Ishrana sa smanjenim unosom ugljenih hidrata i Hašimoto: Nutricionista objašnjava povezanost i rizike
Low-carb ili ishrana sa smanjenim unosom ugljenih hidrata kod osoba sa Hašimoto tireoiditisom nije univerzalno dobar izbor, ali može biti izuzetno koristan metod. Presudan je metabolički odgovor organizma.
Na svom Instagram profilu, Aleksadra Lišanin, nutricionista pojašnjava koristi ovog načina ishrane za osobe sa ovim problemom.
- Kada smanjuje metabolički stres i stabilizuje glikemiju, često dovodi do lakše titracije terapije i stabilnijeg TSH. Kada dodatno optereti već nestabilan endokrini sistem, može imati suprotan efekat. Zato low-carb nije dijeta „po šablonu“, već terapijski alat koji se koristi samo onda kada fiziologija osobe to podržava - objašnjava Lišanin.
Nedovoljno aktivna štitasta žlezda, ili hipotireoidizam, javlja se kada ova žlezda ne proizvodi količinu hormona koja je telu potrebna da bi pravilno funkcionisalo i tada se metabolizam usporava. Obično je uzrokovana autoimunom bolešću, poznatijom kao Hašimotov tireoiditis, koji dovodi do oštećenja žlezde, navodi se na sajtu Udruženja pacijenata sa bolestima štitaste žlezde "Krila u nama".
To znači da u određenom trenutku imuni sistem počne da proizvodi antitela na ćelije sopstvene žlezde, napada je i time smanjuje njenu funkciju. Ta antitela su poznata u laboratorisjkim analizama kao Anti TPO (anti-tireoperoksidazna antitela) i Anti Tg (anti-tireoglobulinska atnitela).
Hormoni štitaste žlezde (T3 i T4) su metabolički hormoni. Učestvuju u:
- regulaciji šećera u krvi
- glukoneogenezi
- insulinskoj osetljivosti
- regulaciji ukupne potrošnje energije
Unos ugljenih hidrata utiče na to koliki hormonski signal štitaste žlezde je potreban organizmu.
- Viši unos ugljenih hidrata - veća potreba za T3/T4
- Niži unos ugljenih hidrata - manja potreba za hormonskim signalom
Uobičajeni simptomi mogu da budu:
- umor
- zimogrožljivost
- gojaznost
- depresija
- zatvor
- nepravilni menstrualni ciklusi
- problemi sa neplodnošću
- bol u zglobovima
- grčevi u mišićima
- suva, ispucala koža
- opadanje kose
- listanje noktiju
- smanjeni libido
Kod osoba sa hašimotom na terapiji hormonima štitaste žlezde low- carb ishrana dovodi do stabilnije glikemije, nižeg insulina i manjeg metaboličkog stresa. Ista doza hormona može postati prevelika, TSH manje fluktuira.
Kod subkliničkog Hašimota (TSH blago povišen, FT4 i Ft3 u referentnom opsegu), low-carb može biti koristan ako postoji:
- insulinska rezistencija
- izražene oscilacije glikemije
- metabolički stres
Cilj je metabolička stabilnost, ne ekstremna restrikcija
U kliničkoj praksi se često uočava lakša stabilizacija TSH, manja oscilacija simpoma, potreba za smanjenjem doze hormona štitaste žlezde.
Važno je napomenuti da ovo ne znači izlečenje štitaste žlezde, već smanjenu potrebu za hormonskom supstitucijom.
Za koga ova ishrana nije dobra?
Low-carb ishrana nije dobra kod:
- žena sa poremećajima menstrualnog ciklusa (amenoreja, oligomenoreja, anovulatorni ciklusi, skraćena lutealna faza)
- kod žena sa izraženim hroničnim stresom kod kojih su povišenin nivi holesterola, imaju nesanicu i osećaju iscrpljenost.
U tim slučajevima može doći do pada T3, pogoršanja ciklusa, izraženijeg umora uprkos urednim nalazima iz laboratorije.
Low-carb način ishrane može olakšati stabilizaciju terapije kod Hašimota ako smanjuje metabolički stres i stabilizuje glikemiju, ali može biti kontraprduktivna ako dodatno optereti već nestabilan endokrini sistem.
Izvor: Instagram @aleksandra_lisanin/zdravlje.kurir.rs
