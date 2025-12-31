Pet navika od kojih poznata nutricionistkinja ne odustaje ni tokom praznika: Kako ostati zdrav u vreme slavlja
Tatjana Popović, health coach i nutricionista, podelila je na svom Instagram profilu zdrave navike koje ne preskače ni tokom perioda pratnika.
- Decembar me svake godine podseti da se najlepše osećamo kada osluškujemo svoje potrebe. Zato već godinama (tačno 20) biram da praznici ne budu izgovor da napravim pauzu od svojih zdravih navika. Naprotiv, tada ih najviše negujem jer suština praznika nikada nije bila u hrani koju konzumiramo, već u provedenom vremenu sa najbližima, smehu, zagrljajima i uspomenama koje se pamte.
Ovo je podsetnik da praznici ne znače prekid, već nastavak i mogućnost da uvidimo koliko smo spremni da menjamo nasleđene obrasce (npr. obavezan alkohol i prejedanje tokom decembra i januara) koji sami od sebe ne mogu i neće biti prekinuti.
Ovo su njeni saveti.
Započinjem dan proteinima
Proteinski doručak biram i tokom praznika jer održava šećer u krvi stabilnim, pruža dugotrajan osećaj sitosti i podržava stabilan nivo energije.
Šetnja, čak i kada je hladno
Iako tokom praznika često imamo želju da ostanemo kod kuće uz porodicu, prijatelje, omiljenu seriju ili praznični film, svakodnevna šetnja i svež vazduh vraćaju osećaj lakoće u telu.
Kvalitetan san + suplementacija
Kvalitetan san direktno utiče na imunitet i zato mi je izuzetno važno koliko ću spavati. Tokom praznika koristim da odmorim i da se naspavam, a u tome mi pomaže magnezijum bisglycinate koji je neizostavani deo moje rutine. Uzimam jednu do dve kapsule, 30 minuta pre spavanja, svako veče.
Zdrava i balansirana ishrana
Za mene praznici ne znače prekid sa navikama u ishrani koje sam negovala tokom cele godine. Pa zato u tokou ovog perioda godine pripremam recepte koji su bogati vlaknima, kvalitetnim proteinima, zdravim mastima i nerafinisanim ugljenim hidratima.
Princip 70% sitosti
Ova jednostavna makrobiotička navika, koju primenjujem već 20 godina, potpuno može da promeni vaš odnos prema hrani. Pokušajte da završite obrok kada osetite 70% sitosti i primetićete promenu u varenju i energiji tokom dana, što može biti posebno korisno ako imate naviku da često pojedete višenego što bi trebalo tokom praznika.
Izvor: Instagram @totallywellness/zdravlje.kurir.rs