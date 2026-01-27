Hladnoća, pojačana fizička aktivnost, nagle promene klimatskih uslova i boravak na snegu mogu povećati rizik od prehlada, povreda, iscrpljenosti i iritacija kože

Zima na planini donosi sneg, svež vazduh i dane ispunjene skijanjem, sankanjem i boravkom u prirodi. Ipak, hladnoća, pojačana fizička aktivnost, nagle promene klimatskih uslova i boravak na snegu mogu povećati rizik od prehlada, povreda, iscrpljenosti i iritacija kože.

Sastavni deo zimske putne apoteke su preparati za prve simptome prehlade i gripa, lekovi za snižavanje telesne temperature, protiv mučnine i povraćanja, preparati protiv dijareje i probiotici, sredstva za nadoknadu tečnosti i elektrolita, lekovi protiv bolova i alergija, preparati za negu kože i zaštitu usana, sredstva za pružanje prve pomoći, preparati za mišiće i zglobove, kao i preparati za jačanje imunog sistema.

- Pre svega, ne treba zaboraviti redovnu terapiju, ukoliko se koristi. Ostali sadržaj putne apoteke prilagođava se destinaciji, dužini boravka i načinu putovanja. Pre polaska, preporučuje se savetovanje sa farmaceutom, kako o izboru preparata, tako i o načinu njihovog čuvanja i količini koja je neophodna za vreme provedeno na putu. Dobro pripremljena putna apoteka znači manje brige i više uživanja, kako bi boravak na planini ostao u znaku odmora, rekreacije i lepih zimskih uspomena. Zdravstveno-farmaceutski sistem ne funkcioniše isto u svim zemljama. Ono što se u Srbiji može dobiti bez lekarskog recepta, u inostranstvu može biti teže dostupno. Lekove za skidanje temperature, tablete protiv alergije i niz drugih proizvoda u nekim državama se mogu dobiti isključivo uz lekarski izveštaj i recept. Upravo zato, najbolje je poneti ih sa sobom – savetuje Jovana Bojović, farmaceutkinja Farmaceutske komore Srbije.

Jovana Bojović, farmaceutkinja Farmaceutske komore Srbije: Ono što se u Srbiji može dobiti bez lekarskog recepta, u inostranstvu može biti teže dostupno. Foto: Farmaceutska komora Srbije

Evo šta sve treba da sadrži zimska putna apoteka: Preparati za prve simptome prehlade i gripa

- Prvi i nezaobilazni sastav svake zimske putne apoteke. Kijanje, grebanje u grlu, malaksalost, zapušen nos mogu biti prvi znaci prehlade ili gripa. Zato obavezno sa sobom ponesite septolete ili sprej za grlo, sirup za suv ili produktivan kašalj, tople napitke ili praškove kao kombinovane preparate koji ublažavaju više simptoma odjednom. Kako su na putovanjima česte infekcije gornjih disajnih puteva obavezno je kod sebe imati ampule fizioloskog rastvora ili sprejeva za nos koji sprečavaju isušivanje sluzokože.

Lekovi protiv bolova i temperature

Preporuka je da se na put ponesu oni lekovi koji su u dosadašnjem iskustvu ispoljili najbolji efekat u tretmanu bola i temperature.

- Na tržištu se mogu naći u različitim farmaceutskim oblicima i jačini, tako da je preporuka koristiti one efikasne i proverene. Temperatura se spušta lekovima kada pređe 38,5 C. Postoji veliki izbor lekova koji predstavljaju kombinaciju više aktivnih supstanci. Iskustva pokazuju da kod mnoge dece paracetamol ne može da obori temperaturu koja prelazi 38,5 C tako da se ibuprofen smatra lekom izbora u ovakvim slučajevima. Takođe, treba poneti i toplomer.

Pre svega, ne treba zaboraviti redovnu terapiju, ukoliko se koristi. Ostali sadržaj putne apoteke prilagođava se destinaciji, dužini boravka i načinu putovanja Foto: AP, Shutterstock

Lekovi protiv mučnine i povraćanja/sredstva za rehidrataciju

Ukoliko neko pati od mučnine i povraćanja u toku puta preporuka je da se korstite lekove koji blokiraju pojavu ovih simptoma i to pola sata pre putovanja i ponovno doziranje, ako se radi o dužim putovanjima.

- Doziranje se prilagođava prema uzrastu. Ukoliko do povraćanja ipak dođe neophodno je imati preparat za nadoknadu elektrolita. Primenjuju se kako bi se postigla brza rehidratacija. Na tržištu su prisutni preparati u vidu praška, šumećih tableta, prijatnih ukusa, sa dodatkom glukoze i elektrolita. Pogodni su za bebe, decu i odrasle.

Lekovi protiv dijareje i probiotici

U tretmanu putničkih dijareja koriste se sredstva koja nadoknađuju izgubljenu tečnost i smanjuju rizik od dehidratacije organizma, zatim adsorbensi (beli ugalj), probiotici, koji mogu da se uzimaju i preventivno par dana pre putovanja, ali i lekovi koji svojim specifičnim mehanizmom dejstva sprečavaju eskalaciju i dužinu trajanja simptoma.

- Sastavni deo probiotika su bakterijske kulture: Saharomices bulardi, Lactobacilus bifidus, Lactobacillus rhamnosus,casei... prisutne u dovoljnoj količini da mogu da uspostave i održe adekvatnu crevnu floru narušenu dijarejom, uz to deluju na imunitet i prevenitaju nastanak mogučih urinarnih infekcija.

Antihistaminici

Na put treba poneti antihistaminike koje se uobičajeno koriste u slučaju pojave simptoma alergije, koji se mogu manfestovati osipom ili promenena na disajnim putevima.

- Na našem tržištu se mogu naći u obliku tabela(sirupa)/masti(krem-gela)/kapi za oči i/ili sprejevi za nos. Kod masti se mora voditi računa da se ne primenjuje odmah po izlasku na sunce, jer su neke od njih fotosenzitivne i mogu ostaviti fleke na telu. Za decu i bebe se biraju masti i kreme na isključivo biljnoj bazi.

Tokom zimskih dana je neophodno, pa je tako i prpeoručeno sa sobom poneti kompleks vitamina i minerala za dodatnu dozu energije Foto: Shutterstock

Preparati za negu kože i usana Hladno vreme dodatno može isušiti našu kožu lica i usana, zbog toga obavezno sa sobom ponesite hranljive hreme za intenzivnu hidrataciju, kao i balzam za usne sa spf faktorom.

Preparati za mišiće i zglobove

Nakon skijanja i drugih zimskih akitvnosti neophodno je kod sebe imati gel ili kremu protiv bolova za masažu i opuštanje.

Jačanje imunog sistema

Tokom zimskih dana je neophodno, pa je tako i prpeoručeno sa sobom poneti kompleks vitamina i mineralaza dodatnu dozu energije.