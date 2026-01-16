Slušaj vest

Prema rečima prim. dr Biserke Obradović, specijaliste opšte medicine, trenutno su u Srbiji najzastupljenije tri respiratorne infekcije - grip (influence), KOVID-19 i adenovirusi. Iako su svi virusi značajni, simptomi gripa su daleko intenzivniji od COVID-a, zbog čega se smatra najopasnijim među trenutno cirkulišućim virusima.

Simptomi virusa gripa

- Virus gripa karakteriše nagli početak bolesti sa visokom temperaturom od 39–40°C, jakim bolovima u mišićima i leđima, malaksalošću, glavoboljom, bolom u očnim jabučicama pri pokretu, kašljem koji nije toliko učestao i naporan kao kod KOVID-a - istakla je prim. dr Obradović.

Pacijenti, kaže, imaju osećaj "kao da ih je voz pregazio", i tako najčešće opisuju svoje stanje.

- Pored toga, moguće su i upale grla i sinusa, bronhitisi ili sekundarne bakterijske infekcije, koje često produže simptome i do mesec dana.

U pоsеbnоm riziku оd kоmplikаciја su оsоbе stаriје оd 65 gоdinа živоtа, mаlа dеcа, оsоbе sа hrоničnim pоrеmеćајimа zdrаvljа bеz оbzirа nа uzrаst, оsоbе sа оslаbljеnim imunitеtоm i trudnicе.



- Period inkubacije virusa gripa je vrlo krataka, od 4 sata do dva dana, pa je moguće da se osećate zdravo dok ste već zaraženi.

Upala pluća je česta ozbiljna komplikacija gripa Uvek bi trebalo imati na umu da je grip potencijalno opasna bolest, posebno za rizične grupe. Za grip su karakteristične brojne komplikacije, koje mogu biti rane i kasne. Jedna od ozbiljnijih ranih komplikaija gripa je upala pluća, a kasne komplikacije mogu biti srčana slabost, aritmije, kao i neurološki problemi.

Epidemiološka situacija u Srbiji

Prema izveštajima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanovic Batut", u prvoj polovini januara dijagnostikovano je više od 13.601 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je nešto manje nego prethodne nedelje, ali grip nije u opadanju.

Virus gripa karakteriše nagli početak bolesti sa visokom temperaturom od 39–40°C Foto: Shutterstock

- Virus gripa trenutno je široko rasprostranjen, sa visokom sposobnošću širenja iznad epidemijskog praga, a najviše obolelih beleži se među decom od 0 do 14 godina.

Situacija u Beogradu - U Beogradu je tokom druge nedelje ove godine, odnosno od 5. do 11. januara, epidemipološkim nadzorom utvrđeno da je 9.981 osoba obolela od akutnih respiratornih infekcija (ARI), a od oboljenja sličnih gripu bilo je 516 obolelih, saopštio je Gradski zavod za javno zdravlje.

Prevencija i jačanje imunog sistema

Najefikasnija zaštita od gripa je vakcinacija, koju stručnjaci preporučuju od oktobra, a dr Obradović dodaje da je pored vakcinacije važno jačati imunitet redovnim unosom svežeg voća i povrća, odgovarajućom fizičkom aktivnošću, kvalitetnim snom od šest do osam sati, provetravanjem prostorija i smanjenjem unosa nikotina i kofeina.

- Takođe, izuzetno je važno voditi računa o respiratornoj higijeni. Tokom kašlja usta bi trebalo pokriti maramicom ili nadlakticom, ruke redovno prati, a radne površine čistiti kako bi se smanjio rizik od širenja virusa - savetuje dr Obradović.

S obzirom na to da se virus gripa svake godine menja i uspešno izbegava imuni sistem, protiv ove bolesti je gotovo nemoguće steći trajan imunitet, bilo prirodnim putem ili vakcinacijom.

Zbog toga se uz grip često navodi da je reč o jedinoj „neukroćenoj pošasti“ iz prošlosti. I samo ime „influenca“ nosi određenu dozu mistike, jer potiče od latinske reči "influere", budući da se nekada verovalo da bolest nastaje pod nepovoljnim uticajem zvezda na čovečanstvo.

Tokom istorije zabeleženo je nekoliko pandemija gripa, od kojih je najpoznatija španska groznica ili španski grip, za koju se procenjuje da je odnela između 40 i 50 miliona života širom sveta. Pojavila se pri kraju Prvog svetskog rata, a u tri talasa se širila svetom. Prema novijim procenama, trećina svetske populacije je bila inficirana i imala je klinički ispoljenu bolest (oko petsto miliona ljudi), a umrlo je oko pedeset miliona ljudi. Dakle, španska groznica je odnela pet puta više života nego Prvi svetski rat. Njen uzročnik bio je virus influence A (H1N1). Virus influence tipa A je najčešći i epidemiološki najznačajniji, jer upravo on izaziva epidemije i pandemije.

Osoba može da širi virus i pre nego što se pojave prvi simptomi Foto: Shutterstock

VAŽNO Doktorka Obradović naglašava da grip, zbog svoje intenzivne kliničke slike i mogućnosti sekundarnih komplikacija, ostaje virus koji najviše brine lekare do kraja januara.

