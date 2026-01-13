Ishrana osoba sa nultom krvnom grupom: Fitoterapeut upozorava na greške i otkriva recept koji jača organizam
Unoseći namirnice koje nisu odgovarajuće za vašu krvnu grupu, uzrokujete da jetra i creva nepotpuno prerađuju belančevine (proteine) što direktno dovodi do stvaranja otrovnih materija u organizmu - indola.
Primerenom ishranom pomažete vašem organizmu da iz krvi lakše očisti opasne lepljive materije.
U knjizi "Narodna medicina u skladu sa krvnom grupom", prof. Mileta Manojlović, fitoterapeut objašnjava koje namirnice bi osobe sa krvnom grupom 0 trebalo da jedu, a koje da izbegavaju.
Primenjujući urinski test kojim se meri nivo indola nakon unosa namirnica dobijene su grupe naminirnica (korisne, neutralne i štetne ) za svaku krvnu grupu. Veoma je važno da namirnice sa spiska „Korisne” i „Neutralne” polako uvodite u vaš jelovnik kako biste dali vremena organizmu da se navikne na takav (primeren) način ishrane.
Grupa O (Nulta/Osnovna/ Opšta)
- Osobe sa ovom krvnom grupom u osnovi su mesojedi i imaju veoma dobar probavni sistem. Imunološki sistem im je veoma osetljiv na nove uticaje i promene. Iz ove krvne grupe razvile su se sve ostale krvne grupe (A, B i AB ) što i objašnjava činjenicu da sve navedene krvne grupe mogu primiti krv osobe sa krvnom grupom O, a krvna grupa O samo svoju - navodi u svojoj knjizi prof. Manojlović
- Kao što se može primetiti u tabeli, za osobe sa krvnom grupom „O” preporučuje se izbacivanje svih mlečnih i pšeničnih proizvoda iz jelovnika. Uz odgovarajući način ishrane za vašu krvnu grupu otklonićete i brojne druge probleme kao što su npr. gojaznost, brzi zamor, otečenost itd.
Krvna grupa 0 je najzastupljenija širom planete, među Aboridžinima u Australiji, keltskim narodima i ljudima koji žive u Zapadnoj Evropi i u Americi.
U Srbiji 33% populacije je O pozitivno, a 6% O negativno.
U skladu sa preporukama za ishranu osoba sa krvnom grupom 0, prof. Manojlović podelio je i recept za zdravu salatu sa rotkvom, idealnu za ovaj period godine.
Salata od crne rotkve
Potrebno je:
- 2 velike crne rotkve
- peršun
- 2 glavice crnog luka
- biber
- manja veza celera
- so
- sok od pola limuna
Priprema:
- Rotkve dobro oprati i iseći na rezance (sa ljuskom), a Salata na kolutove.
- Ostaviti da odstoji petnaest minuta, pa sve zajedno pomešati sa ostalim sastojcima. Salatu ohladiti.
Izvor: Knjige: Narodna medicina u skladu sa krvnom grupom, Biblija zdravlja - praktikum, autora prof. Milete Manojlovića/zdravlje.kurir.rs
