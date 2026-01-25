Ako nemam simptome, ne moram kod ginekologa: Sve zablude koje nas koštaju raka grlića materice
Rak grlića materice je maligni tumor koji se razvija iz ćelija sluznice grlića. Prema poslednjim istraživanjima u preko 90 odsto slučajeva direktni uzrok je dugotrajna infekcija visokorizičnim tipovima humanog papiloma virusa. Virus, koji se najčešće prenosi seksualnim kontaktom može uzrokovati promene u ćelijama, od blagih prekanceroznih promena do invazivnog karcinoma. Srećom, ovaj proces, od infekcije do karcinoma, dešava se veoma sporo, tokom 10-15 godina, što ostavlja veliki prostor za prevenciju i rano otkrivanje, kaže za naš portal dr Miljan Čuljić, specijalista ginekologije i akušerstva.
Srbija je i dalje među vodećim evropskim zemljama po broju obolelih, podaci su Instituta za javno zdravlje "Batut". Godišnje gotovo 1.500 žena dobije dijagnozu raka grlića materice, a gotovo 700 izgubi bitku sa bolešću.
- Nažalost, brojke i dalje zabrinjavaju iz nekoliko razloga. Na prvom mestu je strah, jer se mnoge žene plaše pregleda ili rezultata. Potom sledi nedovoljna informisanost o tome da je bolest izlečiva ako se otkrije rano, kao i sistemski problemi u organizaciji skrininga. Pored opštih razloga, žene često stavljaju brigu o drugima ispred brige o sopstvenom zdravlju i pregled se stalno odlaže "za neki drugi put". Takođe, postoje zabune tipa "ako nemam simptome, sve je uredu" ili "ja sam u monogamnoj vezi, to me se ne tiče". Naš zadatak je da kažemo da je ovaj pregled brz, bezbolan i najvažnija investicija koju za sebe možete da uradite za 30-ak minuta godišnje - sugeriše dr Čuljić.
Pregledi koji glavu čuvaju
Prema savremenim standardima, prvi Papa test trebalo bi uraditi tri godine nakon početka seskusalnog života, a najkasnije do 25. godine. U toku reproduktivnog perioda žene, Papa test i kolposkopija se rade jednom godišnje. Nakon 65. godine, ako su svi prethodni nalazi bili uredni, skrining se može završiti. Naravno, ovo važi za žene bez simptoma i bez faktora rizika, a individualni plan uvek određuje ginekolog, navodi naš sagovornik.
- Kvalitetan pregled podrazumeva detaljan razgovor o simptomima, istoriji bolesti i rizicima, kolposkopski pregled grlića, uzimanje briseva za citologiju (Papa) na pravilan način, uz adekvatnu pripremu i sve češće HPV testiranje, posebno kod žena preko 30 godina, koje pokazuje prisustvo virusa visokog rizika. Svakako, vaš pregled bi trebalo da bude personalizovan - naglašava dr Čuljić.
Opcije lečenja
Kada je reč o terapijama, one su danas mnogo preciznije i znatno manje agresivne. Minimalno invazivna hirurgija (laparoskopija, histeroskopija) omogućava brži oporavak i manje komplikacija, dodaje ginekolog.
Najčešći simptomi koji mogu da ukažu na karcinom grlića materice su rozikasti iscedak iz vagine, krvarenje tokom seksualnih odnosa, tupi bol u donjem delu abdomena, kao i tegobe sa mokrenjem i pražnjenjem creva.
- Očuvanje plodnosti je sada moguće kod mladih žena sa ranim stadijumima. Za uznapredovale slučajeve, pored klasične radioterapije i hemoterapije, veliki napredak u svetu je i uvođenje ciljane terapije koja napada specifične karakteristike tumorskih ćelija, mada ona nažalost, još uvek nije dostupna kod nas. Ipak, to su ogromne promene koje nam ulivaju nadu i daju sigurnost. Iako je rak grlića materice u uznapredovalom stadijumu ozbiljna dijagnoza, opcije lečenja i kvalitet života su se značajno poboljšali - navodi dr Čuljić.
Bolje je sprečiti
Rak grlića materice spada u retke karcinome koji se mogu izbeći, a HPV vakcinacija je revolucija u prevenciji, podseća naš sagovornik.
- Danas postoje vakcine koje štite protiv najopasnijih tipova virusa, uzročnika karcinoma. U Srbiji, vakcina je besplatna za devojčice i dečake uzrasta 9-19 godina, što je odličan korak. Međutim, stopa vakcinacije je i dalje ispod optimalne. Svetska iskustva, kao recimo u Australiji, pokazuju da visoka pokrivenost vakcinacijom dramatično smanjuje učestalost prekanceroznih lezija i karcinoma. Važno je razbiti još jedan mit - HPV vakcina nije samo za devojčice i adolescente. Iako je najefikasnija pre početka seksualnog života, odobrena je i preporučena za žene do 45. godine - ističe dr Čuljić i poručuje:
- Ako imate preko 30 godina, razgovarajte sa svojim ginekologom o tome da li je vakcinacija za vas korisna, posebno ako imate nove partnere ili želite dodatni stepen zaštite uz redovni skrining. HPV vakcina je, nesumnjivo, najmoćniji alat za eliminaciju raka grlića materice u narednim generacijama.
Svaki dan u Srbiji 2 žene umru od raka grlića materice: Inicijativa da HPV vakcinu primi 30.000 dece u ovoj godini