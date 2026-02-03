Pravilna ishrana ima važnu ulogu u ublažavanju simptoma i oporavku sluzokože želuca kod osoba koje imaju heliko bakteriju

Heliko bakterija često je prisutna bez izraženih simptoma, ali kod određenog broja ljudi može dovesti do gastritisa, čira na želucu i drugih komplikacija.

Heliko bakterija je spiralna bakterija koja se nastanjuje u sluzokoži želuca. Njena specifičnost je sposobnost da preživi u kiseloj sredini želuca, što joj omogućava da se dugotrajno zadrži u organizmu.

Kod mnogih osoba infekcija prolazi bez simptoma, ali kod drugih može izazvati hroničnu upalu želuca, bolove, mučninu i poremećaje varenja. Ukoliko se ne prepozna i ne leči na vreme, infekcija može dovesti do ozbiljnijih zdravstvenih problema.

Kako se prenosi heliko bakterija?

Heliko bakterija se najčešće prenosi oralno, putem kontaminirane hrane i vode ili direktnim kontaktom sa zaraženom osobom. Prenos je moguć i kroz zajedničko korišćenje pribora za jelo, čaša ili loše opranih ruku.

Infekcija se često stiče još u detinjstvu, ali se simptomi mogu javiti tek godinama kasnije, kada dođe do slabljenja imuniteta ili drugih faktora koji pogoduju razvoju bolesti.

Heliko bakterija je spiralna bakterija koja se nastanjuje u sluzokoži želuca Foto: Shuterstock

Koji su glavni faktori rizika za razvoj infekcije?

Na razvoj infekcije heliko bakterijom utiče više faktora, koji se često međusobno prepliću i povećavaju verovatnoću obolevanja.

Životno okruženje - Život u sredinama sa većom gustinom stanovništva i ograničenim higijenskim uslovima povećava rizik od prenosa heliko bakterije. Zajednički prostori i blizak kontakt među ljudima olakšavaju širenje infekcije.

Izvori vode - Korišćenje zdravstveno neispravne ili nedovoljno kontrolisane vode može predstavljati značajan rizik. Kontaminirana voda je jedan od čestih puteva prenosa bakterije, naročito u područjima sa slabijom infrastrukturom.

Loši sanitarni uslovi - Nedostatak adekvatnih sanitarnih uslova i nepravilna higijena povećavaju mogućnost kontakta sa bakterijom. Neredovno pranje ruku pre obroka i nakon korišćenja toaleta dodatno doprinosi riziku od infekcije.

Kontakt sa zaraženom osobom - Blizak kontakt sa osobom koja ima heliko bakteriju, posebno unutar porodice, povećava verovatnoću prenosa. Infekcija se lako širi među članovima domaćinstva kroz svakodnevne navike i zajedničku upotrebu predmeta.

Ishrana i imunitet - Neuravnotežena ishrana siromašna hranljivim materijama može oslabiti imuni sistem i smanjiti sposobnost organizma da se izbori sa infekcijom. Slab imunitet predstavlja važan faktor rizika jer omogućava bakteriji da se lakše zadrži i razmnožava u želucu.

Bol u stomaku je jedan od najčešćih simptoma infekcije heliko bakterijom Foto: Shutterstock

Koji su najčešći simptomi heliko bakterije?

Simptomi infekcije heliko bakterijom mogu biti različitog intenziteta i često se ne javljaju kod svih zaraženih osoba. Kod nekih ljudi infekcija prolazi gotovo neprimetno, dok kod drugih može izazvati izražene tegobe koje utiču na svakodnevno funkcionisanje.

Najčešći simptomi povezani sa heliko bakterijom uključuju sledeće:

Bol u stomaku je jedan od najčešćih simptoma infekcije heliko bakterijom. Najčešće se opisuje kao peckanje, tupa bol ili osećaj nelagodnosti u gornjem delu stomaka. Tegobe se često pojačavaju između obroka ili tokom noći, kada je želudac prazan.

je jedan od najčešćih simptoma infekcije heliko bakterijom. Najčešće se opisuje kao peckanje, tupa bol ili osećaj nelagodnosti u gornjem delu stomaka. Tegobe se često pojačavaju između obroka ili tokom noći, kada je želudac prazan. Nadimanje i pojačano stvaranje gasova česti su kod osoba koje imaju heliko bakteriju. Ovaj simptom nastaje kao posledica poremećenog varenja i iritacije želudačne sluzokože, što može dovesti do neprijatnog osećaja punoće i pritiska u stomaku.

česti su kod osoba koje imaju heliko bakteriju. Ovaj simptom nastaje kao posledica poremećenog varenja i iritacije želudačne sluzokože, što može dovesti do neprijatnog osećaja punoće i pritiska u stomaku. Mučnina je čest pratilac infekcije heliko bakterijom, naročito ujutru ili nakon obroka. Kod nekih osoba mučnina može biti blaga i prolazna, dok kod drugih može biti izraženija i povremeno praćena povraćanjem.

je čest pratilac infekcije heliko bakterijom, naročito ujutru ili nakon obroka. Kod nekih osoba mučnina može biti blaga i prolazna, dok kod drugih može biti izraženija i povremeno praćena povraćanjem. Infekcija heliko bakterijom može dovesti do smanjenog apetita i izbegavanja hrane zbog straha od bola ili mučnine nakon obroka. Dugotrajan gubitak apetita može rezultirati neželjenim gubitkom telesne težine.

zbog straha od bola ili mučnine nakon obroka. Dugotrajan gubitak apetita može rezultirati neželjenim gubitkom telesne težine. Povećano lučenje želudačne kiseline i iritacija sluzokože mogu izazvati gorušicu, odnosno osećaj peckanja u grudima i jednjaku. Ovaj simptom se često pogoršava nakon obilnih ili začinjenih obroka.

mogu izazvati gorušicu, odnosno osećaj peckanja u grudima i jednjaku. Ovaj simptom se često pogoršava nakon obilnih ili začinjenih obroka. Hronični umor može biti indirektan simptom infekcije heliko bakterijom. Organizam koji se dugotrajno bori sa upalom i infekcijom troši više energije, što može dovesti do opšte iscrpljenosti i smanjenog nivoa energije.

Povećano lučenje želudačne kiseline i iritacija sluzokože mogu izazvati gorušicu, odnosno osećaj peckanja u grudima i jednjaku Foto: Shutterstock

Kakva se ishrana preporučuje za obolele od heliko bakterije?

Pravilna ishrana ima važnu ulogu u ublažavanju simptoma i oporavku sluzokože želuca kod osoba koje imaju heliko bakteriju. Fokus treba da bude na namirnicama koje su lako svarljive, nutritivno bogate i koje ne iritiraju želudac.

Naučni podaci pokazuju da ishrana može uticati na to kako se infekcija Helicobacter pylori razvija i kako telo reaguje na nju. Na primer, određene dijetetske navike i veći unos voća, povrća i nezasićenih masti povezani su sa povoljnijim ishodima kod osoba sa ovom infekcijom.

Riba i belo meso predstavljaju kvalitetne izvore proteina koji su lako svarljivi i blagi za želudac. Preporučuje se konzumacija kuvane ili grilovane ribe i piletine, jer ovakav način pripreme zadržava hranljive materije, a istovremeno ne opterećuje digestivni sistem.

predstavljaju kvalitetne izvore proteina koji su lako svarljivi i blagi za želudac. Preporučuje se konzumacija kuvane ili grilovane ribe i piletine, jer ovakav način pripreme zadržava hranljive materije, a istovremeno ne opterećuje digestivni sistem. Probiotici mogu imati značajnu ulogu u obnovi crevne flore, naročito nakon antibiotske terapije. Redovan unos probiotskih namirnica može doprineti smanjenju simptoma infekcije, poboljšanju varenja i jačanju imuniteta. Pored kefira, dobar izbor su i miso supa, kiseli kupus, turšija, kimči i druge fermentisane namirnice.

mogu imati značajnu ulogu u obnovi crevne flore, naročito nakon antibiotske terapije. Redovan unos probiotskih namirnica može doprineti smanjenju simptoma infekcije, poboljšanju varenja i jačanju imuniteta. Pored kefira, dobar izbor su i miso supa, kiseli kupus, turšija, kimči i druge fermentisane namirnice. Zeleno lisnato povrće poput spanaća, kelja i blitve bogato je vlaknima, vitaminima i antioksidansima. Ove namirnice pomažu u očuvanju zdravlja digestivnog sistema i mogu doprineti smanjenju upalnih procesa u želucu.

poput spanaća, kelja i blitve bogato je vlaknima, vitaminima i antioksidansima. Ove namirnice pomažu u očuvanju zdravlja digestivnog sistema i mogu doprineti smanjenju upalnih procesa u želucu. Namirnice koje sadrže omega 3 i omega 6 masne kiseline , poput masne ribe, orašastih plodova i semenki, imaju antiinflamatorno dejstvo. Njihov unos može doprineti smanjenju upale i podršci zdravlju želudačne sluzokože.

, poput masne ribe, orašastih plodova i semenki, imaju antiinflamatorno dejstvo. Njihov unos može doprineti smanjenju upale i podršci zdravlju želudačne sluzokože. Bobičasto voće, uključujući jagode, kupine, maline i borovnice, bogato je antioksidansima i vlaknima. Ove namirnice mogu pomoći u borbi protiv oksidativnog stresa i pozitivno uticati na opšte zdravlje digestivnog sistema.

Redovan unos probiotskih namirnica može doprineti smanjenju simptoma infekcije, poboljšanju varenja i jačanju imuniteta. Foto: Shutterstock

Šta obavezno izbegavati ako imate heliko bakteriju?

Kod infekcije heliko bakterijom veoma je važno obratiti pažnju na namirnice i napitke koji mogu dodatno iritirati sluzokožu želuca i pogoršati simptome. Pravilnim izborom hrane može se značajno doprineti ublažavanju tegoba i bržem oporavku.

masna i jako začinjena hrana

gazirana pića i alkohol

kofein

prerađene namirnice i konzervansi Jelovnik za lečenje heliko bakterije

Pravilno osmišljen jelovnik može imati važnu ulogu u ublažavanju simptoma heliko bakterije i oporavku sluzokože želuca. Fokus treba da bude na lako svarljivim namirnicama, stabilnim obrocima tokom dana i izbegavanju hrane koja iritira digestivni trakt. U nastavku su primeri dnevnih jelovnika koji mogu poslužiti kao smernice.

Primer dnevnog jelovnika I

Doručak se može sastojati od ovsene kaše sa dodatkom bobičastog voća, koja obezbeđuje vlakna i antioksidanse, a pritom je blaga za želudac.

se može sastojati od ovsene kaše sa dodatkom bobičastog voća, koja obezbeđuje vlakna i antioksidanse, a pritom je blaga za želudac. Užina može biti šaka badema, kao izvor zdravih masti i energije.

može biti šaka badema, kao izvor zdravih masti i energije. Ručak podrazumeva grilovanu piletinu sa grilovanim povrćem i kuvanim integralnim pirinčem, što predstavlja izbalansiran i lako svarljiv obrok.

podrazumeva grilovanu piletinu sa grilovanim povrćem i kuvanim integralnim pirinčem, što predstavlja izbalansiran i lako svarljiv obrok. Popodnevna užina može uključivati štapiće sveže šargarepe sa humusom.

može uključivati štapiće sveže šargarepe sa humusom. Večera se može bazirati na pečenom lososu sa brokolijem i kinoom, čime se obezbeđuju omega masne kiseline i antiinflamatorni nutrijenti.

Smuti od biljnog proteina, spanaća, banane i bademovog mleka, pruža energiju bez opterećenja za želudac Foto: Shutterstock

Primer dnevnog jelovnika II

Za doručak je dobar izbor smuti od biljnog proteina, spanaća, banane i bademovog mleka, koji pruža energiju bez opterećenja za želudac.

je dobar izbor smuti od biljnog proteina, spanaća, banane i bademovog mleka, koji pruža energiju bez opterećenja za želudac. Užina može biti šolja biljnog jogurta od soje ili kefira, kao prirodan izvor probiotika.

može biti šolja biljnog jogurta od soje ili kefira, kao prirodan izvor probiotika. Ručak može uključivati supu od povrća, kuvano belo meso i krompir uz laganu salatu.

Užina u popodnevnim satima može biti jabuka sa malom količinom putera od kikirikija.

može biti jabuka sa malom količinom putera od kikirikija. Večera se može sastojati od pečene ribe sa kinoom i salatom, što obezbeđuje proteine i složene ugljene hidrate.

Primer dnevnog jelovnika III

Doručak može biti integralni tost sa avokadom i kuvanim jajetom, kao kombinacija zdravih masti i proteina.

može biti integralni tost sa avokadom i kuvanim jajetom, kao kombinacija zdravih masti i proteina. Užina može uključivati porciju svežeg bobičastog voća.

može uključivati porciju svežeg bobičastog voća. Ručak može biti lagana salata sa tunom, spanaćem, paradajzom i maslinama, koja ne opterećuje želudac.

može biti lagana salata sa tunom, spanaćem, paradajzom i maslinama, koja ne opterećuje želudac. Popodnevna užina može uključivati šaku oraha ili badema, kao izvor zdravih masti i energije.

može uključivati šaku oraha ili badema, kao izvor zdravih masti i energije. Večera se može sastojati od blage povrtne čorbe ili supe sa kuvanim belim mesom ili ribom, uz malu porciju pirinča ili integralnog hleba.

Obavezno se javite lekaru ako primetite krv u stolici i intenzivne bolove u stomaku Foto: Shutterstock

Kada je neophodno javiti se lekaru?

Iako simptomi heliko bakterije često mogu biti blagi ili postepeni, postoje situacije u kojima je neophodno odmah potražiti lekarsku pomoć. Određeni znaci mogu ukazivati na ozbiljnije komplikacije koje zahtevaju hitnu dijagnostiku i terapiju.

otežano ili bolno gutanje

prisustvo krvi u stolici

bolovi u stomaku koji su intenzivni, dugotrajni ili se ponavljaju bez jasnog razloga

povraćanje krvi

iznenadna slabost, vrtoglavica ili osećaj iscrpljenosti Kako se dijagnostikuje prisustvo heliko bakterije u organizmu?

Dijagnostikovanje heliko bakterije zasniva se na kombinaciji kliničke slike, simptoma i odgovarajućih dijagnostičkih testova. Postoji više metoda koje lekar može koristiti kako bi potvrdio prisustvo ove bakterije i odredio adekvatan način lečenja.

laboratorijska analiza krvi

gastroskopija

urea izdisajni test (test daha)

test stolice

Postoji više metoda koje lekar može koristiti kako bi potvrdio prisustvo ove bakterije, a jedan od njih je gastroskopija Foto: Shutterstock

Kako se pravilno leči heliko bakterija?

Lečenje heliko bakterije zahteva sistematski pristup i uvek treba da se sprovodi pod nadzorom lekara. Cilj terapije je potpuno uklanjanje bakterije, smanjenje upale sluzokože želuca i sprečavanje mogućih komplikacija.

Antibiotici - Standardni način lečenja heliko bakterije podrazumeva primenu kombinovane antibiotske terapije.Terapija obično traje oko dve nedelje i važno je da se sprovede do kraja, čak i ako simptomi nestanu ranije.

Standardni način lečenja heliko bakterije podrazumeva primenu kombinovane antibiotske terapije.Terapija obično traje oko dve nedelje i važno je da se sprovede do kraja, čak i ako simptomi nestanu ranije. Prirodne alternative - Pored standardne terapije, određene prirodne alternative mogu doprineti ublažavanju simptoma i podršci procesu oporavka. Namirnice poput meda, propolisa, zelenog čaja i kurkume poznate su po svojim antibakterijskim i antiinflamatornim svojstvima. Iako ne mogu zameniti antibiotsku terapiju, mogu imati dopunsku ulogu u smanjenju iritacije želuca. Probiotici su takođe korisni, jer pomažu u obnovi crevne flore i smanjenju neželjenih efekata jake antibiotske terapije. Kako da prevenirate pojavu heliko bakterije?

Prevencija heliko bakterije zasniva se pre svega na dobrim higijenskim navikama i pažljivom izboru hrane i vode. Iako nije uvek moguće u potpunosti izbeći kontakt sa ovom bakterijom, pravilnim ponašanjem može se značajno smanjiti rizik od infekcije.

higijena ruku pre i posle jela

pranje i obrada voća i povrća pre konzumacije

izbegavajte vodu sa neproverenih izvora