Praznici su vreme uživanja, opuštanja i oslobađanja od svakodnevne rutine, ali mnogi nakon njih primećuju osećaj težine u telu, nadutost, otoke u nogama ili rukama, kao i manjak energije. Razlog često leži u usporenom limfnom sistemu. 

O tome šta je limfni sistem, koliko je važan i zašto je limfna drenaža najbolji reset nakon praznika, otkriva nam Vukadin Spalević, strukovni fizioterapeut

Šta se dešava sa telom tokom praznika?

- Tokom prazničnih dana telo je izloženo brojnim izazovima: povećanom unosu soli, šećera i alkohola, smanjenoj fizičkoj aktivnosti i poremećajima ritma spavanja. Kombinacija ovih faktora može dovesti do zadržavanja tečnosti i nakupljanja toksina, što se manifestuje kao otok, umor i osećaj „teškog“ tela. 

Zašto je limfni sistem važan?

- Limfni sistem ima ključnu ulogu u eliminaciji toksina, regulaciji tečnosti u organizmu i jačanju imuniteta. Za razliku od krvotoka, limfni sistem nema sopstvenu pumpu, već zavisi od kretanja i manuelne stimulacije. Kada je usporen, dolazi do nakupljanja tečnosti i otpadnih materija, što direktno utiče na opšti osećaj težine i umora.

Limfna drenaža – reset nakon praznika

Limfna drenaža je blaga, ritmična i precizna terapijska tehnika koja stimuliše protok limfe i podstiče prirodne procese detoksikacije organizma.

Redovna primena može:

* smanjiti otoke i zadržavanje tečnosti

* poboljšati cirkulaciju

* ubrzati oporavak organizma

* povećati osećaj lakoće i energije

* doprineti opštem balansu tela

- Zbog toga se limfna drenaža često preporučuje kao „postholiday reset“ – idealan način da se telo postepeno vrati u ravnotežu nakon praznika.

masaža limfna drenaža shutterstock_1985313272.jpg
Limfna drenaža je blaga, ritmična i precizna terapijska tehnika koja stimuliše protok limfe i podstiče prirodne procese detoksikacije organizma. Foto: Shutterstock

Kada je pravo vreme za tretman?

- Najbolje vreme za limfnu drenažu je upravo period nakon praznika, kada telo pokazuje znake zasićenja i usporenosti. Tretman je posebno koristan za osobe koje imaju česte otoke, osećaj umora i težine u nogama, sedentarni način života ili potrebu za detoksikacijom i relaksacijom.

Da li je limfna drenaža bezbedna?

- Generalno, limfna drenaža je nežna i bezbedna terapija. Međutim, osobe sa akutnim infekcijama, trombozom ili težim kardiovaskularnim oboljenjima trebalo bi da se konsultuju sa stručnjakom pre tretmana.

žena masira vrat devojci
Najbolje vreme za limfnu drenažu je upravo period nakon praznika, kada telo pokazuje znake zasićenja i usporenosti. Foto: Shutterstock

Koliko tretmana je potrebno?

- Efekti se mogu osetiti već nakon prvog tretmana – u vidu smanjenog otoka i osećaja lakoće. Za dugotrajnije rezultate preporučuje se serija tretmana, prilagođena individualnim potrebama. Nakon praznika, pažnja posvećena limfnom sistemu može pomoći telu da se brže vrati u prirodnu ravnotežu. Limfna drenaža je jedan od najbezbednijih i najefikasnijih načina da podržite ovaj proces.

