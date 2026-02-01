Slušaj vest

Međunarodna zdravstvena organizacija proglasila je kupus i pasulj namirnicama broj jedan za 2026. godinu. Nova pravila SZO preporučuju izbegavanje industrijski obrađene hrane i davanje prednosti što manje procesuiranim namirnicama, uz redovan unos tečnosti, kaže nutricionista Branka Mirković. Dodaje da ulazimo u godinu velikog preokreta u nutricionizmu, koji nam ide u prilog, jer su kupus i pasulj deo naše tradicionalne ishrane. Za naš portal predlaže dva načina da prepremite ove dve namirnice. 

- Još uvek je pravo vreme za razna jela od kiselog kupusa - čorbe, variva i pite. Kupus je bogat vitaminima i mineralima, a iako je domaći najbolji izbor, i kupovni može biti odličnog kvaliteta. Ako je umereno slan, dovoljno je da se dobro ispere u hladnoj vodi, dok veoma slan kupus treba kratko prokuvati u toploj vodi kako bi se uklonio višak soli. Lakše se vari ako mu se doda malo mlevenog kima i list lovora - savetuje Branka Mirković.

Čorba od kiselog kupusa i mesa 

Potrebno vam je

  • 200 g sušenog mesa
    500 g kiselog kupusa ribanca
    manja glavica crnog luka
    čen belog luka
    supena kašika ulja
    biber, mlevena paprika, mleveni kim, list lovora

Priprema

Crni luk isecite sitno i prodinstajte na ulju da postane staklast. Suvo meso isecite na kockice i zajedno prodinstajte. Dodajte malo mlevene paprike i nalijte toplom vodom da prokuva oko pola sata. Dodajte začine po ukusu. Kupus ribanac isperite u vodi da odstranite višak soli, procedite i stavite u čorbu. Kuvajte na srednjoj temperaturi oko pola sata.

Čorba od pasulja, mešanog povrća i testenine

Minestrone je italijanski klasik koji postoji u bezbroj varijanti i lako se prilagođava sezoni i ukusu. Iako ne pripada našoj tradicionalnoj kuhinji, savršeno prija u hladnim danima, lagana je, a dovoljno zasitna da može da posluži kao samostalan obrok.

tanjir minestrone čorbe serviran na kariranoj krpi sa kašikom i dva parčeta hleba
Minestrone čorba se savršeno uklapa u hladne dane, lagana je, a zasitna Foto: Shutterstock

Potrebno vam je

  • 250 g obarenog pasulja
    250 g miks povrća (stabljike celera, šargarepe, luka i paradajza)
    po želji možete dodati grašak i karfiol
    supena kašika pirea od paradajza
    čen belog luka
    lovor list
    50 g testenine
    2 supene kašike maslinovog ulja
    so, biber, malo mlevene paprike

Priprema

Sipajte u sud ulje i iseckan crni i beli luk. Malo prodinstajte i dodajte seckanu stabljiku celera, sitno iseckanu šargarepu i ostalo povrće po želji. Sipajte malo crvene paprike i odmah nalijte vodom i pasuljem u kojoj se pasulj obario. Ako je potrebno dodajte još malo tople vode i stavite pire od paradajza. Prokuvajte i na kraju dodajte testeninu ili izmrvite špagete. Dovoljno je da se kratko kuva da omekša testenina. 

