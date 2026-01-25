Slušaj vest

Rak grlića materice je maligni tumor koji se razvija iz ćelija sluznice grlića. Prema poslednjim istraživanjima u preko 90 odsto slučajeva direktni uzrok je dugotrajna infekcija visokorizičnim tipovima humanog papiloma virusa. Virus, koji se najčešće prenosi seksualnim kontaktom može uzrokovati promene u ćelijama, od blagih prekanceroznih promena do invazivnog karcinoma. Srećom, ovaj proces, od infekcije do karcinoma, dešava se veoma sporo, tokom 10-15 godina, što ostavlja veliki prostor za prevenciju i rano otkrivanje, kaže za naš portal dr Miljan Čuljić, specijalista ginekologije i akušerstva.

U neslavnom evropskom vrhu Srbija je i dalje među vodećim evropskim zemljama po broju obolelih, podaci su Instituta za javno zdravlje "Batut". Godišnje gotovo 1.500 žena dobije dijagnozu raka grlića materice, a gotovo 700 izgubi bitku sa bolešću.

- Nažalost, brojke i dalje zabrinjavaju iz nekoliko razloga. Na prvom mestu je strah, jer se mnoge žene plaše pregleda ili rezultata. Potom sledi nedovoljna informisanost o tome da je bolest izlečiva ako se otkrije rano, kao i sistemski problemi u organizaciji skrininga. Pored opštih razloga, žene često stavljaju brigu o drugima ispred brige o sopstvenom zdravlju i pregled se stalno odlaže "za neki drugi put". Takođe, postoje zabune tipa "ako nemam simptome, sve je uredu" ili "ja sam u monogamnoj vezi, to me se ne tiče". Naš zadatak je da kažemo da je ovaj pregled brz, bezbolan i najvažnija investicija koju za sebe možete da uradite za 30-ak minuta godišnje - sugeriše dr Čuljić.

Pregledi koji glavu čuvaju

Prema savremenim standardima, prvi Papa test trebalo bi uraditi tri godine nakon početka seskusalnog života, a najkasnije do 25. godine. U toku reproduktivnog perioda žene, Papa test i kolposkopija se rade jednom godišnje. Nakon 65. godine, ako su svi prethodni nalazi bili uredni, skrining se može završiti. Naravno, ovo važi za žene bez simptoma i bez faktora rizika, a individualni plan uvek određuje ginekolog, navodi naš sagovornik.

HPV testiranje je dostupno u Srbiji u okviru skrining programa Foto: Shutterstock

- Kvalitetan pregled podrazumeva detaljan razgovor o simptomima, istoriji bolesti i rizicima, kolposkopski pregled grlića, uzimanje briseva za citologiju (Papa) na pravilan način, uz adekvatnu pripremu i sve češće HPV testiranje, posebno kod žena preko 30 godina, koje pokazuje prisustvo virusa visokog rizika. Svakako, vaš pregled bi trebalo da bude personalizovan - naglašava dr Čuljić.

Opcije lečenja

Kada je reč o terapijama, one su danas mnogo preciznije i znatno manje agresivne. Minimalno invazivna hirurgija (laparoskopija, histeroskopija) omogućava brži oporavak i manje komplikacija, dodaje ginekolog.

Ne čekajte na simptome Najčešći simptomi koji mogu da ukažu na karcinom grlića materice su rozikasti iscedak iz vagine, krvarenje tokom seksualnih odnosa, tupi bol u donjem delu abdomena, kao i tegobe sa mokrenjem i pražnjenjem creva.

- Očuvanje plodnosti je sada moguće kod mladih žena sa ranim stadijumima. Za uznapredovale slučajeve, pored klasične radioterapije i hemoterapije, veliki napredak u svetu je i uvođenje ciljane terapije koja napada specifične karakteristike tumorskih ćelija, mada ona nažalost, još uvek nije dostupna kod nas. Ipak, to su ogromne promene koje nam ulivaju nadu i daju sigurnost. Iako je rak grlića materice u uznapredovalom stadijumu ozbiljna dijagnoza, opcije lečenja i kvalitet života su se značajno poboljšali - navodi dr Čuljić.

Očuvanje plodnosti je sada moguće kod mladih žena sa ranim stadijumima Foto: Shutterstock

Bolje je sprečiti

Rak grlića materice spada u retke karcinome koji se mogu izbeći, a HPV vakcinacija je revolucija u prevenciji, podseća naš sagovornik.

- Danas postoje vakcine koje štite protiv najopasnijih tipova virusa, uzročnika karcinoma. U Srbiji, vakcina je besplatna za devojčice i dečake uzrasta 9-19 godina, što je odličan korak. Međutim, stopa vakcinacije je i dalje ispod optimalne. Svetska iskustva, kao recimo u Australiji, pokazuju da visoka pokrivenost vakcinacijom dramatično smanjuje učestalost prekanceroznih lezija i karcinoma. Važno je razbiti još jedan mit - HPV vakcina nije samo za devojčice i adolescente. Iako je najefikasnija pre početka seksualnog života, odobrena je i preporučena za žene do 45. godine - ističe dr Čuljić i poručuje: