Slušaj vest

Rak grlića materice spada u retke karcinome koji se mogu izbeći. HPV vakcina i redovan skrinig mogu gotovo u potpunosti da spreče ovu bolest, ali mitovi, strah i pogrešne informacije i dalje koče javni odziv, istakao je ginekolog-onkolog prof. dr Aljoša Mandić sa Instituta za onkologiju Vojvodine na nedavno održanoj radionici "Zdravlje počinje tačnom informacijom". Podsetio je i da Srbija uprkos dostupnoj prevenciji i dalje ima veliki broj žena koje se javljaju u odmaklom stadijumu bolesti.

Januar se širom sveta obeležava kao mesec podizanja svesti o raku grlića materice, a u Evropi je treća nedelja posvećena prevenciji ove bolesti. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", svake godine se u Srbiji dijagnostikuje oko 1.300 slučajeva raka grlića materice, dok oko 460 žena izgubi bitku s ovom bolešću.

- Gotovo svaka mlada osoba, najčešće između 20. i 24. godine, dođe u kontakt sa humanim papiloma virusom. Oko 90 odsto populacije bude izloženo HPV-u, ali rak nastaje samo kod malog procenta žena. Ključ je u tome da većina infekcija spontano nestaje, dok mali broj prelazi u dugotrajnu formu, koja zatim može da pređe u transformacionu fazu i dovede do nastanka prekanceroznih i malignih promena - objašnjava prof. dr Mandić.

Prof. dr Aljoša Mandić na radionici "Zdravlje počinje tačnom informacijom" Foto: Privatna arhiva

HPV infekcija pogađa i muškarce. Poslednjih godina u svetu se beleži porast karcinoma orofaringealne regije, dela ždrela koji obuhvata koren jezika, krajnike i meko nepce, a veliki deo ovih tumora javlja se upravo kod muškaraca i povezan je sa HPV-om. Doktor ističe da bi svest o tome da virus nije samo "ženski problem" moglo da utiče na veći obuhvat vakcinacijom.

Delimičan skrining

Srbija je, prema rečima prof. dr Mandića, u specifičnoj situaciji. Po učestalosti raka grlića materice nalazimo se u rangu zemalja u razvoju, dok su stope obolevanja od raka jajnika i endometrijuma slične onima u razvijenim državama. To stvara dvostruki teret - kasno otkrivanje bolesti i sve veći broj obolelih među starijom populacijom. U praksi, sve više pacijentkinja ima preko 70 godina, iako skrining formalno obuhvata žene do 65. godine.

Najčešći rani znaci uključuju neuredno vaginalno krvarenje van menstruacije Foto: Shutterstock

Simptomi raka grlića materice Rak grlića materice može početi bez jasnih simptoma, ali najčešći rani znaci uključuju neuredno vaginalno krvarenje van menstruacije, krvarenje posle seksualnog odnosa, pojačan ili krvav sekret i bol tokom odnosa, dok se bolovi u donjem delu stomaka obično javljaju tek u odmakloj fazi bolesti.

- PAPA test nije sredstvo koje sprečava bolest, već način da se rano otkriju promene koje prethode raku. U Srbiji se i dalje koristi oportuni skrining, što znači da žene dolaze na pregled neujednačeno i bez jasnog poziva, zbog čega veliki broj njih ne bude obuhvaćen redovnim kontrolama - opominje ginekolog.

Vakcina bezbedna i efikasna

Kako skrining i dalje ne dopire do svih žena, posebno starijih, najveća šansa za smanjenje obolevanja leži u zaštiti budućih generacija. Devetovalentna vakcina pokriva najopasniji spektar visokoonkogenih tipova virusa i, kako ističe prof. Mandić, donosi korist i u prevenciji raka grlića materice i u zaštiti od drugih HPV-povezanih maligniteta genitalnog trakta, kako kod žena, tako i kod muškaraca.

- Ovo više nije nova vakcina, već jedna od najbezbednijih i najefikasnijih u savremenoj medicini i danas više nemamo šta da dokazujemo. Prvi efekti videli su se kroz pad genitalnih bradavica, zatim kroz značajno smanjenje prekanceroznih lezija, a sada, posle 20 godina praćenja, i kroz pad učestalosti raka grlića materice u zemljama sa visokim obuhvatom vakcinacije, poput Švedske, Finske, Australije i Velike Britanije - navodi doktor.

Vakcina štiti od drugih HPV-povezanih karcinoma genitalnog trakta kod oba pola Foto: Shutterstock

Kod nas bez inovativnih terapija U Srbiji trenutno ne postoji nijedna inovativna terapija za rak grlića materice, a lečenje se zasniva isključivo na hirurgiji, hemioradijaciji i hemioterapiji za metastatske forme bolesti. Zato su prevencija i pravovremeno lečenje najdelotvornijim dostupnim terapijama presudni za smanjenje smrtnosti i komplikacija, opominje prof. dr Aljoša Mandić.

Prof. Mandić podseća da se danas radi i HPV testiranje, koje ima veću osetljivost od tradicionalnog PAPA testa, a samim tim i pouzdaniju procenu rizika. U državama koje prate ovaj model, žena sa urednim HPV testom posle 30. godine pet godina ne ulazi u skrining protokol, što smanjuje preglede, ali povećava preciznost blagovremnog otkrivanja promena. HPV testiranje je dostupno i u Srbiji, gde se u okviru skrining programa sve češće primenjuju kombinovani PAPA i HPV testovi.

Ulaganje u budućnost

Ipak, najveća prepreka ostaje nizak obuhvat vakcinacije u Srbiji. Dok skandinavske zemlje dostižu preko 90 odsto, kod nas je tek jednocifren i iznosi 8,5-9 odsto. Zbog toga, teret odluke sutra pada na generacije koje odrastaju bez zaštite.

- Jednog dana, kada odrasla ćerka dođe i pita majku i oca zašto nije vakcinisana kada je imala priliku, nećemo imati odgovor. Ovo je ulaganje u budućnost dece - poručuje prof. dr Mandić.