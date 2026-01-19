Slušaj vest

Akutna bubrežna slabost često se doživljava kao stanje koje se lako prepoznaje, ali u praksi to nije uvek slučaj. Bubrezi mogu ozbiljno da stradaju i kada mokrenje izgleda potpuno uredno, zbog čega se problem neretko otkriva tek laboratorijskim analizama, najčešće slučajno, tokom ispitivanja neke druge bolesti. Kako za naš portal objašnjava nefrolog prof. dr Rajko Hrvačević, upravo ta "tiha" priroda akutne bubrežne slabosti čini je posebno opasnom.

- Akutna bubrežna slabost predstavlja naglo smanjenje bubrežne funkcije, pri čemu dolazi do nakupljanja uremijskih toksina i poremećaja ravnoteže tečnosti i elektrolita u organizmu. Za razliku od hronične bubrežne slabosti, koja je nepovratna i najčešće progresivna, akutna je potencijalno reverzibilna i često se završava potpunim oporavkom bubrežne funkcije. Ipak, kod dela pacijenata akutna bubrežna slabost može da pređe u hronični oblik - opominje naš sagovornik.

Dehidratacija i uplale

Uzroci akutne slabosti najčešće su povezani sa dugotrajnim i ozbiljnim smanjenjem količine tečnosti u krvnim sudovima, što dovodi do oštećenja ćelija bubrežnih kanalića (tubula), odnosno do njihove nekroze.

Uzroci su najčešće su povezani sa dugotrajnim i ozbiljnim smanjenjem količine tečnosti u krvnim sudovima Foto: Shutterstock

- To se najčešće dešava kod teških dehidratacija ili većih gubitaka krvi. Akutna bubrežna slabost se neretko javlja i kod ozbiljnih infekcija, poput sepse, ali i kod drugih upala bubrega. Među njima su bakterijske upale, kao što je akutni pijelonefritis, zatim intersticijski nefritis, koji može biti izazvan i određenim lekovima - nesteroidnim antireumaticima, aminoglikozidnim i nekim drugim antibioticima, inhibitorima protonske pumpe i drugim - navodi nefrolog.

Važno je znati, dodaje doktor, da kod ovakvih uzroka akutne bubrežne slabosti količina mokraće može da bude potpuno uredna i dijagnoza se postavlja tek određivanjem koncentracije kreatinina u krvi.

Lekovi i virusi

Pored navedenih lekova akutna slabost može da bude uzrokovana i drugim lekovima, kao što su ACE inhibitori, ciklosporin, amfotericin B, aciklovir, metotreksat, cisplatin i drugi citostatici uključujući i novije lekove iz grupe bioloških agenasa.

Dugačak je spisak lekova koji mogu da oštete bubrege Foto: Shutterstock

- Akutna bubrežna slabost se može javiti i kod drugih upalnih stanja bubrega, kao što su razne vrste glomerulonefritisa, hemoragična groznica izazavana Hantan virusima, razni vaskulitisi, sistemski lupus, leptospiroza i drugo. Neretko se akutna slabost javlja kod EPH gestoza (preeklampsija i eklampsija), nekih hematoloških oboljenja (multipli mijelom, limfomi, leukemije), davanja jodnih kontrasta i tako dalje - objašnjava prof. dr Hrvačević.

Kako se prepoznaje?

Klinička slika je raznovrsna i zavisi u velikoj meri od oboljenja koje je do nje dovelo, naglašava naš sagovornik.

- Najčešći znak je smanjenje ili potpuno odsustvo mokraće, uprkos adekvatnom unosu tečnosti, pri čemu se dnevno izlučuje manje od 400 mililitara. Međutim, količina mokraće može da bude potpuno normalna ili čak povećana. Posebno je to slučaj kod akutne bubrežne slabosti uzrokovane nekim lekovima, kao što su amikacin, gentamicin, te nesteroidni antireumatici kao što su diklofenak, ibuprufen i drugi - nabraja doktor i naglašava da se u sklopu slabosti mogu se javiti promene na više organskih sistema.

Količina mokraće može da bude potpuno normalna ili čak povećana Foto: Shutterstock

- One zahvataju kardiovaskularni sistem, sa pojavom viška tečnosti, srčane slabosti, poremećaja srčanog ritma i upale srčane maramice, zatim gastrointestinalni sistem, sa mučninom, povraćanjem i krvarenjima u probavnom traktu, kao i centralni nervni sistem, što se može ispoljiti različitim nivoima poremećaja svesti, agitacijom i generalizovanim grčevima. Neretko se u okviru akutne bubrežne slabosti razvijaju i anemija i smanjenje broja trombocita - pojašnjava.

Oporavak i moguće posledice

Ukoliko dođe do oporavka bubrežne funkcije on se najčešće dešava u toku prvih par nedelja, ali može potrajati i više meseci, pa i do godinu dana.

- Kod nekih pacijenata sa nepotpunim oporavkom u kasnijem toku može se razviti povišen krvni pritisak i hronična bubrežna slabost. Lečenje podrazumeva uklanjanje uzroka akutne slabosti uz druge terapijske mere i obično se sprovodi u bolničkim uslovima - poručuje prof. dr Rajko Hrvačević.