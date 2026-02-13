Slušaj vest

Za mnoge žene, nevoljno mokrenjenije samo zdravstveni problem, već tiha svakodnevna borba o kojoj se retko govori naglas. Ono se često javlja nenajavljeno – tokom smeha, kijanja ili obične šetnje – i polako, ali sigurno, menja način života.

Stid, nelagodnost i strah da će „nezgoda“ biti primetna, teraju mnoge žene da se povuku iz aktivnosti koje su nekada volele. Iako je reč o čestom i lečivom stanju, urinarna stres inkontinencija i dalje ostaje tabu tema, naročito u zrelijim godinama.

O uzrocima, simptomima i lečenju ovog problema govori dr Miloš Radović, uroginekolog i načelnik Dnevne bolnice GAK "Višegradska".

- Urinarna stres inkontinencija najčešće se javlja kod žena zrelije životne dobi, naročito kod onih koje su imale više porođaja ili težak porođaj. U velikom broju slučajeva simptomi se javljaju tokom ili nakon menopauze, kao posledica slabljenja ligamenata i potpornih struktura male karlice. Procene pokazuju da je stres inkontinencija prisutna kod oko 18–22% žena, naročito onih sa genetskom predispozicijom ka slabljenju ligamenata, fascija i mišića koji održavaju ginekološke organe u pravilnom anatomskom položaju. Najčešće dolazi do spuštanja prednjeg zida vagine i mokraćne bešike (cistokela), što se manifestuje gubitkom kontrole mokrenja i nemogućnošću zadržavanja urina - kaže na svom blogu dr Miloš Radović. 

inkontinencija-shutterstock-2237883961.jpg
Urinarna stres inkontinencija najčešće se javlja kod žena zrelije životne dobi, naročito kod onih koje su imale više porođaja ili težak porođaj Foto: Shutterstock

Uticaj na kvalitet života

Ispuštanje mokraće čak i pri minimalnom fizičkom naporu – kijanju, kašljanju, smehu ili vežbanju – značajno utiče na psihičko stanje žene.

- Javljaju se osećaji stida, nesigurnosti i povlačenja iz društvenih i fizičkih aktivnosti. Inkontinencija često zahteva stalno korišćenje uložaka i predstavlja problem o kome se retko govori, naročito u manjim sredinama - ističe dr Radović.

Normalna funkcija mokraćne bešike

Zdrava mokraćna bešika:

  • prazni se 4–8 puta dnevno, na 3–4 sata
  • može da skladišti 400–600 ml urina
  • daje jasan signal punoće uz dovoljno vremena da se stigne do toaleta
  • prazni se u potpunosti
  • ne dozvoljava nevoljno curenje mokraće

Funkcija bešike zavisi od:

  • detruzora – mišića bešike koji omogućava punjenje i pražnjenje
  • urinarnog sfinktera – kružnog mišića karličnog dna koji zatvara mokraćnu cev

Kod poremećaja ove fine ravnoteže dolazi do inkontinencije.

Epidemiologija

- Oko 18 miliona žena u SAD boluje od urinarne inkontinencije

- 65% ima stresnu ili mešovitu inkontinenciju

- 1/3 žena starijih od 65 godina ima neki stepen inkontinencije

- Samo 30% žena se obrati lekaru

- Više od 80% slučajeva može se uspešno lečiti

Grafički prikaz urinarne infekcije kod žena devojka sa rukama preko stomaka
65% ima stresnu ili mešovitu inkontinenciju Foto: Shutterstock

Uzroci urinarne inkontinencije

  • Vaginalni porođaji (dužina i težina porođaja)
  • Više porođaja
  • Gojaznost
  • Godine života
  • Dizanje tereta i intenzivno vežbanje
  • Epiziotomije
  • Prethodne vaginalne operacije
  • Cistokela, histerektomija
  • Opstipacija
  • Neurološki i urođeni faktori

Najčešći tipovi inkontinencije

  • stres inkontinencija
  • urgentna inkontinencija
  • mešovita inkontinencija

Simptomi stres inkontinencije

Stres inkontinencija se javlja pri:

  • kašljanju
  • kijanju
  • smejanju
  • naprezanju
  • podizanju tereta
  • fizičkoj aktivnosti

Gubitak mokraće se javlja bez prethodnog nagona za mokrenjem, u količini od nekoliko kapi do većih količina.

inkontinencija shutterstock_2469747433.jpg
Gubitak mokraće se javlja bez prethodnog nagona za mokrenjem, u količini od nekoliko kapi do većih količina Foto: Shutterstock

Dijagnostika

Dijagnostika uključuje:

Pravilna dijagnoza je ključna jer se terapija različitih tipova inkontinencije značajno razlikuje.

Terapija urinarne inkontinencije

Podrazumeva pre svega promenu stila i načina života: 

  • smanjenje telesne težine
  • smanjen unos kofeina i gaziranih pića
  • lečenje opstipacije i hroničnog kašlja
  • izbegavanje naprezanja
  • Kegelove vežbe (minimum 6–12 meseci)

Čak 90% pacijentkinja odustane od Kegelovih vežbi u prvom mesecu, iako su one izuzetno efikasne ako se pravilno i uporno sprovode.

kegelove-vezbe-shutterstock-2419890981.jpg
Kegelove vežbe su izuzetno efikasne ako se pravilno i uporno sprovode Foto: Shutterstock

Hirurško lečenje

Najefikasniji hirurški metod danas je ugradnja suburetralne tračice (TVT, TOT, sling):

  • uspešnost: 80–90%
  • minimalno invazivna procedura
  • brz oporavak
  • dugotrajni rezultati

Hirurgija rešava samo probleme izazvane slabošću uretre i vrata bešike, ali ne i sve oblike poremećaja mokrenja.

Laserska i radiofrekventna terapija

Laserski tretmani:

  • stimulišu stvaranje novog kolagena
  • zatežu vaginalne zidove
  • poboljšavaju potporu bešici i uretri
  • smanjuju simptome stres inkontinencije

Posebno su pogodni za:

Prema rečima doktora Radovića ne postoji „čarobno rešenje“ za urinaru stres inkontinenciju.

- Strpljenje, upornost, pravilna dijagnostika i individualni terapijski pristup ključ su uspešnog lečenja. Rano prepoznavanje problema značajno povećava šanse za uspešno, brže i dugotrajnije poboljšanje kvaliteta života.

