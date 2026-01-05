Učestalost pankreatitisa porasla je za više od 40% u poslednjih 20 godina

Pankreas ili gušterača neprimetno obavlja važne funkcije u telu, ali njegovo zdravlje često uzimamo zdravo za gotovo. S razlogom se smatra jednim od "tihih" organa jer, ukoliko dođe do poremećaja njegove funkcije, osoba može duži vremenski period da trpi bez jasnih i specifičnih simptoma. Upravo zbog toga se njegove bolesti često otkrivaju kasno, kada je oštećenje nažalost već značajno uznapredovalo.

Sa prof. dr Dušanom Vešovićem, specijalistom medicine rada i farmacije i lekarom integrativne medicine, razgovarali smo o najčešćim oboljenjima ovog važnog organa, o prvim simptomima koje često ignorišemo, kao i tome koliki teret predstavljaju nezdrava ishrana, alkohol i višak kilograma, naročito u kombinaciji sa prazničnim preterivanjem.

Dve osnovne funkcije Pankreas je smešten duboko u trbušnoj duplji, između želuca i kičme. Ima dve osnovne, izuzetno značajnne funkcije u organizmu, a to je da reguliše nivo šećera u krvi putem hormona insulina i glukagona (endokrina uloga) i učestvuje u varenju hrane lučenjem digestivnih enzima neophodnih za razgradnju masti, proteina i ugljenih hidrata (egzokrina funkcija).

- Najčešća oboljenja pankreasa su akutni i hronični pankreatitis, funkcionalna insuficijencija pankreasa, kao i poremećaji u lučenju insulina koji vode ka predijabetesu i dijabetesu tipa 2. U ranim fazama simptomi su često blagi, nespecifični i lako se pripisuju želucu, stresu ili problemima sa žučnom kesom - objašnjava prof. dr Vešović.

Pankretitis je zapaljenski proces tkiva pankreasa koji je često isprovociran prekomernim unošenjem hrane i alkhola, te se često javlja upravo u periodima slavlja, provoda i intenzivinih društvenih okupljanja.

Alkohol opterećuje i srce, bubrege i jetru, ali pankreas često reaguje najburnije Foto: Shutterstock

- Upala pankreasa nastaje kada se digestivni enzimi aktiviraju unutar samog organa, umesto da deluju u crevima. Statistički podaci ukazuju da su u oko 40% slučajeva uzrok pankreatitisa kamenci u žučnoj kesi i žučnim putevima, dok se približno isti procenat povezuje sa prekomernim unosom alkohola - dodaje doktor.

Akutni pankreatitis u porastu Istraživanja na globalnom nivou ukazuju da je, samo tokom 2021. godine, u svetu zabeleženo oko 2,7 miliona novih slučajeva akutnog pankreatitisa, sa više od 120.000 smrtnih ishoda. Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da je u periodu od 2000. do 2021. godine učestalost ovog oboljenja porasla za više od 40%, dok je smrtnost porasla gotovo istim tempom. To jasno pokazuje da pankreatitis nije prolazni problem, već ozbiljno stanje koje zahteva pravovremeno prepoznavanje i odgovoran odnos prema sopstvenom zdravlju, navodi prof. dr Vešović.

Hronični oblik ovog oboljenja dovodi do trajnog oštećenja pankreasa, pojave dijabetesa, cista, apscesa, pa čak i povećanog rizika od karcinoma pankreasa.

- Česta greška pacijenata nakon prvog napada je prerani povratak starim navikama i zanemarivanje medicinskih preporuka (izbegavanje alkoholnih pića, začinjene i masne hrane, prejedanja, uživanja u duvanskom dimu...).

Prvi znaci koje često ignorišemo

Kada pankreas ne funkcioniše kako bi trebalo, prvi znaci mogu da budu:

nadimanje i osećaj težine posle jela,

tupi bol u gornjem delu stomaka koji se širi ka leđima,

mučnina, masna i obilna stolica,

umori pospanost posle obroka,

kao i neobjašnjive promene telesne težine.

Pobleme odaje tupi bol u gornjem delu stomaka koji se širi ka leđima Foto: Shutterstock

- Ovi simptomi se često zanemaruju, a upravo tada se gubi dragoceno vreme za prevenciju daljih, ozbiljnijih poremećaja ovog organa - opominje naš sagovornik.

Tri velika tereta za praznike

Način ishrane ima ogroman uticaj na zdravlje pankreasa, ističe doktor. Česti i obilni obroci bogati masnoćama i rafinisanim ugljenim hidratima, preterivanje sa alkoholom, kao i višak kilograma, predstavljaju stalno opterećenje za ovaj organ.

- Tokom praznika kada su prejedanje i konzumiranje alkohola znatno češći, rizik od akutnog zapaljenja pankreasa, ali i pogoršanja postojećih problema, značajno raste - upozorava prof. dr Vešović.

Kako zaštititi pankreas na vreme?

Na zdravlje pankreasa najčešće ne utiče jedan obrok ili jedan praznik, a da biste poveli više računa počinite od sledećih svakodnevnih navika:

neka obroci budu umereni i redovni,

smanjenjite unos masne i ultra-prerađene hrane (najbolje je u potpunosti eliminisati iz ishrane),

ograničite konzumiranje alkohola,

održavajte zdravu telesnu težinu i

redovno kontrolišite šećer i masnoće u krvi.

Smanjenjite unos masne i ultra-prerađene hrane i birajte namirnice najsličnije nihovom izvornom obliku Foto: Shutterstock

- Često u obraćanjima čitaocima i pacijentima napominjem koliko je važno osluškivati signale koje telo šalje i reagovati na vreme. Nemojte ih zanemarivati i očekivati da će simptomi nekako proći sami od sebe. Pankreas ne traži mnogo - samo da budete umereni, a praznici su pravi trenutak da se toga podsetimo - sugeriše prof. dr Vešović i apeluje:

- Praznici su dar, jer nas okupljaju sa najmilijima, prijateljima, rodbinom, donose radost, ali i to ne znači da treba da se prejedamo ili preterujemo sa alkoholom. Umerenost danas često znači zdravlje sutra.