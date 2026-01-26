Najopasniji scenario nastaje kada se nakit za zube pokušava fiksirati na svoju ruku ili kod nestručnih osoba.

Slušaj vest

,,Grillz“ odnosno nakit za zube je u poslednjih nekoliko godina prešao put od subkulturnog simbola do gotovo uobičajenog modnog detalja. Ljudi ga doživljavaju kao način da naglase stil, pripadnost određenoj muzičkoj ili urbanoj estetici, ili jednostavno da na fotografijama i u izlascima naglase osmeh.

- To su metalni ukrasi koji se nose preko zuba, najčešće na prednjim zubima.Mogu biti od zlata ili platine, sa ili bez dragog kamenja, a na tržištu postoje i jeftinije varijante od različitih metalnih legura i cirkona. U popularnu kulturu su snažno ušli kroz hip-hop scenu i danas se nose kao modni detalj i statusni simbol, a ne kao nešto što ima medicinsku funkciju. Eefekat se svodi isključivo na izgled, dok posledice po oralno zdravlje zavise od toga kako je napravljen, koliko se nosi i kakva je higijena osobe koja ga koristi - objašnjava dr sci. Nataša Pejčić, stomatolog.

Zamka za bakterijski plak i ostatke hrane

Prema njenim rečima u praksi se može sresti nekoliko varijanti, od kvalitetno izrađenih, personalizovanih "grillz-a" koji su rađeni po meri, do jeftinih univerzalnih modela koji se kupuju onlajn i pokušavaju da se prilagode kod kuće.

- Upravo ta razlika često određuje da li će grillz ostati samo kratkotrajni modni detalj ili postati okidač za probleme. Kada je izrada precizna, ivice uglačane, a naleganje stabilno bez pritiska na desni rizik može biti manji. Međutim, čim postoji prostor između metala i zuba, ili čim grillz pritiska gingivu i povređuje sluzokožu, oralna šupljina dobija idealne uslove za zadržavanje plaka, iritaciju i upalu - upozorava doktorka.

Najčešći faktor rizika jeste ubrzano nakupljanje naslaga.

- Grillz, posebno ako se nosi više sati ili svakodnevno, funkcioniše kao svojevrsna zamka za bakterijski plak i ostatke hrane. Ispod ukrasa nastaje vlažna i teško dostupna zona, a kada se tome doda slatka ili lepljiva hrana, karijes dobija sve uslove da napreduje brže nego što korisnik očekuje. Problem je što promene često počinju tiho, kao početna demineralizacija, pa osoba neko vreme ne oseća ništa. Kada se pojavi preosetljivost, promene boje ili bol, šteta je već nastala, a stomatološko lečenje složenije. Paralelno sa karijesom, desni mogu postati crvene, osetljive i sklone krvarenju, naročito ako ivice grillz-a iritiraju gingivu ili ako se ispod njega zubi ne čiste dovoljno pažljivo.

Paralelno sa karijesom, desni mogu postati crvene, osetljive i sklone krvarenju, naročito ako ivice grillz-a iritiraju gingivu ili ako se ispod njega zubi ne čiste dovoljno pažljivo Foto: Shutterstock

Opasnosti lepljenja nakita kod kuće

Drugi problem koji se često zanemaruje jeste mehaničko opterećenje zuba i poremećaj zagrižaja.

- Metalni dodatak menja način na koji se zubi dodiruju, naročito ako je deblji ili ako podiže zagrižaj. Kod nekih osoba to se završi samo osećajem stranog tela i privremenom nelagodnošću, ali kod drugih može dovesti do napetosti mišića, nelagodnosti u predelu viličnog zgloba ili glavobolja. Najopasniji scenario nastaje kada se grillz pokušava fiksirati na svoju ruku ili kod nestručnih osoba.Kućno lepljenje različitim lepkovima ili trikovima koji kruže internetom može dovesti do oštećenja gleđi, hemijske iritacije desni, pa čak i do situacije da se ukras teško skida bez profesionalne intervencije.

Kome se nakit za zube nikako ne preporučuje?

Kako ističe doktorka Pejčić postoje grupe pacijenata kojima se "grillz" posebno ne preporučuje.

- To su osobe sa aktivnim karijesom, početnim karijesnim lezijama, oni koji već imaju probleme sa desnima, adolescenti i deca sa nestabilnim higijenskim navikama, kao i pacijenti sa ortodontskim aparatima, ili izraženim bruksizmom. Kod njih i bez grillz-a postoji povećan rizik od zadržavanja plaka, a nakit preko zuba samo ubrzava put ka komplikacijama. Naravno, to ne znači da će se kod svake osobe razviti problem, ali znači da stomatolog mora jasno da postavi odnos koristi i rizika, pri čemu je korist kod grillz-a estetska i subjektivna, a rizik medicinski i objektivan.

Pre stavljanja nakita za zube obavezno se posavetujte sa stomatologom Foto: Shutterstock

Za osobe koje žele da nose grillz, najrazumniji pristup je da se on posmatra kao privremeni modni detalj. Idealno je da bude izrađen po meri, sa glatkim ivicama, uz proveru zuba i desni pre nošenja.