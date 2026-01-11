Kako hladnoća i vremenske prilike utiču na vene? Vaskularni hirurg otkriva koje tegobe su hitno stanje
Mnogi ljudi sa proširenim venama upravo zimi osete olakšanje jer noge manje otiču, bolovi su slabiji, a svakodnevne tegobe kao da se povlače. U tom periodu često se javlja i osećaj da problem više nije toliko ozbiljan, pa se odluka o lečenju odlaže. Međutim, sa dolaskom toplijih dana simptomi se ponovo javljaju, često izraženije nego ranije. Otoci su veći, bolovi intenzivniji, a komplikacije učestalije. Da li to znači da se stanje neminovno pogoršava iz godine u godinu? Koliko godišnje doba zaista utiče na tok bolesti i da li leto predstavlja prepreku za lečenje, otkriva dr Dario Jocić, vaskularni hirurg.
- Simptomi mogu da budu manje izraženi i pacijenti često pomisle da više nemaju problem ili odlažu lečenje uz razne izgovore. Tokom leta dolazi do širenja krvnih sudova i tada su tegobe jače. Zimi se sudovi skupljaju, pa su otoci, bolovi i sve tegobe blaže. Zato se čini da je stanje bolje. Leti se sudovi šire, otoci su veći i komplikacije češće - objašnjava doktor i dodaje da je izvesno očekivati da će se tegobe sa venama udvostručiti tokom leta.
- Kada me pacijenti pitaju da li je hitno, uvek kažem da čekanjem ništa ne dobijaju. Proširene vene su hronična, progresivna bolest. Napreduje polako, ali stalno, odnosno ne zaustavlja se i ne vraća unazad. Svako naredno leto je teže od prethodnog - opominje.
I ekstremna hladnoća može da dovede do problema kod nekih pacijenata. Zanimljivo je da određeni broj njih navodi jače tegobe tokom zimskih meseci.
- Za tu pojavu ne postoji jasno objašnjenje, ali važno je saslušati pacijenta. Medicina jeste zasnovana na dokazima, ali nije potpuno egzaktna nauka. Ne možemo da promenimo deo tela i tako rešimo problem. Zato moramo da obratimo pažnju nategobe koje pacijent opisuje - naglašava dr Jocić.
Sezonalnost utiče na odluku pacijenta da se operiše i više operacija se zaista radi tokom jeseni, zime i proleća, a ređe leti. Razlog je jednostavn - ljudi planiraju godišnje odmore i žele da ne remete svakodnevni ritam.
- Cilj laserskih operacija i minimalno invazivnih procedura je da se uklope u svakodnevni život. Operacija vena nije hitna i često se odlaže iz praktičnih razloga, a ne zbog mitova da se "ne sme raditi leti". Ako želite da idete na odmor, idite; lečenje ćemo planirati u dogovoru sa pacijentom. Često naglašavam da ljudi žive u Africi, Dubaiju, Majamiju, Norveškoj i svuda se operišu kada za to postoji potreba. Ne bi trebalo robovati mitovima, već se rukovoditi stvarnim potrebama - sugeriše vaskularni hirurg.
Simptomi koji nisu za odlaganje
Iako mnogi pacijenti godinama žive sa simptomima proširenih vena i naviknuti su na svakodnevnu nelagodnost, postoje situacije koje ne bi smelo da se ignorišu.
- Umerene tegobe nisu hitne, ali izražen bol, crvenilo, tvrdoća i otok zahtevaju brzu reakciju. Kada postoje kožne promene ili izraženi otoci, reč je o uznapredovaloj fazi bolesti i tada se lečenje ne bi trebalo odlagati. Najbolje vreme za operaciju je u najskorijem roku. Ipak, pacijenti ponekad i sa venskom ranom kažu da idu na odmor i da će se javiti po povratku. To je njihov izbor, ali medicinski nije preporučljivo - ističe doktor.
Kako izgleda intervencija?
Ukoliko postoji pridružena bolest povezana sa venama, obavljaju se konsultacije i određuju terapijske mere.
- Retko postoji kontraindikacija za intervenciju, jer se radi u lokalnoj anesteziji. Vrlo je mali broj pacijenata koji ne mogu da je podnesu. Ako možete kod stomatologa, možete i kod nas. Raspon godina naših pacijenata je od 14 do 91 - navodi dr Jocić.
Laserska operacija vena je minimalno invazivna metoda koja traje oko 40 minuta do sat vremena za obe noge. Oporavak je brz, povratak u svakodnevne aktivnosti takođe. Jedini zahtev je da se pacijent što više šeta posle intervencije.
- Ključni savet pacijentima je da ne rešavaju probleme sami, već da potraže stručnu pomoć. Ako je preporuka laserska operacija, ne treba je dugo odlagati i ne treba se plašiti. Ovo nije operacija koja spašava život, već ona koja značajno poboljšava kvalitet života. Važno je i da promene loše navike, jer to koristí celokupnom zdravlju, ne samo venskom sistemu - poručuje dr Dario Jocić.
Izvor: Stetoskop.info/Zdravlje.kuir.rs