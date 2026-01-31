Važno je shvatiti da odvikavanje nije toliko težak proces koliko se često predstavlja

Slušaj vest

Prestanak pušenja jedna je od češćih novogodišnjih odluka, ali i jedna od onih koje se najbrže napuštaju, često već tokom januara. Mnogi pušači iza sebe imaju i više neuspelih pokušaja i osećaj krivice, kao da je problem u "slaboj volji", a ne u složenoj zavisnosti od nikotina i navika koje su se gradile godinama. Odvikavanje od duvana, međutim, nije stvar karaktera, već proces koji ima svoje faze, krize, ali i realne prepreke. Povodom Nacionalnog dana baz duvanskog dima dr med. Nikola Piljić, doktor medicine, doktorand, osnivač i predesdnik Nacionalne inicijative nepušača Srbije, za naš portal objašnjava da li pušaš sam može da se izbori sa zavisnošću, da li je bolje prestati naglo ili postepeno i kako preživeti prve dane bez cigareta.

Ne stradaju samo pluća Prema podacima Instituta "Batut", svaki treći odrasli stanovnik Srbije je pušač, što našu zemlju svrstava među države sa najvišom stopom pušenja u Evropi i svetu. Pušenje je i dalje vodeći faktor rizika za bolesti pluća, a naročito za hroničnu opstruktivnu bolest pluća (HOBP), karcinom pluća i upalu pluća. Osim plućnih bolesti, sve vrste duvanskih proizvoda značajno povećavaju rizik od srčanog i moždanog udara, raka bešike, pankreasa i grla, neplodnosti, dijabetesa, osteoporoze i mnogih drugih bolesti. Pasivno pušenje je takođe vrlo opasno, posebno za decu.

- Prestanak pušenja mora se posmatrati individualno, jer je svaka osoba jedinstvena. Neki ljudi su dovoljno motivisani i uspeju da prestanu sami, bez stručne pomoći. Drugima je, međutim, potrebna podrška. Problem u Srbiji je što je sistem podrške slab - postoji mali broj savetovališta za odvikavanje od pušenja. Jedno od retkih specijalizovanih savetovališta nalazi se u Drajzerovoj. Postoji savetovalište i u okviru Klinike za pulmologiu UKC Srbije. Zbog toga je neophodno dodatno edukovati izabrane lekare kako bi mogli da vode proces odvikavanja od pušenja, čime bi se značajno ojačala primarna prevencija i dostupnost pomoći pacijentima - apeluje dr Piljić.

Sada je pravo, a ujedno i krajnje vreme da budete zdravi Foto: Shutterstock

Ako se pitate kada je pravi trenutak da to uradite, naš sagovornik ističe da je za svakog pušača pravo, a ujedno i krajnje vreme upravo sada, dok čita ovaj intervju. Nema razloga čekati infarkt, karcinom ili invaliditet. Kao što kaže narodna izreka: bolje sprečiti nego lečiti.

- Odluka i motivacija jesu ključni elementi procesa ostavljanja pušenja. Za neke je to želja za zdravijim i kvalitetnijim životom, za druge briga najbližih. Nažalost veliki broj ljudi donese odluku tek kada se suoči sa ozbiljnim posledicama pušenja. Važno je da pušač shvati da prestanak nije toliko težak proces koliko se često predstavlja - ohrabruje doktor.

Kako savladati okidače

Dobra vest je da fizička zavisnost od nikotina je relativno kratkotrajna i traje svega nekoliko dana. Ono što je mnogo jače jeste socijalni faktor. Živimo u okruženju u kome je pušenje i dalje normalizovano i društveno prihvaćeno.

- Zato prestanak pušenja nije isključivo individualna borba, već i borba sa okruženjem koje često ne pruža podršku. Upravo zbog toga je važno da kao društvo radimo na podizanju svesti o štetnosti pušenja i stvaranju okruženja koje podstiče zdrave izbore - opominje dr Piljić.

Naglo ili postepeno? Najuspešniji pristup je nagli prestanak. Postepeno smanjivanje samo produžava zavisnost i odlaže pravi prekid. Kada se donese odluka trebalo bi je sprovesti jasno i odlučno, savetuje doktor.

Procec odvikavanja mogu donekle da vam olakšaju farmaceutski oblici nikotinske zamenske terapije, kao što su žvake, sprejevi za nos, flasteri i drugi, koji su zvanično odobreni medicinski lekovi i imaju svoje mesto u skladu sa smernicama SZO i drugih relevantnih medicinskih tela.

Farmaceutski oblici nikotinske zamenske terapije samo po preporuci lekara Foto: Shutterstock

- Svakako lekar bi trebalo da pristupi svakom pacijentu individualno i odluči da li je primena ovih lekova opravdana, kao i u kojoj dozi, u zavisnosti od stepena zavisnosti i motivacije - naglašava naš sagovornik.

Najčešći razlozi zbog kojih ljudi ponovo zapale cigaretu su takozvani okidači, situacije i navike koje su godinama bile povezane sa pušenjem, poput kafe, završetka obroka, stresa, alkohola ili društva u kojem se puši.

- Važno je znati da je želja za cigaretom kratkotrajna i najčešće traje svega nekoliko minuta. Ako se taj trenutak izdrži, uz duboko disanje, čašu vode ili kratku šetnju, želja slabi. Ponavljanjem toga, mozak uči novu reakciju i osoba se postepeno oslobađa potrebe za cigaretom. Nakon tri dana, fizički znaci apstinencije značajno slabe, a tada postaje ključno izboriti se sa okidačima i okruženjem koje podseća na pušenje - savetuje dr Piljić.

Nova generacija proizvoda Duvanska industrija nastoji da elektronske cigarete, duvan koji se greje i druge srodne proizvode predstavi kao "manje zlo". To je njihov novi narativ kojim pokušavaju da zadrže postojeće korisnike, ali i da u svet nikotinske zavisnosti uvuku nove, naglašava naš sagovornik.

- Činjenica je da ovi proizvodi podstiču i održavaju nikotinsku zavisnost i imaju dokazane štetne efekte po zdravlje, kako aktivnih, tako i pasivnih pušača. Moj stav je da ovi proizvodi nisu manje zlo, već novo zlo.

Život posle pušenja

Najveći broj bivših pušača prvo primeti povratak čula mirisa i ukusa, sugeriše doktor. Već posle nekoliko dana ponovo počinju da osećaju mirise i ukuse koji su godinama bili oslabljeni.

Već posle nekoliko dana vraćaju se mirisi i ukusi koji su godinama bili oslabljeni Foto: Shutterstock

- Zamislite da ponovo možete jasno da osetite pravi ukus omiljene hrane ili napitaka. U narednim danima i nedeljama dolazi i do drugih pozitivnih promena: disanje postaje lakše, kašalj se smanjuje, a fizička kondicija se postepeno poboljšava, što dodatno motiviše da se istraje – ističe dr Piljić i poručuje:

- Svako može da prestane da puši, bez izuzetka. Neuspeh nije razlog za odustajanje, već deo procesa. Ako ne možete sami, potražite stručnu pomoć i podršku, ali nikako ne odustajte.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.