne bore samo za kvalitet vida, već i za očuvanje samog oka - objasnio je dr Babović.

Upravo zbog težine i dugoročnih posledica, mnoge evropske zemlje vode posebne registre ovakvih povreda, jer one često ne utiču samo na vid, već i na opštu radnu sposobnost i svakodnevno funkcionisanje osobe.

Kod lakših povreda stradaju samo spoljašnji delovi oka, a pravovremeno lečenje obično potpuno obnavlja vid Foto: Shutterstock

Simptomi oštećenja oka nakon kontakta sa pirotehnikom

- Simptomi su najčešće jasni: bol u oku, naglo zamućenje vida, crvenilo, suzenje, otok kapaka ili krvarenje. Nekada se javlja osećaj senke, tamne mrlje ili naglog gubitka dela vidnog polja.

Važno je znati Jačina bola ne mora odgovarati ozbiljnosti povrede. Postoje situacije u kojima je nelagodnost blaga, a oštećenje značajno. Svaki kontakt oka sa pirotehnikom zahteva ozbiljno shvatanje i hitan pregled.

Komplikacije usled ignorisanja simptoma

Ako se sa pregledom i lečenjem odlaže, rizik od trajnih posledica se značajno povećava. Mogu se razviti infekcije, trajna zamućenja vida, poremećaj očnog pritiska ili postepeno propadanje osetljivih struktura oka.

- Međutim važno je naglasiti i ohrabrujuću činjenicu: najveći broj povreda, uz pravovremeno i stručno lečenje, završava se očuvanim vidom bez trajnih posledica. Upravo to je razlog zašto je rana reakcija presudna. Svaka izgubljena prilika za lečenje povećava rizik koji je u startu mogao biti izbegnut.

Deca ne bi smela rukovati petardama, jer i naizgled bezazlavna zabava može ozbiljno ugroziti vid Foto: Shutterstock

Prva pomoć kod povrede oka pre dolaska kod lekara

Osnovno pravilo je jednostavno: ne pokušavati samostalno „popraviti“ situaciju. - Oko ne treba pritiskati, ispirati agresivno niti uklanjati strana tela. Povređeno oko treba lagano prekriti čistom tkaninom ili gazom i što pre se javiti lekaru. U ovakvim situacijama brzina i smirenost su ključni saveznici vida - objasnio je dr Babović.

Koje preventivne mere roditelji i deca mogu preduzeti?

Ovde poruka mora biti jasna i nedvosmislena. Deci nije mesto u rukovanju pirotehnikom. Bez obzira na godine, iskustvo ili „pažnju“, pirotehnička sredstva ostaju sredstva sa eksplozivnim potencijalom.

- Roditelji često ne shvataju da dopuštanjem detetu da koristi petarde zapravo dopuštaju upotrebu nečega što je bliže oružju nego igrački. Najefikasnija zaštita vida jeste odluka da se pirotehnika prepusti isključivo obučenim profesionalcima – ili da se u potpunosti izostavi iz porodičnih proslava.

Koja pirotehnika najviše ugrožava vid?

Najveći rizik nose petarde, rakete i improvizovana sredstva, upravo zbog nepredvidivosti.

- Njihova putanja, snaga eksplozije i česta nestručna upotreba dovode do povreda ne samo korisnika, već i potpuno pasivnih posmatrača.

Najveći rizik predstavljaju petarde, rakete i improvizovana sredstva zbog nepredvidivog dejstva koje može povrediti oči i telo Foto: Shutterstock

Poruka koja mora ostati zapamćena - Kada govorimo o pirotehnici, ne govorimo o zabrani radosti, već o zaštiti onoga što se ne može lako nadoknaditi. Vid je temelj samostalnosti, učenja, rada i kvaliteta života.

- Kao lekar i oftalmohirurg koji je generacijama mladih kolega govorio o ovim povredama, mogu da kažem sledeće: nijedna proslava ne traje koliko posledice jedne nepromišljene odluke - rekao je za kraj naš sagovornik dr Babović.

Razgovarajte sa decom, birajte bezbednije oblike slavlja i podržite ozbiljnu prevenciju – i društvenu i zakonsku.

Jer kada se svetlost jednom izgubi, nijedan vatromet je ne može vratiti.

