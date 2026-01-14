Nedovoljno aktivna štitasta žlezda, ili hipotireoidizam, javlja se kada ova žlezda ne proizvodi količinu hormona koja je telu potrebna da bi pravilno funkcionisalo i tada se metabolizam usporava. Obično je uzrokovana autoimunom bolešću, poznatijom kao Hašimotov tireoiditis, koji dovodi do oštećenja žlezde, navodi se na sajtu Udruženja pacijenata sa bolestima štitaste žlezde "Krila u nama".

To znači da u određenom trenutku imuni sistem počne da proizvodi antitela na ćelije sopstvene žlezde, napada je i time smanjuje njenu funkciju. Ta antitela su poznata u laboratorisjkim analizama kao Anti TPO (anti-tireoperoksidazna antitela) i Anti Tg (anti-tireoglobulinska atnitela).