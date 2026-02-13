Ispuštanje mokraće čak i pri minimalnom fizičkom naporu – kijanju, kašljanju, smehu ili vežbanju – značajno utiče na psihičko stanje žene

Za mnoge žene, nevoljno mokrenjenije samo zdravstveni problem, već tiha svakodnevna borba o kojoj se retko govori naglas. Ono se često javlja nenajavljeno – tokom smeha, kijanja ili obične šetnje – i polako, ali sigurno, menja način života.

Stid, nelagodnost i strah da će „nezgoda“ biti primetna, teraju mnoge žene da se povuku iz aktivnosti koje su nekada volele. Iako je reč o čestom i lečivom stanju, urinarna stres inkontinencija i dalje ostaje tabu tema, naročito u zrelijim godinama.

O uzrocima, simptomima i lečenju ovog problema govori dr Miloš Radović, uroginekolog i načelnik Dnevne bolnice GAK "Višegradska".

- Urinarna stres inkontinencija najčešće se javlja kod žena zrelije životne dobi, naročito kod onih koje su imale više porođaja ili težak porođaj. U velikom broju slučajeva simptomi se javljaju tokom ili nakon menopauze, kao posledica slabljenja ligamenata i potpornih struktura male karlice. Procene pokazuju da je stres inkontinencija prisutna kod oko 18–22% žena, naročito onih sa genetskom predispozicijom ka slabljenju ligamenata, fascija i mišića koji održavaju ginekološke organe u pravilnom anatomskom položaju. Najčešće dolazi do spuštanja prednjeg zida vagine i mokraćne bešike (cistokela), što se manifestuje gubitkom kontrole mokrenja i nemogućnošću zadržavanja urina - kaže na svom blogu dr Miloš Radović.

Uticaj na kvalitet života

Ispuštanje mokraće čak i pri minimalnom fizičkom naporu – kijanju, kašljanju, smehu ili vežbanju – značajno utiče na psihičko stanje žene.

- Javljaju se osećaji stida, nesigurnosti i povlačenja iz društvenih i fizičkih aktivnosti. Inkontinencija često zahteva stalno korišćenje uložaka i predstavlja problem o kome se retko govori, naročito u manjim sredinama - ističe dr Radović.

Normalna funkcija mokraćne bešike

Zdrava mokraćna bešika:

prazni se 4–8 puta dnevno, na 3–4 sata

može da skladišti 400–600 ml urina

daje jasan signal punoće uz dovoljno vremena da se stigne do toaleta

prazni se u potpunosti

ne dozvoljava nevoljno curenje mokraće

Funkcija bešike zavisi od:

detruzora – mišića bešike koji omogućava punjenje i pražnjenje

urinarnog sfinktera – kružnog mišića karličnog dna koji zatvara mokraćnu cev

Kod poremećaja ove fine ravnoteže dolazi do inkontinencije.

Epidemiologija - Oko 18 miliona žena u SAD boluje od urinarne inkontinencije - 65% ima stresnu ili mešovitu inkontinenciju - 1/3 žena starijih od 65 godina ima neki stepen inkontinencije - Samo 30% žena se obrati lekaru - Više od 80% slučajeva može se uspešno lečiti

Uzroci urinarne inkontinencije Vaginalni porođaji (dužina i težina porođaja)

Više porođaja

Gojaznost

Godine života

Dizanje tereta i intenzivno vežbanje

Epiziotomije

Prethodne vaginalne operacije

Cistokela, histerektomija

Opstipacija

Neurološki i urođeni faktori Najčešći tipovi inkontinencije stres inkontinencija

urgentna inkontinencija

mešovita inkontinencija Simptomi stres inkontinencije

Stres inkontinencija se javlja pri:

kašljanju

kijanju

smejanju

naprezanju

podizanju tereta

fizičkoj aktivnosti

Gubitak mokraće se javlja bez prethodnog nagona za mokrenjem, u količini od nekoliko kapi do većih količina.

Dijagnostika

Dijagnostika uključuje:

ginekološki pregled (procena spuštenosti organa)

dnevnik mokrenja

laboratorijske analize urina

urodinamsko ispitivanje

stres test

Q-tip test

pad test (24h)

Pravilna dijagnoza je ključna jer se terapija različitih tipova inkontinencije značajno razlikuje.

Terapija urinarne inkontinencije

Podrazumeva pre svega promenu stila i načina života:

smanjenje telesne težine

smanjen unos kofeina i gaziranih pića

lečenje opstipacije i hroničnog kašlja

izbegavanje naprezanja

Kegelove vežbe (minimum 6–12 meseci)

Čak 90% pacijentkinja odustane od Kegelovih vežbi u prvom mesecu, iako su one izuzetno efikasne ako se pravilno i uporno sprovode.

Hirurško lečenje

Najefikasniji hirurški metod danas je ugradnja suburetralne tračice (TVT, TOT, sling):

uspešnost: 80–90%

minimalno invazivna procedura

brz oporavak

dugotrajni rezultati

Hirurgija rešava samo probleme izazvane slabošću uretre i vrata bešike, ali ne i sve oblike poremećaja mokrenja.

Laserska i radiofrekventna terapija

Laserski tretmani:

stimulišu stvaranje novog kolagena

zatežu vaginalne zidove

poboljšavaju potporu bešici i uretri

smanjuju simptome stres inkontinencije

Posebno su pogodni za:

pacijentkinje koje žele da izbegnu operaciju

žene sa kontraindikacijama za hirurško lečenje

postmenopauzalne pacijentkinje

Prema rečima doktora Radovića ne postoji „čarobno rešenje“ za urinaru stres inkontinenciju.