Da li svi lekovi za aritmiju ujedno obaraju i pritsak? Kardiolog otkriva kako se postupa u tim slučajevima
Koja grupa lekova za aritmije može da snizi pritisak i šta se od terapije propisuje u slučaju poremećaja srčanog ritma ako pacijent ima nizak pritisak, objašnjava na Instagram nalogu prof. dr Siniša Pavlović, interventni kardiolog.
- Jedna grupa lekova ima direktni neposredni uticaj na pritisak, to su beta-blokatori, a svi drugi u najvećem broju slučajeva ne. Lekove za poremećaj srčanog ritma delimo u nekoliko grupa i mogu reći da ih ima relativno puno. Tako da nam je moguće da lekove koje dajemo, proberemo u odnosu na to šta pacijent ima od pratećih simptoma i poremećaja - sugeriše kardiolog.
Niži pritisak se obično viđa kod mlađih žena i to je nešto što je skoro pa uobičajeno, dodaje prof. dr Pavlović.
- No, tada smo vrlo oprezni pri davanju lekova iz grupe beta-blokatora, koji sa druge strane mogu biti dati, ali u relativno maloj dozi. Tada pribegavamo jednoj floskuli koja glasi: titrirati dozu beta-blokatora dokle pritisak dozvoljava. Drugim rečima, dati najveću dozu koja neće previše uticati na pritisak - objašnjava doktor.
Važan momenat motivacije
Sve ovo je jako bitno iz aspekta motivacije pacijenta da uzima lekove, naglašava prof. dr Pavlović. Jer, pacijent koji se bude lošije osećao kada uzima lekove zbog niskog pritiska, on će se vrlo brzo demotivisati i neće želeti da uzima terapiju, ili će sam na svoju ruku prestati da uzima terapiju.
- Da budem potpuno iskren, ne treba pacijente zbog toga preterano osuđivati, ali je sasvim racionalno da se pacijent požali lekaru na to i da se sa lekarom napravi koncept lečenja koji neće uključivati u sebe lekove koji mu čine da se ne oseća dobro - poručuje prof. dr Pavlović.
