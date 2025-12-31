Slušaj vest

Tatjana Popović, health coach i nutricionista, podelila je na svom Instagram profilu zdrave navike koje ne preskače ni tokom perioda pratnika.

- Decembar me svake godine podseti da se najlepše osećamo kada osluškujemo svoje potrebe. Zato već godinama (tačno 20) biram da praznici ne budu izgovor da napravim pauzu od svojih zdravih navika. Naprotiv, tada ih najviše negujem jer suština praznika nikada nije bila u hrani koju konzumiramo, već u provedenom vremenu sa najbližima, smehu, zagrljajima i uspomenama koje se pamte.

Ovo je podsetnik da praznici ne znače prekid, već nastavak i mogućnost da uvidimo koliko smo spremni da menjamo nasleđene obrasce (npr. obavezan alkohol i prejedanje tokom decembra i januara) koji sami od sebe ne mogu i neće biti prekinuti.

Ovo su njeni saveti.

Započinjem dan proteinima

Proteinski doručak biram i tokom praznika jer održava šećer u krvi stabilnim, pruža dugotrajan osećaj sitosti i podržava stabilan nivo energije.

Šetnja, čak i kada je hladno

Iako tokom praznika često imamo želju da ostanemo kod kuće uz porodicu, prijatelje, omiljenu seriju ili praznični film, svakodnevna šetnja i svež vazduh vraćaju osećaj lakoće u telu.

Kvalitetan san + suplementacija

Kvalitetan san direktno utiče na imunitet i zato mi je izuzetno važno koliko ću spavati. Tokom praznika koristim da odmorim i da se naspavam, a u tome mi pomaže magnezijum bisglycinate koji je neizostavani deo moje rutine. Uzimam jednu do dve kapsule, 30 minuta pre spavanja, svako veče.

Zdrava i balansirana ishrana

Za mene praznici ne znače prekid sa navikama u ishrani koje sam negovala tokom cele godine. Pa zato u tokou ovog perioda godine pripremam recepte koji su bogati vlaknima, kvalitetnim proteinima, zdravim mastima i nerafinisanim ugljenim hidratima.

Princip 70% sitosti