Test fizičkim opterećenjem srca: Kardiolog objašnjava kada i zašto se radi
Bol u grudimapredstavlja jedan od najčešćih razloga za upućivanje pacijenata na kardiološki pregled, ali i jedan od klinički najznačajnijih simptoma koji zahteva preciznu dijagnostičku obradu.
U proceni postojanja koronarne bolesti srca, test fizičkim opterećenjem zauzima važno mesto kao inicijalna, neinvazivna dijagnostička metoda. Ovaj test omogućava procenu funkcionalnog odgovora srca na fizički napor i pruža indirektan uvid u stanje koronarnih arterija.
Tokom testa, kontinuiranim praćenjem elektrokardiograma u uslovima kontrolisanog fizičkog opterećenja, analiziraju se promene koje mogu ukazivati na postojanje miokardne ishemije, najčešće kao posledice suženja krvnih sudova srca. Iako test fizičkim opterećenjem ima svoja ograničenja u pogledu osetljivosti i specifičnosti, njegova klinička vrednost ogleda se u selekciji pacijenata kod kojih je neophodno sprovesti dodatna, invazivnija ispitivanja.
O ulozi testa fizičkim opterećenjem u savremenoj kardiološkoj praksi govori prof. dr Petar Otašević, kardiolog, objašnjavajući kada je ovaj pregled indiciran i kako se njegovi rezultati tumače u kontekstu ukupnog kardiovaskularnog rizika.
– Test fizičkim opterećenjem je u većini slučajeva prvi pregled kojim se utvrđuje da li na krvnim sudovima srca postoje suženja ili ne. Dakle, na ovaj pregled se upućuju bolesnici koji imaju bolove u grudima, a nismo sigurni da li se radi o angini pektoris. Sam test zapravo prati promene na EKG-utokom fizičkog opterećenja i omogućava nam indirektan uvid u stanje krvnih sudova srca. Ipak, sam test nije potpuno pouzdan u utvrđivanju postojanja suženja na krvnim sudovima srca i služi samo kao orijentacija u daljem ispitivanju - kaže Otašević.
Test opterećenja srca počinje tako što srce kuca jače i brže. Za mnoge ljude, to uključuje hodanje na traci za trčanje ili vožnju stacionarnog bicikla. Zato se test često naziva test opterećenja vežbanjem.
Prema njegovim rečima pacijente kod kojih test fizičkim opterećenjem pokazuje da verovatno postoje suženja na krvnim sudovima srca upućuju se na koronarografiju.
- Jedino ovim pregledom možemo potpuno tačno ustanoviti stanje na krvnim sudovima srca i planirati odgovarajuće lečenje.
