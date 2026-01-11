Sezonalnost utiče na odluku pacijenta da se operiše, ali više iz praktičnih razloga

Mnogi ljudi sa proširenim venama upravo zimi osete olakšanje jer noge manje otiču, bolovi su slabiji, a svakodnevne tegobe kao da se povlače. U tom periodu često se javlja i osećaj da problem više nije toliko ozbiljan, pa se odluka o lečenju odlaže. Međutim, sa dolaskom toplijih dana simptomi se ponovo javljaju, često izraženije nego ranije. Otoci su veći, bolovi intenzivniji, a komplikacije učestalije. Da li to znači da se stanje neminovno pogoršava iz godine u godinu? Koliko godišnje doba zaista utiče na tok bolesti i da li leto predstavlja prepreku za lečenje, otkriva dr Dario Jocić, vaskularni hirurg.

- Simptomi mogu da budu manje izraženi i pacijenti često pomisle da više nemaju problem ili odlažu lečenje uz razne izgovore. Tokom leta dolazi do širenja krvnih sudova i tada su tegobe jače. Zimi se sudovi skupljaju, pa su otoci, bolovi i sve tegobe blaže. Zato se čini da je stanje bolje. Leti se sudovi šire, otoci su veći i komplikacije češće - objašnjava doktor i dodaje da je izvesno očekivati da će se tegobe sa venama udvostručiti tokom leta.

- Kada me pacijenti pitaju da li je hitno, uvek kažem da čekanjem ništa ne dobijaju. Proširene vene su hronična, progresivna bolest. Napreduje polako, ali stalno, odnosno ne zaustavlja se i ne vraća unazad. Svako naredno leto je teže od prethodnog - opominje.

I ekstremna hladnoća može da dovede do problema kod nekih pacijenata. Zanimljivo je da određeni broj njih navodi jače tegobe tokom zimskih meseci.

Određene osobe imaju jače tegobe tokom zimskih meseci Foto: Shutterstock

- Za tu pojavu ne postoji jasno objašnjenje, ali važno je saslušati pacijenta. Medicina jeste zasnovana na dokazima, ali nije potpuno egzaktna nauka. Ne možemo da promenimo deo tela i tako rešimo problem. Zato moramo da obratimo pažnju nategobe koje pacijent opisuje - naglašava dr Jocić.

Sezonalnost utiče na odluku pacijenta da se operiše i više operacija se zaista radi tokom jeseni, zime i proleća, a ređe leti. Razlog je jednostavn - ljudi planiraju godišnje odmore i žele da ne remete svakodnevni ritam.

- Cilj laserskih operacija i minimalno invazivnih procedura je da se uklope u svakodnevni život. Operacija vena nije hitna i često se odlaže iz praktičnih razloga, a ne zbog mitova da se "ne sme raditi leti". Ako želite da idete na odmor, idite; lečenje ćemo planirati u dogovoru sa pacijentom. Često naglašavam da ljudi žive u Africi, Dubaiju, Majamiju, Norveškoj i svuda se operišu kada za to postoji potreba. Ne bi trebalo robovati mitovima, već se rukovoditi stvarnim potrebama - sugeriše vaskularni hirurg.

Simptomi koji nisu za odlaganje

Iako mnogi pacijenti godinama žive sa simptomima proširenih vena i naviknuti su na svakodnevnu nelagodnost, postoje situacije koje ne bi smelo da se ignorišu.

- Umerene tegobe nisu hitne, ali izražen bol, crvenilo, tvrdoća i otok zahtevaju brzu reakciju. Kada postoje kožne promene ili izraženi otoci, reč je o uznapredovaloj fazi bolesti i tada se lečenje ne bi trebalo odlagati. Najbolje vreme za operaciju je u najskorijem roku. Ipak, pacijenti ponekad i sa venskom ranom kažu da idu na odmor i da će se javiti po povratku. To je njihov izbor, ali medicinski nije preporučljivo - ističe doktor.

Kako izgleda intervencija?

Ukoliko postoji pridružena bolest povezana sa venama, obavljaju se konsultacije i određuju terapijske mere.

- Retko postoji kontraindikacija za intervenciju, jer se radi u lokalnoj anesteziji. Vrlo je mali broj pacijenata koji ne mogu da je podnesu. Ako možete kod stomatologa, možete i kod nas. Raspon godina naših pacijenata je od 14 do 91 - navodi dr Jocić.

Šetnja je najbolja preporuka za proširene vene Foto: Shutterstock

Laserska operacija vena je minimalno invazivna metoda koja traje oko 40 minuta do sat vremena za obe noge. Oporavak je brz, povratak u svakodnevne aktivnosti takođe. Jedini zahtev je da se pacijent što više šeta posle intervencije.