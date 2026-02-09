Najčešći uzrok zubobolje je karijes koji je probio zaštitnu gleđ i stigao do dentina, a potom i do živca

Iako je medicina napredovala toliko da je svaka intervencija danas potpuno bezbolna, subjektivni osećaj zubobolje ostaje jedan od najneprijatnijih koje čovek može da doživi.

Povodom Svetskog dana zubobolje koji se oebelžava svakog 9. februara, razgovarali smo sa dr Marijom Dujevski, stomatologom o tome kako da prepoznamo signale koje nam zubi šalju, zašto je "gašenje" bola tabletama opasno i kako moderna stomatologija čuva vaš osmeh bez ijedne neprijatnosti.

Najčešći uzrok zubobolje je karijes koji je probio zaštitnu gleđ i stigao do dentina, a potom i do same pulpe (živca). Međutim, zubobolja je složen simptom.

- Uzrok mogu biti i zapaljenski procesi u desnima, trauma zuba, neadekvatni protetski radovi, pa čak i upala sinusa koja vrši pritisak na korenove gornjih zuba. Bol je uvek signal da je odbrambeni mehanizam tela aktiviran. Da li je problem ozbiljan? Medicinski gledano, svaki bol koji se ponavlja jeste ozbiljan jer ukazuje na progresiju procesa. Čak i ako bol prestane, to ne znači da je problem nestao – često znači da je živac "odumro" i da se infekcija seli u kost, što vodi ka formiranju cisti i granuloma - objašnjava naša sagovornica.

Prolazna osetljivost zuba obično se rešava pastama za osetljive zube ili jednostavnim premazivanjem ogoljenih vratova Foto: Shutterstock

Prolazna osetljivost ili alarm za pregled?

Važno je znati kako da razlikujemo prolaznu osetljivost zuba od bola koji zahteva hitan odlazak stomatologu.

– Ključ je u trajanju i provokaciji bola. Prolazna osetljivost, ili preosetljivost dentina, javlja se isključivo na spoljni nadražaj – hladan vazduh, vrelu kafu, slatkiše ili kiselu hranu. Taj bol je oštar, ali traje svega par sekundi nakon što nadražaj prestane. To obično rešavamo pastama za osetljive zube ili jednostavnim premazivanjem ogoljenih vratova.

Sa druge strane, bol koji zahteva hitnu reakciju je onaj koji se javlja "sam od sebe" (spontani bol).

- To je bol koji pulsira u ritmu srca, ili onaj koji se pojačava kada legnete. Ako vas zubobolja probudi noću, to je jasan znak da je upala živca u jeku i tu čekanja nema.

Ako se uz zubobolju pojave i drugi prateći simptomi, onda ona predstavlja hitno stanje i ne smemo je ignorisati.

– Hitna stanja su ona koja direktno ugrožavaju opšte zdravlje pacijenta. To su situacije praćene jasnim otokom lica, desni ili vrata. Otok je znak da se infekcija širi u meka tkiva. Ako primetite da otežano gutate, da vam je povišena telesna temperatura ili da ne možete do kraja da otvorite usta (trizmus), to su alarmi koji zahtevaju stomatološku, a nekada i maksilofacijalnu intervenciju - odmah. Ignorisanje ovakvih stanja može dovesti do širenja infekcije po celom organizmu - upozorava dr Dujevski.

Ako otežano gutate, imate povišenu temperaturu ili da ne možete do kraja da otvorite usta, hitno se javite stomatologu Foto: Shutterstock

Kako problemi sa desnima utiču na pojavu zubobolje?

Čak iako je zub zdrav, problemi sa desnima i njihova pojačana osetljivost mogu da uzrokuju bol u zubu, iako zapravo nema karijesa.

– Ovo je jedna od najvećih zabluda pacijenata. Zdrav zub u bolesnim desnima može da boli jednako jako kao onaj sa najvećim karijesom. Kod parodontopatije, desni se povlače, formiraju se parodontalni džepovi u kojima se talože bakterije. Kada dođe do upale u džepu, stvara se pritisak na koren zuba i okolna tkiva, što izaziva tupi, uporni bol.

Takođe, upaljene desni krvare na dodir, što pacijente često plaši, pa prestaju da peru taj deo, čime samo produbljuju problem.

- Često moramo prvo da izlečimo desni da bismo "spasili" naizgled bolan zub - kaže stomatolog.

Zdrav zub u bolesnim desnima može da boli jednako jako kao onaj sa najvećim karijesom Foto: Shutterstock

Doktorku Dujevski pitali smo i da li se zubobolja može širiti na uvo, vilicu ili glavu i zbog čega se to dešava?

– Zubi su inervisani granama petog moždanog živca, nervus trigeminus-a, koji je odgovoran za senzibilitet celog lica. Zbog te složene mreže, mozak ponekad ne može precizno da locira izvor bola. To nazivamo iradijacijom. Bol iz donjih umnjaka se gotovo uvek projektuje u uvo, dok bol iz gornjih kutnjaka može izazvati neprijatan pritisak u predelu slepoočnice ili sinusa. Često se dešava da pacijent dođe kod lekara opšte prakse zbog glavobolje ili bola u uvetu, a da je uzrok zapravo kvaran zub.

Nikako se ne lečite na svoju ruku

Najveća i najopasnija greška je dugotrajna samomedikacija. Ljudi piju analgetike danima, pa čak i nedeljama, dok tablete ne prestanu da deluju.

- Druga greška su "narodni lekovi" – stavljanje rakije na desni, belog luka ili smrvljenog aspirina direktno na zub. Ovo izaziva teške hemijske opekotine sluzokože koje nekada teže zarastaju nego što traje samo lečenje zuba. Takođe, greška je i stavljanje toplih obloga kod otoka, jer toplota ubrzava širenje gnoja i pogoršava upalu.

Ako je prošlo više od šest meseci, zakažite pregled stomatologa, ne čekajte pojavu bol Foto: Shutterstock

Koja je Vaša najvažnija poruka povodom Svetskog dana zubobolje? – Moja poruka je jednostavna: bol je najskuplji način da se setite svog stomatologa. Redovan pregled dva puta godišnje traje 20 minuta i može vas spasiti dana (i noći) bola i komplikovanih procedura. Najbolje što možete uraditi za sebe danas jeste da zakažete kontrolu, čak i ako vas trenutno ništa ne boli.

Naša sagovornica ističe da savremena stomatologija nudi veoma komforna rešenja da je strah zaista prevaziđen. Danas možemo da spasemo zube koji su pre deset godina bili za vađenje.

- Šta možete da uradite već danas? Proverite kada ste poslednji put bili na kontroli. Ako je prošlo više od šest meseci, zakažite pregled. Ne čekajte bol, jer kada bol nastupi, tretman je uvek duži i skuplji. Investirajte u preventivu, jer je zdrav osmeh najjeftinija i najlepša kozmetika koju možete nositi.

