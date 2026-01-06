Koje su najčešće povrede tokom zime? Fizioterapeut otkriva sve o prevenciji, lečenju i oporavku
Među tim izazovima svakako se ističu klizavi trotoari, led i sneg koji često rezultiraju padovima i ozbiljnim povredama. I dok je mnogima zima vreme uživanja u toplini doma, drugim ljudima ovo doba godine donosi bol i neugodne posledice povreda kostiju.
O tome koje su najčešće povrede tokom zime, kako da ih sprečite i kako da odreagujete ako se dogode, govori Srđan Anđelkov, fizioterapeut specijalista i diplomirani osteoapata.
- Upravo su prelomi kostiju jedne od najčešćih posledica padova na klizavim površinama tokom zimskih meseci. Ova tema nije samo medicinski izazov, već i važna društvena tema koja zahteva osvrt kako na prevenciju, tako i na pravilno reagovanje i tretman nakon povrede.
Najčešće strada ručni zglob, kuk, rebro...
Svake zime, hitne službe i ortopedske klinike suočavaju se sa značajnim povećanjem broja pacijenata koji su zadobili povrede prilikom pada.
- Dijagnoza se postavlja kliničkim pregledom i rendgenskim snimanjem, a lečenje može uključivati imobilizaciju gipsom, korektivnu manipulaciju kosti ili u težim slučajevima, hiruršku intervenciju - objašnjava fizioterapeut.
Među najčešćim prelomima izdvajaju se prelomi ručnog i skočnog zgloba, kuka i kičme i rebra.
- Kada osoba refleksno pokuša da zaustavi pad ispruženim rukama, dolazi do velikog pritiska na ručni zglob. Ovakve povrede su posebno česte kod mlađih ljudi i onih koji se bave zimskim sportovima mada je prisutna i kod starije populacije. Prelomi ručnog zgloba obično nastaju kao posledica pada na ispruženu ruku, što stvara veliki pritisak na distalni deo radijusa (podlaktične kosti). Ovaj tip povrede, poznat i kao Collesov prelom, često izaziva deformitet u vidu "viljuške" na mestu preloma - kaže naš sagovornik.
Period oporavka varira od nekoliko nedelja do nekoliko meseci, a fizioterapija igra ključnu ulogu u vraćanju pune funkcionalnosti ruke.
- Važno je napomenuti da ovakve povrede često zahvataju i mišiće, tetive i zglobove, pa se rehabilitacija mora prilagoditi individualnim potrebama pacijenta.
Kod starijih osoba, prelomi kuka su izuzetno česti i ozbiljni. Gubitak koštane mase, poznat kao osteoporoza, dodatno povećava rizik od ovih povreda.
- Prelomi skočnog zgloba se dešavaju kada osoba pokuša da zadrži ravnotežu na klizavim površinama, ali stopalo nezgodno doskoči ili sklizne. Prelomi rebra: Padovi na tvrdu podlogu, naročito kada se padne na bok ili leđa, često izazivaju povrede grudnog koša, uključujući prelome rebara. Prelomi kičme: Ovi prelomi su ozbiljni, ali ređi u odnosu na druge. Obično nastaju prilikom teških padova ili sa visine i naročito kod ljudi sa prethodnim problemima sa kičmenim stubom - obajašnjava fizioterapeut.
Uzroci povećanog rizika od padova
Padovi tokom zime nisu retkost, a nekoliko faktora značajno povećavaju rizik.
- To su pre svega klizave površine - led i sneg često prekrivaju trotoare i prilaze kućama. Nedostatak adekvatnog održavanja ovih površina značajno doprinosi broju povreda.
Zatim to je i neodgovarajuća obuća - cipele sa tankim i glatkim đonovima nisu predviđene za kretanje po klizavim površinama.
Rizik povećava i nedovoljna vidljivost. Tokom zimskih dana, kada je svetlost ograničena, postoji veći rizik od spoticanja i padova. Takođe, stariji ljudi i osobe sa smanjenom pokretljivošću često nemaju dovoljno snage ili refleksa da se zaustave ili pravilno dočekuju prilikom pada.
Kako sprečiti padove i povrede tokom zime?
- Prevencija povreda počinje odgovarajućom pripremom. Nosite obuću sa dobrim prianjanjem: Izaberite cipele sa gumiranim đonovima i dubokim šarama koje smanjuju klizanje. Hodajte polako i svesno, naročito na površinama prekrivenim snegom ili ledom. Starijim osobama se preporučuje upotreba štapova ili hodalica sa protivkliznim nastavcima - objašnjava Anđelkov.
Takođe, ako živite u kući ili zgradi, redovno čistite trotoare i prilaze, koristeći so ili pesak za dodatnu sigurnost. Važno je i da se prilagodite vremenskim uslovima. Izbegavajte izlazak iz kuće tokom najhladnijih i najklizavijih dana, osim ako nije neophodno.
Reakcija nakon povrede
Ako do povrede ipak dođe, pravovremena reakcija je ključna za smanjenje posledica i ubrzanje oporavka. Naš sagovornik predlaže sledeće korake:
- Ostanite mirni: Nepokretnost povređenog dela tela ključna je za sprečavanje dodatnih komplikacija.
- Primena leda: Led na povređeno mesto može smanjiti otok i ublažiti bol, ali ga ne treba stavljati direktno na kožu.
- Potražite medicinsku pomoć: Što pre se obratite lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi radi dijagnoze i tretmana.
- Prva pomoć: Ako ste u situaciji da imobilizujete povređeni deo, upotrebite šal, daske ili slične predmete.
Proces oporavka
Oporavak od preloma kostiju može biti dugotrajan i zahteva strpljenje, ali pravilna terapija i nega mogu značajno ubrzati proces. Ovo su neke od osnovnih faza oporavka:
- Imobilizacija: Povređeni deo tela se stabilizuje pomoću gipsa ili ortoze kako bi se omogućilo pravilno zarastanje.
- Fizioterapija: Nakon uklanjanja gipsa, ključno je raditi na vraćanju pokretljivosti i jačanju mišića kao i smanjenju bola i otoka koji su često prisutni. Fizioterapeut može prilagoditi vežbe specifično za povređeni deo tela.
- Pravilna ishrana: Unos hrane bogate kalcijumom i vitaminom D može znatno doprineti zarastanju kostiju.
- Strpljenje i doslednost: Zarastanje kostiju nije trenutni proces. Potrebno je vreme, ali i posvećenost rehabilitaciji.
Poseban osvrt na starije građane
- Stariji ljudi predstavljaju najugroženiju grupu tokom zimskih meseci. Njihova smanjena gustina kostiju, slabiji mišićni tonus i sporiji refleksi doprinose većem riziku od povreda - kaže Anđelkov.
Prevencija kod starijih osoba zahteva dodatnu pažnju:
- Redovni pregledi: Kontrola gustine kostiju može ukazati na potencijalne rizike i omogućiti pravovremenu terapiju osteoporoze.
- Dodaci ishrani:Vitamini i suplementi koji jačaju kosti treba da budu deo njihove svakodnevne rutine.
- Sigurna okolina: Kuće i stanovi treba da budu prilagođeni tako da se smanji rizik od spoticanja i padova.
Zimski sportovi - rizik i zadovoljstvo
- Za mnoge, zima je sinonim za aktivnosti poput skijanja, sankanja ili klizanja. I dok ove aktivnosti donose radost i rekreaciju, takođe nose i povećan rizik od povreda. Kako bi uživanje u zimskim sportovima bilo sigurno, ključno je pridrzavati se sledećih pravila:
- Pravilna oprema: Koristite adekvatnu zaštitnu opremu, kao što su kacige i štitnici.
- Prilagodite aktivnosti svom nivou: Početnici bi trebalo da biraju lakše staze i postepeno napreduju.
- Zagrevanje: Pre svake fizičke aktivnosti, odvojite vreme za zagrevanje mišića.
- Fizička sprema: Pre svake skijaške sezone potrebno je sprovesti adekvatnu pripremu u vidu vežbi za jačanje mišića celog tela u trajanju bar od dva meseca ali sa posebni osvrtom na noge.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.
Dugoročne posledice povreda glave mogu da se jave i godinama kasnije: Šta je važno znati?