Uzimate vitamine B6, E i C na svoju ruku? Stručnjak upozorava šta može da krene po zlu ako preterate
Većina ljudi misli da su vitamini uvek bezbedni, ali kliničke studije pokazuju suprotno. U visokim dozama vitamini se ponašaju kao lekovi.
- U savremenoj kulturi zdravlja, vitamini se često doživljavaju kao potpuno bezazleni dodaci — nešto što „ne može da škodi“, čak ni kada se uzima bez mere. Međutim, nauka i klinička praksa govore drugačije - kaže Dajana Švraka Milutinović, diplomirani farmaceut, master ishrane i suplementacije za neplodnost.
Kada se unose u visokim dozama i tokom dužeg perioda, pojedini vitamini gube ulogu nutritivne podrške i počinju da deluju kao farmakološki aktivne supstance, sa jasnim neželjenim efektima i rizicima. Razumevanje razlike između potrebe organizma i megadoziranja ključno je za bezbednu i smisleno planiranu suplementaciju.
Iako su vitamini B6, E i C među najčešće korišćenim suplementima, upravo oni u visokim dozama najbolje pokazuju da „više“ ne znači nužno i „bolje“. Kada se uzimaju bez jasne indikacije, kontrole i individualne procene, njihovo dejstvo može preći iz podrške zdravlju u izvor realnih rizika.
Vitamin B6 (piridoksin)
Šta pokazuju studije:
U dugotrajnoj suplementaciji visokim dozama može dovesti do:
• periferne neuropatije
• trnjenja i utrnulosti ekstremiteta
• neuroloških simptoma koji liče na deficit, iako je unos visok
- U pitanju je farmakološki efekat, ne nutritivni dodatak. Efekat je dokazano reverzibilan tek nakon prekida, ali ne uvek odmah.
Vitamin E (visoke doze)
Šta pokazuju kliničke studije i meta-analize:
• povećan rizik od krvarenja
• interakcije sa terapijom za razređivanje krvi
• povećan rizik od hemoragijskog moždanog udara
• u nekim studijama, povećana ukupna smrtnost pri visokim dozama
- Vitamin E u megadozama ima antikoagulantni efekat. Zato se ne kombinuje nasumično, posebno ne uz terapiju - upozorava Švraka Milutinović.
Vitamin C (megadoze)
U veoma visokim dozama može izazvati:
• gastrointestinalne smetnje
• osmotsku dijareju
• povećan rizik od bubrežnih kamenaca kod predisponiranih osoba
- Nije problem vitamin C. Problem je doza plus individualni rizik. Suplementi nisu slatkiši, vitamini nisu uvek „bezazleni“. A internet dijete i protokoli nisu terapija. Suplementacija i ishrana se planiraju: prema analizama, prema terapiji, prema cilju i prema vašoj istoriji, a ne prema trendu - savetuje Dajana Švraka Milutinović.