Izbegavanje prerađene hrane, šećera i alkohola ključno je za smanjenje opterećenja jetre.

Jetra, centralni organ za detoksikaciju, ima ključnu ulogu u održavanju našeg zdravlja. Ona ne samo da filtrira toksine iz krvi, već i metaboliše masti, proteine i ugljene hidrate, proizvodeći esencijalne enzime i hormone. Ipak, usled nezdravih navika, jetra može postati preopterećena, što dovodi do nakupljanja toksina i oslabljenog funkcionisanja, kaže na svom Instagram nalogu specijalista medicine rada, farmacije i lekar integrativne medicine prof. dr Dušan Vešović.

- Simptomi preopterećene jetre uključuju umor, nadutost, probavne smetnje i nakupljanje masnog tkiva. Ukoliko se ovi simptomi ignorišu, može doći do ozbiljnijih problema kao što su masna jetra, insulinska rezistencija i hronične bolesti - upozorava doktor.

Od cvekle do vežbanja

Prof. dr Vešović kao rešenje preporučuje holistički pristup koji kombinuje pravilnu ishranu, suplementaciju i tehnike detoksikacije.

- Ovaj protokol uključuje unošenje namirnica bogatih antioksidansima, kao što su cvekla, artičoke i zeleni čaj, koje pomažu u neutralisanju slobodnih radikala i obnavljanju ćelija jetre. Takođe, preporučuju se suplementi poput mlečnog čička i kurkumina koji dodatno pomažu proces detoksikacije - sugeriše profesor i dodaje:

Namirnice bogate antioksidansima obnavljaju ćelije jetre Foto: Julia Sudnitskaya/Shutterstock

- Važnost ishrane i hidratacije ne može se dovoljno naglasiti. Izbegavanje prerađene hrane, šećera i alkohola ključno je za smanjenje opterećenja jetre. Redovna fizička aktivnost i unos dovoljno vode pomažu u eliminaciji toksina i održavanju optimalne funkcije jetre.

Kad jetra radi kao sat

Detoksikacija jetre nije samo kratkoročna promena, već deo celokupnog zdravog stila života koji uključuje balansiranu ishranu i redovnu aktivnost. Sve to daje i vidljive rezultate.