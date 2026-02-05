Mušice su najčešće bezopasne, ali naglo pojavljivanje senki i svetlaca može ukazivati na ozbiljne probleme mrežnjače

Gotovo da ne postoji osoba koja bar jednom u životu nije pomislila ili rekla: „Vidim neke mušice… kao da mi nešto pliva pred očima.“

Kod nekih se pojavljuju samo povremeno, kod drugih su stalno prisutne. Neko ih primeti tek kada gleda u belo nebo ili svetao zid, dok se neko zbog njih toliko uznemiri da počne da izbegava svetlost, ekrane, pa čak i pogled u daljinu. Dok jedni na to samo odmahnu rukom, drugi već istog dana zakazuju pregled.

- A istina je, kao i obično u medicini, negde između. Oko nije prazna kuglica u našem licu, njegovu unutrašnjost najvećim delom ispunjava staklasto telo — providna, želatinozna masa, nalik bistrijem želatinu, koja zauzima više od dve trećine zapremine oka. Njegova uloga je višestruka: daje oblik oku, omogućava prolazak svetlosti i drži mrežnjaču prislonjenom uz zid oka - objasnio je dr Siniša Babović, oftalomolog.

U mladosti, staklasto telo je homogeno, čisto i providno. Svetlost prolazi kroz njega bez ikakvih prepreka, kao kroz savršeno oprano staklo. Ali kao i sve u telu ni ono nije imuno na vreme.

- S godinama, ali i pod uticajem genetike, kratkovidosti, naprezanja očiju, hormonskih promena ili čak dehidratacije, staklasto telo počinje da se razređuje. Njegova fina mreža kolagenih vlakana gubi ravnomernu strukturu i počinje da se grupiše. Ta zgušnjavanja, sitne niti, tačkice ili oblačići bacaju senku na mrežnjaču. I upravo te senke mi vidimo kao mušice.

One nisu spolja. Nisu na rožnjači. Nisu ni „na oku“.

- One su u oku, duboko unutra, i pomeraju se zajedno sa pokretima oka, često bežeći baš kad pokušamo da ih „uhvatimo pogledom - dodao je doktor.

Mušice nastaju prirodnim promenama u staklastom telu koje bacaju senke na mrežnjaču Foto: Shutterstock

Mušice pred očima više nisu problem samo starijih

- Dugo se verovalo da su takozvane ‘mušice’ pred očima problem isključivo starijih osoba, ali to danas više nije tačno. U praksi ih sve češće viđamo kod mladih kratkovidih ljudi, kod osoba koje provode sate ispred ekrana, malo trepću i intenzivno se fokusiraju, kao i kod onih koji su pod hroničnim stresom. Zanimljivo je da se ove smetnje mogu javiti i kod potpuno zdravih, mladih osoba, bez ikakve ranije dijagnostikovane očne bolesti.

Razlog je jednostavan jer danas oči rade više nego ikada, pa dug fokus i napor čine da i male promene u oku postanu vidljive.

Simptomi se razlikuju od osobe do osobe

Jedna od najzanimljivijih činjenica jeste da većina ljudi vidi ove „mušice“, ali ih ne doživljava svako isto jer percepcija zavisi ne samo od oka, već i od pažnje, temperamenta, nivoa anksioznosti i načina na koji tumačimo telesne signale.

- Neko ih samo primeti i zaboravi, dok ih drugi stalno primećuju i traže, a što ih više traže – to ih i više vide, stvarajući začarani krug u kojem pažnja mušice čini još upadljivijim.

Staklasto telo nije samo prostor koji ispunjava oko, već je u kontaktu sa mrežnjačom i igra važnu ulogu u funkcionisanju vida.

Trenutak kada se mušice najviše vide

- Mnogi pacijenti primete nagle promene u vidu, a posebno kada se staklasto telo odvaja od mrežnjače. Upravo u tom trenutku mušice često postaju brojnije, krupnije i uočljivije, a ponekad se pojavljuju iznenada, gotovo „preko noći“ - istakao je dr Babović.

Mušice se danas sve češće javljaju i kod mladih, posebno kod onih pod hroničnim stresom ili koji dugo rade za ekranom Foto: Shutterstock

Promene u staklastom telu mogu doneti neočekivane vizuelne pojave.

- Kod odvajanja staklastog tela, posebno kada ono vuče mrežnjaču, mogu se javiti bljeskovi svetla, varnice, svetlucanje ili osećaj kao da neko pali i gasi svetlo. To nisu „igre mašte“, već mehaničko nadraživanje mrežnjače.

Kada mušice nisu samo senke

U većini slučajeva, ovaj pojava senki u vidu mušica pred očima su bezopasne, ne ugrožavaju vid i ne treba ih lečiti, ali svakako je potrebno obaviti pregled kod lekara.

Simptomi koji su alarm za uzbunu

U retkim slučajevima, ove senke mogu biti prvi znak ozbiljnijih problema, poput rupture mrežnjače, odvajanja mrežnjače, unutrašnjeg krvarenja, upalnih procesa, a veoma retko i tumora oka.

- Rupa na mrežnjači je stanje koje se može rešiti ako se otkrije na vreme. Ako se ne otkrije može dovesti do ozbiljnog gubitka vida. Zato kombinacija naglo nastalih mušica uz svetlace nikada ne treba da se ignoriše - istakao je dr Babović.

Postoji li lek za mušice?

- Ne postoji čarobna kap, tableta ili vitamin koji može da ih „istopi“. U većini slučajeva mozak se vremenom navikne, mušice postanu manje uočljive, a pažnja se preusmeri na važnije stvari - sem kada nisu u pitanju simptomi ozbiljnog zdravstvenog problema.

Postoje invazivne metode koje se primenjuju samo u izuzetno retkim i teškim slučajevima i nikada kao rutina.

Redovan pregled očnog dna ključan je za bezbednost pacijenta Foto: Shutterstock

Redovan pregled očnog dna ključan je za bezbednost pacijenta. - Pregled očnog dna omogućava da se potvrdi da je sve bezopasno, isključe ozbiljna stanja i pacijentu vrati osećaj sigurnosti.

- Mušice mogu biti naporne, ali nisu neprijatelj – one samo svedoče o promenama u oku. Problem nastaje kada im pridajemo previše pažnje, jer što ih više gledamo i što se više nerviramo, one postaju upadljivije. Zato ih pogledajte, proverite i razumite, a potom ih pustite da budu tu, ali da ih ne primećujete, jer svet je mnogo veći i lepši od nekoliko sitnih tačkica koje plivaju pred očima - rekao je za kraj dr Siniša Babović.

