Detoks pomaže telu da se oslobodi nagomilanih toksina i da ponovo uspostavi prirodnu ravnotežu

- Od Svetog Nikole do Svetog Save ređaju se mnogi dani slava i proslava, a to sve treba i izdržati. Naročito ako niste na strogom režimu ishrane. Oni koji slave i proslavljaju poješće i popiće previše hrane i pića za tih 6 nedelja. O kilogramima koje će tu dobiti neću ni da govorim. Istovremeno će svoj organizam izložiti i delovanju toksina. Da bi telo normalno funkcionisalo, potrebno je da nekako „resetujete“ to preterivanje u hranu i piću i izbacite nepotrebne otrove iz sebe - rekla je na svom blogu Jasna Vujičić, nutricionista.

Treba izbegavati nezdravu hranu bogatu šećerom, solju i zasićenim mastima, a birati namirnice koje čiste telo, poput cvekle, belog luka i limuna. Takođe, važno je redovno čistiti organizam od toksina, posebno ako se ponekad preteruje sa hranom i pićem, jer to pomaže zdravlju i može pomoći u gubitku viška kilograma.

Zeleni čaj

Zeleni čaj je dobar čistač organizma jer sadrži mnogo antioksidanasa koji neutralizuju slobodne radikale pre nego što izazovu probleme. Redovna konzumacija pokazuje njegove korisne efekte.

Beli luk

Tipična namirnica koju mnogi izbegavaju naročito ukoliko vole društveni život. Postoje načini da uživate u belom luku bez famoznog zadaha, a da dozvolite telu da se očisti od otrova. Beli luk ima izvrsna antibiotska svojstva i od davnina je prvi saveznik za dobar imunitet.

Beli luk ima izvrsna antibiotska svojstva i od davnina je prvi saveznik za dobar imunitet Foto: Shutterstock

- Probajete da ga konzumirate sa čašom tople vode. Naravno, beli je luk poznat kao odlično sredstvo za skidanje holesterola i snižavanje visokog krvnog pritiska. Ako ste se „razvalili“ od ruske salate ili nekih drugih masnih namirnica, uzmite beli luk i detoksifikujte se.

Maslinovo ulje

Odličan izvor nezasićenih i polinezasićenih masnih kiselina koje služe kao neutralizator onih loših – zasićenih. Pored toga maslinovo ulje (hladno ceđeno) pomaže jetri da „pogura“ eventualne kamenčiće u žuči i tako očisti telo i od njih. Odlično je sredstvo za zdraviju probavu jer utiče na normalan rad creva.

Špargla

Postoje mnogobrojni razlozi zašto bi mogli da počnete da koristite šparglu. Od one tradicionalne, da podstiče libido, do one koja čisti ceo organizam od toksina. Špargla se u ishrani koristi bar dva milenijuma i to je izvrstan izvor važnih nutritijenata, vitamina i minerala.

Čisti organizam i čuva srce. S obzirom da je jetra organ koji čisti telo od otrova, špargla je u tome saveznik jetri. Dovoljno je da je proterate kroz blender ili sokovnik i da krenete sa detoksikacijom.

Jetra čisti telo od otrova, a špargla joj u tome pomaže Foto: Shutterstock

Pšenična trava

Ona je poznata po tome što ima izrazito alkalan odgovor organizma. Tako kontrira obilno konzumiranje mesa, peciva, pića i svega ostalog što zakiseljava telo. - Najkraće rečeno- pšenična trava je ona istinska zdrava hrana. Potpomaže metabolizam i normalizuje nivo šećera izbacujući toksine iz tela.