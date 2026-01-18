Efekti se mogu osetiti već nakon prvog tretmana – u vidu smanjenog otoka i osećaja lakoće

Praznici su vreme uživanja, opuštanja i oslobađanja od svakodnevne rutine, ali mnogi nakon njih primećuju osećaj težine u telu, nadutost, otoke u nogama ili rukama, kao i manjak energije. Razlog često leži u usporenom limfnom sistemu.

O tome šta je limfni sistem, koliko je važan i zašto je limfna drenaža najbolji reset nakon praznika, otkriva nam Vukadin Spalević, strukovni fizioterapeut.

Šta se dešava sa telom tokom praznika?

- Tokom prazničnih dana telo je izloženo brojnim izazovima: povećanom unosu soli, šećera i alkohola, smanjenoj fizičkoj aktivnosti i poremećajima ritma spavanja. Kombinacija ovih faktora može dovesti do zadržavanja tečnosti i nakupljanja toksina, što se manifestuje kao otok, umor i osećaj „teškog“ tela.

Zašto je limfni sistem važan?

- Limfni sistem ima ključnu ulogu u eliminaciji toksina, regulaciji tečnosti u organizmu i jačanju imuniteta. Za razliku od krvotoka, limfni sistem nema sopstvenu pumpu, već zavisi od kretanja i manuelne stimulacije. Kada je usporen, dolazi do nakupljanja tečnosti i otpadnih materija, što direktno utiče na opšti osećaj težine i umora.

Limfna drenaža – reset nakon praznika

Limfna drenaža je blaga, ritmična i precizna terapijska tehnika koja stimuliše protok limfe i podstiče prirodne procese detoksikacije organizma.

Redovna primena može:

* smanjiti otoke i zadržavanje tečnosti

* poboljšati cirkulaciju

* ubrzati oporavak organizma

* povećati osećaj lakoće i energije

* doprineti opštem balansu tela

- Zbog toga se limfna drenaža često preporučuje kao „postholiday reset“ – idealan način da se telo postepeno vrati u ravnotežu nakon praznika.

Foto: Shutterstock

Kada je pravo vreme za tretman?

- Najbolje vreme za limfnu drenažu je upravo period nakon praznika, kada telo pokazuje znake zasićenja i usporenosti. Tretman je posebno koristan za osobe koje imaju česte otoke, osećaj umora i težine u nogama, sedentarni način života ili potrebu za detoksikacijom i relaksacijom.

Da li je limfna drenaža bezbedna?

- Generalno, limfna drenaža je nežna i bezbedna terapija. Međutim, osobe sa akutnim infekcijama, trombozom ili težim kardiovaskularnim oboljenjima trebalo bi da se konsultuju sa stručnjakom pre tretmana.

Foto: Shutterstock

Koliko tretmana je potrebno?

- Efekti se mogu osetiti već nakon prvog tretmana – u vidu smanjenog otoka i osećaja lakoće. Za dugotrajnije rezultate preporučuje se serija tretmana, prilagođena individualnim potrebama. Nakon praznika, pažnja posvećena limfnom sistemu može pomoći telu da se brže vrati u prirodnu ravnotežu. Limfna drenaža je jedan od najbezbednijih i najefikasnijih načina da podržite ovaj proces.