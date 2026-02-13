Urinarna stres inkontinencija: Uroginekolog otkriva uzroke nevoljnog mokrenja i mogućnosti savremenog lečenja
Za mnoge žene, nevoljno mokrenjenije samo zdravstveni problem, već tiha svakodnevna borba o kojoj se retko govori naglas. Ono se često javlja nenajavljeno – tokom smeha, kijanja ili obične šetnje – i polako, ali sigurno, menja način života.
Stid, nelagodnost i strah da će „nezgoda“ biti primetna, teraju mnoge žene da se povuku iz aktivnosti koje su nekada volele. Iako je reč o čestom i lečivom stanju, urinarna stres inkontinencija i dalje ostaje tabu tema, naročito u zrelijim godinama.
O uzrocima, simptomima i lečenju ovog problema govori dr Miloš Radović, uroginekolog i načelnik Dnevne bolnice GAK "Višegradska".
- Urinarna stres inkontinencija najčešće se javlja kod žena zrelije životne dobi, naročito kod onih koje su imale više porođaja ili težak porođaj. U velikom broju slučajeva simptomi se javljaju tokom ili nakon menopauze, kao posledica slabljenja ligamenata i potpornih struktura male karlice. Procene pokazuju da je stres inkontinencija prisutna kod oko 18–22% žena, naročito onih sa genetskom predispozicijom ka slabljenju ligamenata, fascija i mišića koji održavaju ginekološke organe u pravilnom anatomskom položaju. Najčešće dolazi do spuštanja prednjeg zida vagine i mokraćne bešike (cistokela), što se manifestuje gubitkom kontrole mokrenja i nemogućnošću zadržavanja urina - kaže na svom blogu dr Miloš Radović.
Uticaj na kvalitet života
Ispuštanje mokraće čak i pri minimalnom fizičkom naporu – kijanju, kašljanju, smehu ili vežbanju – značajno utiče na psihičko stanje žene.
- Javljaju se osećaji stida, nesigurnosti i povlačenja iz društvenih i fizičkih aktivnosti. Inkontinencija često zahteva stalno korišćenje uložaka i predstavlja problem o kome se retko govori, naročito u manjim sredinama - ističe dr Radović.
Normalna funkcija mokraćne bešike
Zdrava mokraćna bešika:
- prazni se 4–8 puta dnevno, na 3–4 sata
- može da skladišti 400–600 ml urina
- daje jasan signal punoće uz dovoljno vremena da se stigne do toaleta
- prazni se u potpunosti
- ne dozvoljava nevoljno curenje mokraće
Funkcija bešike zavisi od:
- detruzora – mišića bešike koji omogućava punjenje i pražnjenje
- urinarnog sfinktera – kružnog mišića karličnog dna koji zatvara mokraćnu cev
Kod poremećaja ove fine ravnoteže dolazi do inkontinencije.
- Oko 18 miliona žena u SAD boluje od urinarne inkontinencije
- 65% ima stresnu ili mešovitu inkontinenciju
- 1/3 žena starijih od 65 godina ima neki stepen inkontinencije
- Samo 30% žena se obrati lekaru
- Više od 80% slučajeva može se uspešno lečiti
Uzroci urinarne inkontinencije
- Vaginalni porođaji (dužina i težina porođaja)
- Više porođaja
- Gojaznost
- Godine života
- Dizanje tereta i intenzivno vežbanje
- Epiziotomije
- Prethodne vaginalne operacije
- Cistokela, histerektomija
- Opstipacija
- Neurološki i urođeni faktori
Najčešći tipovi inkontinencije
- stres inkontinencija
- urgentna inkontinencija
- mešovita inkontinencija
Simptomi stres inkontinencije
Stres inkontinencija se javlja pri:
- kašljanju
- kijanju
- smejanju
- naprezanju
- podizanju tereta
- fizičkoj aktivnosti
Gubitak mokraće se javlja bez prethodnog nagona za mokrenjem, u količini od nekoliko kapi do većih količina.
Dijagnostika
Dijagnostika uključuje:
- ginekološki pregled (procena spuštenosti organa)
- dnevnik mokrenja
- laboratorijske analize urina
- urodinamsko ispitivanje
- stres test
- Q-tip test
- pad test (24h)
Pravilna dijagnoza je ključna jer se terapija različitih tipova inkontinencije značajno razlikuje.
Terapija urinarne inkontinencije
Podrazumeva pre svega promenu stila i načina života:
- smanjenje telesne težine
- smanjen unos kofeina i gaziranih pića
- lečenje opstipacije i hroničnog kašlja
- izbegavanje naprezanja
- Kegelove vežbe (minimum 6–12 meseci)
Čak 90% pacijentkinja odustane od Kegelovih vežbi u prvom mesecu, iako su one izuzetno efikasne ako se pravilno i uporno sprovode.
Hirurško lečenje
Najefikasniji hirurški metod danas je ugradnja suburetralne tračice (TVT, TOT, sling):
- uspešnost: 80–90%
- minimalno invazivna procedura
- brz oporavak
- dugotrajni rezultati
Hirurgija rešava samo probleme izazvane slabošću uretre i vrata bešike, ali ne i sve oblike poremećaja mokrenja.
Laserska i radiofrekventna terapija
Laserski tretmani:
- stimulišu stvaranje novog kolagena
- zatežu vaginalne zidove
- poboljšavaju potporu bešici i uretri
- smanjuju simptome stres inkontinencije
Posebno su pogodni za:
- pacijentkinje koje žele da izbegnu operaciju
- žene sa kontraindikacijama za hirurško lečenje
- postmenopauzalne pacijentkinje
Prema rečima doktora Radovića ne postoji „čarobno rešenje“ za urinaru stres inkontinenciju.
- Strpljenje, upornost, pravilna dijagnostika i individualni terapijski pristup ključ su uspešnog lečenja. Rano prepoznavanje problema značajno povećava šanse za uspešno, brže i dugotrajnije poboljšanje kvaliteta života.
Urolog Ivica Nikolić o inkontineciji kod žena: Kad se javi nekontrolisano oticanje mokraće tračice rešavaju problem