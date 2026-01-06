Svake zime, hitne službe i ortopedske klinike suočavaju se sa značajnim povećanjem broja pacijenata koji su zadobili povrede prilikom pada

Među tim izazovima svakako se ističu klizavi trotoari, led i sneg koji često rezultiraju padovima i ozbiljnim povredama. I dok je mnogima zima vreme uživanja u toplini doma, drugim ljudima ovo doba godine donosi bol i neugodne posledice povreda kostiju.

O tome koje su najčešće povrede tokom zime, kako da ih sprečite i kako da odreagujete ako se dogode, govori Srđan Anđelkov, fizioterapeut specijalista i diplomirani osteoapata.

- Upravo su prelomi kostiju jedne od najčešćih posledica padova na klizavim površinama tokom zimskih meseci. Ova tema nije samo medicinski izazov, već i važna društvena tema koja zahteva osvrt kako na prevenciju, tako i na pravilno reagovanje i tretman nakon povrede.

Najčešće strada ručni zglob, kuk, rebro...

- Dijagnoza se postavlja kliničkim pregledom i rendgenskim snimanjem, a lečenje može uključivati imobilizaciju gipsom, korektivnu manipulaciju kosti ili u težim slučajevima, hiruršku intervenciju - objašnjava fizioterapeut.

Dijagnoza se postavlja kliničkim pregledom i rendgenskim snimanjem Foto: Shutterstock

Među najčešćim prelomima izdvajaju se prelomi ručnog i skočnog zgloba, kuka i kičme i rebra.

- Kada osoba refleksno pokuša da zaustavi pad ispruženim rukama, dolazi do velikog pritiska na ručni zglob. Ovakve povrede su posebno česte kod mlađih ljudi i onih koji se bave zimskim sportovima mada je prisutna i kod starije populacije. Prelomi ručnog zgloba obično nastaju kao posledica pada na ispruženu ruku, što stvara veliki pritisak na distalni deo radijusa (podlaktične kosti). Ovaj tip povrede, poznat i kao Collesov prelom, često izaziva deformitet u vidu "viljuške" na mestu preloma - kaže naš sagovornik.

Period oporavka varira od nekoliko nedelja do nekoliko meseci, a fizioterapija igra ključnu ulogu u vraćanju pune funkcionalnosti ruke.

- Važno je napomenuti da ovakve povrede često zahvataju i mišiće, tetive i zglobove, pa se rehabilitacija mora prilagoditi individualnim potrebama pacijenta.

Kod starijih osoba, prelomi kuka su izuzetno česti i ozbiljni. Gubitak koštane mase, poznat kao osteoporoza, dodatno povećava rizik od ovih povreda.

- Prelomi skočnog zgloba se dešavaju kada osoba pokuša da zadrži ravnotežu na klizavim površinama, ali stopalo nezgodno doskoči ili sklizne. Prelomi rebra: Padovi na tvrdu podlogu, naročito kada se padne na bok ili leđa, često izazivaju povrede grudnog koša, uključujući prelome rebara. Prelomi kičme: Ovi prelomi su ozbiljni, ali ređi u odnosu na druge. Obično nastaju prilikom teških padova ili sa visine i naročito kod ljudi sa prethodnim problemima sa kičmenim stubom - obajašnjava fizioterapeut.

Cipele sa tankim i glatkim đonovima nisu predviđene za kretanje po klizavim površinama. Foto: Shutterstock

Uzroci povećanog rizika od padova

Padovi tokom zime nisu retkost, a nekoliko faktora značajno povećavaju rizik.

- To su pre svega klizave površine - led i sneg često prekrivaju trotoare i prilaze kućama. Nedostatak adekvatnog održavanja ovih površina značajno doprinosi broju povreda.

Zatim to je i neodgovarajuća obuća - cipele sa tankim i glatkim đonovima nisu predviđene za kretanje po klizavim površinama.

Rizik povećava i nedovoljna vidljivost. Tokom zimskih dana, kada je svetlost ograničena, postoji veći rizik od spoticanja i padova. Takođe, stariji ljudi i osobe sa smanjenom pokretljivošću često nemaju dovoljno snage ili refleksa da se zaustave ili pravilno dočekuju prilikom pada.

Kako sprečiti padove i povrede tokom zime?

- Prevencija povreda počinje odgovarajućom pripremom. Nosite obuću sa dobrim prianjanjem: Izaberite cipele sa gumiranim đonovima i dubokim šarama koje smanjuju klizanje. Hodajte polako i svesno, naročito na površinama prekrivenim snegom ili ledom. Starijim osobama se preporučuje upotreba štapova ili hodalica sa protivkliznim nastavcima - objašnjava Anđelkov.

Takođe, ako živite u kući ili zgradi, redovno čistite trotoare i prilaze, koristeći so ili pesak za dodatnu sigurnost. Važno je i da se prilagodite vremenskim uslovima. Izbegavajte izlazak iz kuće tokom najhladnijih i najklizavijih dana, osim ako nije neophodno.

Ukoliko padnete i povredite se, što pre se obratite lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi radi dijagnoze i tretmana Foto: Shutterstock

Reakcija nakon povrede

Ako do povrede ipak dođe, pravovremena reakcija je ključna za smanjenje posledica i ubrzanje oporavka. Naš sagovornik predlaže sledeće korake:

Ostanite mirni: Nepokretnost povređenog dela tela ključna je za sprečavanje dodatnih komplikacija.

Nepokretnost povređenog dela tela ključna je za sprečavanje dodatnih komplikacija. Primena leda: Led na povređeno mesto može smanjiti otok i ublažiti bol, ali ga ne treba stavljati direktno na kožu.

Led na povređeno mesto može smanjiti otok i ublažiti bol, ali ga ne treba stavljati direktno na kožu. Potražite medicinsku pomoć: Što pre se obratite lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi radi dijagnoze i tretmana.

Što pre se obratite lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi radi dijagnoze i tretmana. Prva pomoć: Ako ste u situaciji da imobilizujete povređeni deo, upotrebite šal, daske ili slične predmete. Proces oporavka

Oporavak od preloma kostiju može biti dugotrajan i zahteva strpljenje, ali pravilna terapija i nega mogu značajno ubrzati proces. Ovo su neke od osnovnih faza oporavka:

Imobilizacija: Povređeni deo tela se stabilizuje pomoću gipsa ili ortoze kako bi se omogućilo pravilno zarastanje.

Povređeni deo tela se stabilizuje pomoću gipsa ili ortoze kako bi se omogućilo pravilno zarastanje. Fizioterapija: Nakon uklanjanja gipsa, ključno je raditi na vraćanju pokretljivosti i jačanju mišića kao i smanjenju bola i otoka koji su često prisutni. Fizioterapeut može prilagoditi vežbe specifično za povređeni deo tela.

Nakon uklanjanja gipsa, ključno je raditi na vraćanju pokretljivosti i jačanju mišića kao i smanjenju bola i otoka koji su često prisutni. Fizioterapeut može prilagoditi vežbe specifično za povređeni deo tela. Pravilna ishrana: Unos hrane bogate kalcijumom i vitaminom D može znatno doprineti zarastanju kostiju.

Unos hrane bogate kalcijumom i vitaminom D može znatno doprineti zarastanju kostiju. Strpljenje i doslednost: Zarastanje kostiju nije trenutni proces. Potrebno je vreme, ali i posvećenost rehabilitaciji.

Nakon uklanjanja gipsa, ključno je raditi na vraćanju pokretljivosti i jačanju mišića Foto: Shutterstock

Poseban osvrt na starije građane

- Stariji ljudi predstavljaju najugroženiju grupu tokom zimskih meseci. Njihova smanjena gustina kostiju, slabiji mišićni tonus i sporiji refleksi doprinose većem riziku od povreda - kaže Anđelkov.

Prevencija kod starijih osoba zahteva dodatnu pažnju:

Redovni pregledi: Kontrola gustine kostiju može ukazati na potencijalne rizike i omogućiti pravovremenu terapiju osteoporoze.

Kontrola gustine kostiju može ukazati na potencijalne rizike i omogućiti pravovremenu terapiju osteoporoze. Dodaci ishrani: Vitamini i suplementi koji jačaju kosti treba da budu deo njihove svakodnevne rutine.

Vitamini i suplementi koji jačaju kosti treba da budu deo njihove svakodnevne rutine. Sigurna okolina: Kuće i stanovi treba da budu prilagođeni tako da se smanji rizik od spoticanja i padova. Zimski sportovi - rizik i zadovoljstvo

- Za mnoge, zima je sinonim za aktivnosti poput skijanja, sankanja ili klizanja. I dok ove aktivnosti donose radost i rekreaciju, takođe nose i povećan rizik od povreda. Kako bi uživanje u zimskim sportovima bilo sigurno, ključno je pridrzavati se sledećih pravila:

Pravilna oprema: Koristite adekvatnu zaštitnu opremu, kao što su kacige i štitnici.

Koristite adekvatnu zaštitnu opremu, kao što su kacige i štitnici. Prilagodite aktivnosti svom nivou: Početnici bi trebalo da biraju lakše staze i postepeno napreduju.

Početnici bi trebalo da biraju lakše staze i postepeno napreduju. Zagrevanje: Pre svake fizičke aktivnosti, odvojite vreme za zagrevanje mišića.

Pre svake fizičke aktivnosti, odvojite vreme za zagrevanje mišića. Fizička sprema: Pre svake skijaške sezone potrebno je sprovesti adekvatnu pripremu u vidu vežbi za jačanje mišića celog tela u trajanju bar od dva meseca ali sa posebni osvrtom na noge.

