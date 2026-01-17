Slušaj vest

Većina ljudi misli da su vitamini uvek bezbedni, ali kliničke studije pokazuju suprotno. U visokim dozama vitamini se ponašaju kao lekovi.

- U savremenoj kulturi zdravlja, vitamini se često doživljavaju kao potpuno bezazleni dodaci — nešto što „ne može da škodi“, čak ni kada se uzima bez mere. Međutim, nauka i klinička praksa govore drugačije - kaže Dajana Švraka Milutinović, diplomirani farmaceut, master ishrane i suplementacije za neplodnost.

Kada se unose u visokim dozama i tokom dužeg perioda, pojedini vitamini gube ulogu nutritivne podrške i počinju da deluju kao farmakološki aktivne supstance, sa jasnim neželjenim efektima i rizicima. Razumevanje razlike između potrebe organizma i megadoziranja ključno je za bezbednu i smisleno planiranu suplementaciju.

Iako su vitamini B6, E i C među najčešće korišćenim suplementima, upravo oni u visokim dozama najbolje pokazuju da „više“ ne znači nužno i „bolje“. Kada se uzimaju bez jasne indikacije, kontrole i individualne procene, njihovo dejstvo može preći iz podrške zdravlju u izvor realnih rizika.

Vitamin B6 (piridoksin)

Šta pokazuju studije:

U dugotrajnoj suplementaciji visokim dozama može dovesti do:

• periferne neuropatije

• trnjenja i utrnulosti ekstremiteta

• neuroloških simptoma koji liče na deficit, iako je unos visok

- U pitanju je farmakološki efekat, ne nutritivni dodatak. Efekat je dokazano reverzibilan tek nakon prekida, ali ne uvek odmah.

U dugotrajnoj suplementaciji visokim dozama može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija Foto: Shutterstock

Vitamin E (visoke doze)

Šta pokazuju kliničke studije i meta-analize:

• povećan rizik od krvarenja

• interakcije sa terapijom za razređivanje krvi

• povećan rizik od hemoragijskog moždanog udara

• u nekim studijama, povećana ukupna smrtnost pri visokim dozama

- Vitamin E u megadozama ima antikoagulantni efekat. Zato se ne kombinuje nasumično, posebno ne uz terapiju - upozorava Švraka Milutinović.

Vitamin E u megadozama ima antikoagulantni efekat. Zato se ne kombinuje nasumično, posebno ne uz terapiju Foto: Shuterstock

Vitamin C (megadoze)

U veoma visokim dozama može izazvati:

• gastrointestinalne smetnje

• osmotsku dijareju

• povećan rizik od bubrežnih kamenaca kod predisponiranih osoba